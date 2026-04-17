【ピークデザイン】よりお求めやすい新価格に！カメラハンドストラップ「マイクロクラッチ」価格改定（値下げ）のご案内。

銀一株式会社

2026年4月17日（金）、銀一株式会社は、ピークデザインのカメラハンドストラップ「マイクロクラッチ」の価格を改定（値下げ）いたします。

デザイン性と機能性の両立にこだわり、サステナブルなものづくりを追求し続けるアメリカのPeak Design（ピークデザイン）。

同社は創業当時より、高い品質と斬新なアイデア、そしてその開発力と細部へのこだわりで多くのカメラファンを魅了し続けています。

この度、機動力と安定性を両立させる「マイクロクラッチ」を、より多くのお客様にお使いいただけるよう、価格改定（値下げ）を実施いたします。

■ 価格改定実施日

2026年4月17日（金）

■ 対象商品・新価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50753/table/169_1_07cecc2ee5021ff23294b5bf6b83a6e2.jpg?v=202604170351 ]



＜マイクロ クラッチ（MICRO CLUTCH）＞

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g213600/(https://www.ginichi.com/shop/g/g213600/)

小型から中型のミラーレスカメラ向けに設計された、薄型で機能的なハンドストラップです。

耐久性に優れたハイパロン素材と吸湿発散性のマイクロファイバーパッドを採用し、高いグリップ感と安定性を提供しながらも、カメラの操作を妨げません。

また、薄型の美しいアルミ削り出しのベースプレートにはネジ締め用のアセンブリツールが隠れており、ツールを使ってベースプレートを外し、バッテリーへ簡単にアクセスできます。

カメラへの取り付け方法は、銀一ホームページ(https://www.ginichi.co.jp/information/topics/33891/#004)をご覧ください。

【製品特長】

・薄型デザイン

小型・中型のミラーレスカメラに特化した設計で、高い安定性とグリップ力を実現します。

・こだわりの素材を採用

耐久性の高いハイパロンと吸湿発散性マイクロファイバーパッド、リサイクル素材のアルミニウム製ベースプレートで構成されています。

・高い互換性

アルカスイス互換プレートが付属し、ピークデザインの「キャプチャー V3」や「トラベルトライポッド」に対応します。また、ベースプレートにはアンカーを取り付けられ、他のピークデザイン製ストラップとの併用も可能です。

・ループ調節機構

ループの長さは2本から4本の指に合わせて調整でき、手の大きさに合わせたフィット感を得られます。

・選べる2タイプ

カメラの形状に合わせて2種類のベースプレートをご用意しています。

Lプレート：ハンドグリップ部分が大きく突き出ているカメラ向け

Iプレート：ハンドグリップが突き出ていないカメラ向け

※情報は随時更新されますので、最新の対応表はピークデザインホームページ(https://www.peakdesign.com/en-jp/pages/faq?a=Which-Micro-Clutch-model-(L-plate-vs.-I-plate)-fits-my-camera---id--jptVfZVxSzSWIDOErEjmfA)（英語）にてご確認ください。

この機会に、ぜひピークデザインがお届けする優れたフィット感と快適な操作性をご体験ください。

■ 国内正規販売店

Peak Design Tokyo（銀座）のほか、オンラインショップを含む、全国の正規販売店にてお求めいただけます。

※ Peak Design Tokyo（銀座）の営業日・営業時間は、ショップのXをご確認ください。

https://x.com/PeakDesignTokyo

【重要】ピークデザイン製品の偽造品に関するご注意

近年、ピークデザイン製品の偽造品（偽物）が、インターネット通信販売サイトやインターネットオークションにおいて、流通・出品されていることが確認されました。

これらの偽造品はピークデザインの品質基準を満たしておらず、性能や安全性が損なわれ、お客様に不利益をもたらす可能性がございます。

お客様に安心してご使用いただくためにも、ピークデザイン製品をご購入いただく際には、必ず正規販売店をご利用いただきますようお願い申し上げます。

本件に関しては、銀一ホームページ掲載のご案内をご確認ください。

https://www.ginichi.co.jp/information/topics/43647/

ピークデザイン（Peak Design）

2010年、アメリカのキックスターターで資金調達を成功させ、一躍その名を世界の写真業界に轟かせたピークデザイン。

そのプロダクトとして世に登場した「キャプチャー」は、創業者 Peter Dering（ピーター デアリング）がアウトドアでの撮影時の不満を解消するための画期的なものでした。多くの同じ悩みをもった世界中の人たちから資金提供を受け、製品化に成功し、現在キャプチャーはバージョンアップを重ねてアウトドアフォトグラファーをはじめとする世界中の人たちに愛されています。その後も高い品質とアイデアが冴えるカメラストラップやカメラバッグや、デザインと機能を追求した画期的な「トラベルトライポッド」などを世に送り出し、その開発力と細部へのこだわりで多くのファンを獲得しました。

高みを目指し革新を続けるピークデザインは、トラベルバッグシリーズやスマートフォン向けアイテムなどさまざまなフィールドに展開し、常にその世界を広げています。

ピークデザイン製品については、ピークデザインの国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://www.peakdesign-japan.com/

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ：https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/(https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/)

※ 銀一株式会社は、ピークデザイン製品の日本総代理店です。

※ 本リリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※ 本リリースに掲載している画像はイメージです。実物と色味が異なる場合がございます。

※ 本キャンペーンについてのご不明な点がございましたら、銀一株式会社までお問い合わせください。