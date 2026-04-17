国内最大級のドッグイベント「ロンドンドッグフェスタ 2026」スペシャルゲストにお笑い芸人・やす子の出演が決定！

株式会社東京DOGS

株式会社東京DOGS（本店所在地：埼玉県越谷市、代表取締役：松尾邑仁）およびロンドンドッグフェスタ運営委員会は、2026年6月21日（日）に東京ビッグサイト 展示棟 東8ホールにて開催する国内最大級のドッグイベント「ロンドンドッグフェスタ 2026」のスペシャルゲストとして、お笑い芸人のやす子が出演することを発表いたします。

当日、やす子はオーナードッグトレーナー・ゆうと先生とのスペシャルトークショーへの登壇に加え、本イベント最大の目玉企画であるギネス世界記録チャレンジにも参加いたします。

■ ゲスト出演について

今回スペシャルゲストとして出演が決定したやす子は、元陸上自衛官という異色の経歴を持つお笑い芸人として幅広い世代から支持を集めており、テレビ・CM・書籍など多方面で活躍しています。明るく親しみやすいキャラクターと犬好きとしても知られるやす子が、「犬たちのワンダーランド」をコンセプトに掲げる本イベントに華を添えます。

【やす子 出演スケジュール】

12:00～12:30 スペシャルトークショー（ゆうと先生 × やす子）

13:00～14:30 ギネス世界記録チャレンジ（ゆうと先生 + やす子 + MC）

◎ スペシャルトークショー（12:00～12:30）

業界経歴15年以上、累計1万頭以上の犬と向き合ってきた実績を持つオーナードッグトレーナー・ゆうと先生と、やす子によるスペシャル対談をお届けします。犬との暮らしの魅力や、しつけにまつわるエピソードなど、来場者の皆様に楽しんでいただけるトークを予定しております。

◎ ギネス世界記録チャレンジ（13:00～14:30）

本イベントの最大の目玉企画として、ギネス世界記録「1時間におすわりをした最多頭数」への挑戦を実施いたします。ゆうと先生の指導のもと、やす子・MCとともに会場の来場犬と一体となって世界記録の樹立を目指します。なお、ゆうと先生は「犬のしつけ最多頭数（個人）」の日本記録保持者でもあり、今回のギネス挑戦にもその知見が最大限発揮される見込みです。

■ 「ロンドンドッグフェスタ 2026」 イベント概要

ロンドンドッグフェスタは、「ドッグイベントを通して、世界一犬と人がハッピーになる体験を届ける」をビジョンに掲げ、「犬を通して、人々を幸せに」というミッションのもと開催される国内最大級のドッグイベントです。過去開催では累計来場者数43,000人、1日最大8,000人の来場を記録しており、今回も3,000～6,000人の来場を見込んでいます。

イベント名：ロンドンドッグフェスタ 2026

コンセプト：「ここは犬たちのワンダーランド」

開催日時：2026年6月21日（日）

会場：東京ビッグサイト 展示棟 東8ホール

所在地：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1

出店数：約90テナント（予定）

ペット同伴：可（参加規約の遵守が必要）

駐車場：会場内駐車場あり

チケット：https://tokyo-dogs.shop/

公式サイト：https://tokyo-dogs.com/dog-event-tokyo/

■ 主なイベントコンテンツ

本イベントでは、ゲストステージのほかにも多彩なコンテンツをご用意しております。

◎ ギネス世界記録チャレンジ ー 「1時間におすわりをした最多頭数」の世界記録に来場者全員で挑みます。

◎ わんわん大抽選会 ー 来場者を対象とした豪華賞品が当たる抽選会を開催いたします。

◎ しつけ教室 ー 専門トレーナーによる実践的な教室を実施します。

◎ フォトブース ー 愛犬との特別な思い出を撮影できる各種フォトスポットを設置いたします。

◎ 各種専門家による講演・対談 ー 犬の健康・しつけ・栄養など多角的なテーマで専門家が登壇します。

◎ 災害救助犬デモンストレーション ー 災害時に実際に活躍する災害救助犬によるデモンストレーションを実施。高い捜索能力と人命救助の最前線を、間近でご覧いただけます。

◎ 約90テナントによる物販・サービス出店 ー ペットフード、グッズ、ケア用品など多彩な出店をお楽しみいただけます。

■ 「ゆうと先生」（松尾邑仁） プロフィール

株式会社東京DOGS 代表取締役。業界経歴15年以上、累計1万頭以上の犬と向き合ってきたオーナードッグトレーナー。犬の本質を理解した「褒めるしつけトレーニング」を基本方針とし、一生涯を通して寄り添えるドッグスクールの実現を目指している。

【主要資格】 一般社団法人ジャパンケネルクラブ（JKC）公認訓練士／公益社団法人日本警察犬協会公認訓練士／公益社団法人JAWS認定ドッグトレーナー／「犬のしつけ最多頭数（個人）」日本記録保持者

【受賞歴】 「埼玉を代表する企業100選」選出

【SNS】 YouTubeチャンネル登録者数 4万人／Instagram フォロワー数 5.8万人／SNS総フォロワー数 15万人／月間PV数 600万回

■ やす子 プロフィール

お笑い芸人。1998年9月2日生まれ、山口県出身。ソニー・ミュージックアーティスツ所属。

元陸上自衛官という異色の経歴を持ち、明るく元気なキャラクターと「はい～」というフレーズで知られ、バラエティ番組などに多数出演。

2026年1月には初の著書『靴下はいつもあべこべ はい～』（主婦と生活社）

を発売するなど多方面で活躍中。

■ 株式会社東京DOGS 会社概要

会社名：株式会社東京DOGS

本店所在地：埼玉県越谷市川柳町1丁目298

代表取締役：松尾邑仁

事業内容：犬の預かりしつけ教室、犬の幼稚園・保育園、ペットホテル、パピーパーティー、出張しつけ教室、来店型しつけ教室 ほか

営業時間：9:00～19:00

電話番号：048-919-2958

メール：info@tokyo-dogs.com

公式サイト：https://tokyo-dogs.com

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社東京DOGS ロンドンドッグフェスタ運営委員会

広報担当 TEL：080-7355-4520

E-mail：d.matsuo@tokyo-dogs.com