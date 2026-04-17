早稲田大学ハンドボール部　初のユニフォームスポンサー 「東栄住宅」「ウエマツ」「リソルHD」に決定

早稲田大学ハンドボール部 創部以来初のユニフォームスポンサー

「東栄住宅」「ウエマツ」「リソルHD」に決定

早稲田大学競技スポーツセンター（東京都新宿区、所長：石井 昌幸）は、本学ハンドボール部（部長：萬歳寛之、男子監督：三津英士、女子監督：夏山陽平）のユニフォームスポンサーとして、「株式会社東栄住宅」様、「株式会社ウエマツ」様、「リソルホールディングス株式会社」様の３社から新たにご支援いただくことになりました。企業ロゴ入りユニフォームを着用するのは創部88年の歴史において初めてとなります。

ロゴ入りユニフォームは、男女共に4月18日に開幕する「関東学生ハンドボール連盟2026年春季リーグ戦」より着用いたします。

ご支援いただくスポンサー各社様のご期待に応えられるよう、ハンドボール部はこれからも全力で活動に取り組んでまいります。





早稲田大学ハンドボール部

創部：1938年

部長：萬歳寛之（ばんざい・ひろゆき、法学学術院教授）

監督：男子・三津英士、女子・夏山陽平

主将：男子・所真大（社会科学部4年）、女子・井橋萌奈（スポーツ科学部4年）

部員：60名（男女合計）※2025年度

ユニフォームスポンサーについて

◆株式会社東栄住宅（ユニフォーム前面）

名称 ： 株式会社東栄住宅

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 千尋

公式HP ： https://www.touei.co.jp/

戸建賃貸ブランド「ブルーミングメゾン」HP：https://www.touei.co.jp/maison/









◆ 株式会社ウエマツ（ユニフォーム背面）

名称 ： 株式会社ウエマツ

代表者 ： 代表取締役社長 福田 浩志

公式HP ： http://www.uematsu-p.com/









◆リソルホールディングス株式会社（ユニフォーム左袖）

名称 ： リソルホールディングス株式会社

ユニフォーム掲出ロゴ

代表者 ： 代表取締役社長 大澤 勝

公式HP ： https://www.resol.jp/









・（女子ユニフォーム）





・（男子ユニフォーム）





監督・選手コメント

◆男子監督 三津 英士（みつ・えいし）





この度は、心温まるご支援を賜り、誠にありがとうございます。

今年度、ハンドボール部男子の目標は「インカレ日本一」、チームコンセプトは「再臙・強い早稲田の復活」を掲げました。

並大抵の努力では達成できません。所真大主将を中心に、学生主体となり、日々の練習に取り組むこと。上級生、下級生関係無く全員でコミュニケーションを取り、各自が役割を果たし、チームが1つになって戦うことが重要です。

「どんな逆境でも全力で、泥臭く、何度も立ち上がり勝負に挑む」 これらが私たちの「早稲田らしさ」です。

創部88年の歴史の中で初の企業様ロゴ入りユニフォームを着用します。お陰様で、学生、スタッフ共にチーム強化に全力を注ぐ体制ができました。感謝の気持ちを胸に刻み、これからも応援したくなるチーム作りをお約束します。また、卒業後も世界を舞台に活躍できる人材育成を行って参ります。

今後とも早稲田大学ハンドボール部へのご支援、ご指導、ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

◆女子監督 夏山 陽平（なつやま・ようへい）





この度は、温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。

早稲田大学ハンドボール部の活動に深いご理解とご協力を賜りましたこと、監督として心より御礼申し上げます。

競技を取り巻く環境が変化していく中で、学生が挑戦し続けられる場を維持・発展させていくことは、決して容易ではありません。

そのような中で、私たちの活動に価値を見出し、ご支援という形で関わっていただけることに、大きな意義と責任を感じております。

本チームでは、日々の鍛錬を通じて競技力の向上を図るとともに、人としての成長も大切にしてまいりました。監督として、こうした積み重ねを結果として示していくこと、そして応援してくださる皆様に誇っていただけるチームを築くことが重要であると考えております。

皆様からいただいたご支援を力に変え、ひたむきに競技へ向き合い、最後まで全力で戦い抜いてまいります。今後の本チームの活動にご期待いただければ幸いです。

◆男子主将 所 真大（ところ・まひろ、社会科学部4年）





この度は、ユニフォームスポンサーとして早稲田大学ハンドボール部に多大なるご支援を賜りありがとうございます。

多くの方々に支えられ、今私たちが競技に向き合えていることを改めて実感しました。

幼い頃から憧れていた早稲田大学の臙脂と白の縦縞ユニフォームに、多くの企業ロゴが入った新ユニフォームを着られることを大変誇りに思います。

皆様からのご支援に対する感謝を忘れることなく、日本一の目標を達成するために主将として常にみんなの先頭に立ち、日々の練習に精進します。

「周りの方々から応援されるチーム」を目指して、最後まで目標達成に向けて戦い抜いてまいりますので、今後とも私たちの活動を見守っていただけると幸いです。

◆ 女子主将 井橋 萌奈（いはし・もえな、スポーツ科学部4年）





この度、ユニフォームスポンサーとしてご支援いただくこととなり、心より感謝申し上げます。

私たちが日々競技に打ち込めているのは、多くの方々の支えがあってこそだと改めて感じています。

スポンサー企業様の名前を背負ってプレーする責任を自覚し、チーム一丸となって努力してまいりますので、今後とも応援よろしくお願いいたします。