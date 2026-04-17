【能登半島復興支援】5月17日セイコーGGPで今年も「出張輪島朝市」出店

公益財団法人日本陸上競技連盟

5月17日（日）東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で「セイコーゴールデングランプリ陸上2026東京（https://goldengrandprix-japan.com/）」を開催いたします。

この度、昨年に引き続き「出張輪島朝市（https://s-wajima-asaichi.com/）」にご出店いただけることとなりました。



1200年の歴史を支える出張輪島朝市。漆器の美、乾物の旨み、わじまの塩の恵みとともに、能登の力と復興への想いを感じてください。

＜出張輪島朝市 INFORMATION＞

・出店時間：9:30～15:00

出店者紹介

道下海産物店（乾物・塩）

能登半島地震から2年‥‥

本来、輪島で開催されていた全日本競歩大会は、震災の影響で場所を変えて開催されています。

それでも変わらず、選手・関係者の皆様から温かい応援をいただいていることに、心より感謝申し上げます。



そして今回、陸上競技の場で3回目の物販出店の機会をいただけたことにも、深く感謝しております。

1200年の歴史を持つ輪島朝市は、いま復興のシンボルとして歩み続けています。

泣いていても前には進めない。だからこそ前を向いて、これからも頑張っていきます。

輪島の今と想いを伝えながら、復興への歩みを見守っていただけたら幸いです。

販売商品一例

・あおさ18g

・岩のり15g

・たこわさかまぼこ60g

・いわし炙り焼 60g

・貝ひも60g

・甘エビ 20g

・ホタルイカ素干し15枚

・エイヒレ60g

・塩100g

各600円

小西堂（漆器/土産物）

能登半島地震から２年が経ちました。現在、復興中ですがまだまだ、再建には至りません！

日本三大朝市である輪島朝市を復活させるために皆さんのお気持ちと元気を宜しくお願いします！

販売商品一例

・いしり 800円

・いしりポン酢 800円

・塩せんべい 700円

・お塩 800円

・よじり 900円

・あおさ 800円

・わかめ 800円

・岩のり 800円



輪島塗のお箸

・夫婦箸 3000円～5000円

・バラ 1000円～2500円



・輪島塗 衝立（ついたて）18000円～25000円

・布草履 2500円

・草履 3000円～6000円

・サンダル 3500円～5000円

・下駄 4000～8000円

喜三漆芸工房（漆器）

伝統工芸士の主がカップに手書きでフクロウの絵など描いた商品が人気です🦉

オリジナル手作りの箸やオリジナルスプーンもあります🥢

販売商品一例

・輪島塗二膳入りお箸 3000円

・オリジナル手作り箸 2000円

・グラデーション箸 3000円

・グラデーション箸二膳入り 6000円

・五角箸 5500円

・輪島塗お椀 15000円～25000円

・輪島塗 合鹿椀 25000円

・漆塗りスプーン 700円～1500円

・漆塗りキーホルダー 2000円

・フクロウキーホルダー 1000円

・フクロウコースター 700円

・フクロウステッカー 200円

・フクロウカップ 4500円

・千筋カップ 2500円

・漆塗りカップ 2000円

・漆塗りお椀 2000円～ 3500円

・箸置き 300円

・小判皿 小 1000円

・小判皿 大 1200円

・漆塗りピアス イヤリング 5500円

■チケット情報 好評発売中！

チケットの詳細は特設サイトのチケットページ（https://goldengrandprix-japan.com/2026/ticket/）をご確認ください。

■セイコーGGP PV

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4TUeHrZQIN0 ]