埼玉県所沢市に新店舗オープン！「ワッツ　西所沢駅前店」でお得な生活を。

株式会社ワッツ

100円ショップや雑貨店などを運営する株式会社ワッツ(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：平岡史生)は、2026年４月17日(金)に「ワッツ 西所沢駅前店」を埼玉県所沢市西所沢1-9-18 第2鹿島屋ビル1Fにオープンいたしました。

※写真はイメージです

ワッツでは台所用品、掃除用品、洗濯用品などの日用品の他、文房具、インテリア雑貨、モバイル関連商品など幅広い品揃えをし、お客様をお迎えいたします。

■店舗情報

◆ワッツ 西所沢駅前店

住所：埼玉県所沢市西所沢1-9-18 第2鹿島屋ビル1F

営業時間：9:00-20:00

https://maps.app.goo.gl/JKnBK7aabkGuLfNP6

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＊店舗に取り扱いがない場合もございます

■ワッツの店舗数推移

ワッツは2014年より店舗数を全国各地において増加させており、2026年3月末時点にて、全国店舗数1,911店舗を達成いたしました。今後も皆様に便利な日用品・生活雑貨をお届けするため、全国各地に積極的な新規出店を計画しています。

■株式会社ワッツについて

株式会社ワッツは、大阪府大阪市中央区に本社を置き、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」や ディスカウントショップを全国展開する企業です。コーポレート・スローガンは「いつもに笑顔を、ワッツ」。

・Youtube（ワッツ公式チャンネル）

https://www.youtube.com/channel/UCLPy51PkxF1xqhKiRjp1xpQ

■会社概要

会社名：株式会社ワッツ

代表者取締役：平岡 史生

所在地：〒540-0001 大阪市中央区城見1丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル5階

設立：1995年2月22日

資本金：4億4,029万円

URL：https://www.watts-jp.com/

事業内容：日用品・雑貨の卸小売業（主に100円ショップの運営）

問い合わせ：https://www.watts-jp.com/media-contact/

■関連リンク

ワッツホームページ https://www.watts-jp.com/

ワッツオンラインショップ https://watts-online.jp/

ワッツまとめ買いサイト https://watts-online-biz.jp/

公式Instagram（ワッツ公式） https://www.instagram.com/watts_100/?hl=ja

公式Instagram（オンラインショップ） https://www.instagram.com/watts_onlineshop/?hl=ja

公式X（旧Twitter） https://x.com/home

公式TikTok https://www.tiktok.com/@watts_100

公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@WattsTube

ワッツコラム https://www.watts-jp.com/column/