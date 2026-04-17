ブルーハイドレンジア限定コレクションが登場。初夏の訪れを彩る儚くも美しいひとときに、雨上がりの幻想的なきらめきを素肌に添えて。

株式会社コーセー（戦略ブランド事業部）

花の香りに包まれた上質なライフスタイルを提案する<フローラノーティス ジルスチュアート>は、2026年5月15日(金)に「ブルーハイドレンジア」限定コレクションを全国発売いたします。

全国発売に先駆けて、伊勢丹新宿店ポップアップショップでは、2026年5月8日(金)より先行発売をいたします。

また、昨年限定発売し、人気を博したオードパルファンとリペアヘアオイルが限定復刻。公式オンラインショップおよび一部店舗でのみ再販売をいたします。

ご予約は2026年4月17日(金)より公式オンラインショップと店舗にて受付を開始いたします。

■concept

After Rain Glow

雨の余韻を残しながら迎える朝。

やわらかな光に照らされて、

雫を湛えた紫陽花が輝きを放つ。

落ち着きのある気配にほんのりと感じる優しい甘さ。

みずみずしいブルーハイドレンジアの香りに、

アンニュイな表情が呼び覚まされる。

初夏の訪れを彩る儚くも美しいひとときに、

雨上がりの幻想的なきらめきを素肌に添えて。

■Scent

Blue Hydrangea

雨の余韻を感じる澄んだ空気感とみずみずしい甘さで優しく包み込む、ブルーハイドレンジアの香り。

◆ 香調：グリーンフローラルムスク

Top Note｜ベルガモット＊ アップル リーフィ

Middle Note｜ジャスミン ウォーターリリー ウィステリア ハイドレンジア

Last Note｜ムスク アンバー セダー

＊天然香料

■Collection Lineup

ブルーハイドレンジア フレグラントチャーム

香りを纏う、その一瞬の仕草まで美しく。

ブルーハイドレンジアの香りがやさしく寄り添うスティックフレグランス。

マルチバームとしてもお使いいただけます。

ブルーハイドレンジア トーンアップコンフォートUVセラム

SPF50+/PA++++〈顔・からだ用〉

国内最高値SPF50+/PA++++の紫外線カット効果と、美容液80%配合*の美容液仕立ての使い心地を両立。

透明感のある肌にみちびく独自成分や繊細で上品なホワイトシルバーやレッドパールを配合し、ほんのりとトーンアップした透明感あふれるツヤ肌を叶えます。

*粉体及び紫外線吸収剤を除くエマルジョン成分

ブルーハイドレンジア シマーボディジェリー

恵みの雨をたっぷり湛えたブルーハイドレンジアのように。

みずみずしいうるおいと香りで肌も心も満たすボディジェリー。

繊細な輝きのシルバーパールが、ほんのり上品なきらめきを与えます。

ブルーハイドレンジア リペアスムースシャンプー

濃密な泡立ちで、指通りなめらかでサラサラな髪へ。

ブルーハイドレンジアが香り立つ、美容オイル仕立てのシャンプー。ふんわり軽いサラサラとした仕上がりと、シルクのようななめらかな指通りへ。

ブルーハイドレンジア リペアスムーストリートメント

髪をいたわり、ふんわり軽やかな仕上がりへ。

ブルーハイドレンジアが香り立つ、美容オイル仕立てのトリートメント。ふんわり軽いサラサラとした仕上がりと、シルクのようななめらかな指通りへ。

ブルーハイドレンジア オードパルファン ＜再販売*＞

雨の余韻を感じる澄んだ空気感と、みずみずしい甘さを湛えて。

初夏の訪れを彩る、ブルーハイドレンジアの艶やかな香り。

*公式オンラインショップ、伊勢丹新宿店ポップアップショップ、ルミネエスト店、札幌ステラプレイス店、ルクア大阪店、有楽町マルイ店、GINZA SIX店でのみ再販売いたします。

ブルーハイドレンジア リペアヘアオイル ＜再販売*＞

植物由来のオイルとエッセンスをブレンドする、2層タイプのヘアオイル。雨上がりのみずみずしいツヤとうるおいを纏う、ハイドレンジアの香りに包まれた髪へ。

*公式オンラインショップでのみ再販売いたします。

■商品概要

伊勢丹新宿店ポップアップショップ先行発売：2026年5月8日(金)

全国発売：2026年5月15日発売(金)

予約開始日：2026年4月17日(金)

フローラノーティス ジルスチュアート

ブルーハイドレンジア フレグラントチャーム

5g 4,290円（税込）

フローラノーティス ジルスチュアート

ブルーハイドレンジア トーンアップコンフォートUVセラム

SPF50+/PA++++〈顔・からだ用〉

60g 3,630円（税込）

フローラノーティス ジルスチュアート

ブルーハイドレンジア シマーボディジェリー

145g 3,520円（税込）

フローラノーティス ジルスチュアート

ブルーハイドレンジア リペアスムースシャンプー

400mL 3,300円（税込）

フローラノーティス ジルスチュアート

ブルーハイドレンジア リペアスムーストリートメント

400mL 3,300円（税込）

フローラノーティス ジルスチュアート

ブルーハイドレンジア オードパルファン <再販売*>

20mL 4,290円（税込）

*公式オンラインショップ、伊勢丹新宿店ポップアップショップ、ルミネエスト店、札幌ステラプレイス店、ルクア大阪店、有楽町マルイ店、GINZA SIX店でのみ再販売いたします。

フローラノーティス ジルスチュアート

ブルーハイドレンジア リペアヘアオイル<再販売*>

50mL 4,180円（税込）

*公式オンラインショップでのみ再販売いたします。

■Gift Wrapping

対象期間：2026年5月15日(金)*～ 2026年7月2日(木)

対象期間中、ブルーハイドレンジア限定コレクションの発売を記念して、特別なギフトラッピングをご用意しております。

*伊勢丹新宿店ポップアップショップは5月8日(金)より開始

フレグラントチャーム ギフトボックス

フレグラントチャームをご購入のお客さまに、専用ギフトボックスを進呈いたします。

ブルーハイドレンジア 限定ショップバッグ

ブルーハイドレンジア限定コレクションを1品以上ご購入のお客さまに、ブルーハイドレンジア限定デザインのショップバッグを進呈いたします。

画像はイメージです

ブルーリボンラッピング

ブルーハイドレンジア限定コレクションを1品以上ご購入のお客さまに、ブルーハイドレンジアカラーのリボンラッピングをご用意しております。

■Flora Notis JILL STUART

ラテン語で“花の本質”という意味をもつ『Flora Notis JILL STUART』は、ニューヨークを拠点に活躍するファッションデザイナー、ジル・スチュアートの愛する花々へのこだわりと想いが込められた、花の香りに包まれた上質なライフスタイルを提案するブランドです。

厳選された70種*あまりの花々のエッセンスを、こだわりの技術で贅沢に配合したアイテムを揃えました。

“花”に秘められた生命力と、つみたての花のようにフレッシュで贅沢な香りにより、心を豊かにし、その人のもつ美しさを引き出します。

*全商品総計において

■Flora Notis JILL STUART 公式アカウント

公式オンラインショップ https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/floranotis/c/c20/

Instagram：https://www.instagram.com/floranotis_jillstuart/

X：https://x.com/FloraNotis_JILL

LINE：https://page.line.me/floranotis

Tiktok：https://www.tiktok.com/@floranotis_jillstuart

■ショップリスト

下記よりご確認ください

ショップリスト :https://www.jillstuart-floranotisjillstuart.com/site/floranotis/s/f_shoplist.aspx?yclid=YSS.1001221432.EAIaIQobChMIrYf06qaniQMVlcZMAh0_ARw7EAAYAiAAEgKyC_D_BwE