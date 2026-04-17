CGTN：文化交流が中越友好をいかに育むか

北京、2026年4月17日 /PRNewswire/ -- CGTNは、中国とベトナムが文化・芸術交流、両国民間の友好、および観光を通じて「人と人との結びつき（people-to-people ties）」をどのように促進しているかについての記事を掲載しました。

中国共産党中央委員会総書記兼中国国家主席である習近平氏の夫人、彭麗媛（Peng Liyuan）氏と、ベトナム共産党中央委員会総書記兼ベトナム国家主席のTo Lam氏の夫人、Ngo Phuong Ly氏が15日（水曜日）、北京の国家大劇院（NCPA）を訪問しました。

彭氏とNgo Phuong Ly氏はオペラハウス、バーチャル・リアリティー・クリエイティブ・スペース、およびレコーディングスタジオを訪れ、芸術創造の支援、文化サービスの提供、および国際文化交流におけるNCPAの取り組みについて説明を受けました。ツアー中、両夫人は中国の民族舞踊劇のリハーサルや合唱団のレコーディングを見学し、時折立ち止まって意見を交換しました。

彭氏は、中国とベトナムは山や川でつながっており、似通った文化を共有し、両国民は相互理解と友好を享受していると述べました。また、両国の文化機関やアーティストが様々な手段を通じて交流と協力を強化し、両国の友好を深め、両国民の親善の絆を育んでいくことに期待を示しました。

文化交流が相互理解を深める

中国とベトナムの国交樹立75周年と「中越人文交流年」を記念して、国家民族事務委員会が主催する「多彩な中国（Colorful China）」をテーマとした芸術団が、昨年8月に公演と文化交流のためにベトナムを訪れました。

同芸術団はハノイで2回の公演を行い、両国の長年にわたる伝統的な友好関係を生き生きと伝える舞踊、器楽、および歌を披露しました。

約1,500名の観客がそのパフォーマンスを鑑賞しました。ベトナム側は、作品の構成と準備、およびアーティストの見事なパフォーマンスを高く評価しました。

近年、ベトナムでは中国語に堪能な専門家の需要も高まっています。

ハノイ大学と広西師範大学が共同設立したハノイ大学孔子学院の中国側の院長であるQin Yonghua氏は、次のように述べています。「過去10年間で、孔子学院は3万人以上の学生を育成してきました。また、漢服展示会、伝統的な遊び、および職業訓練プログラムなどの活動には、ベトナムで10万人以上が参加しました。」

中国とベトナムの経済貿易協力が深まるにつれ、ベトナムでは中国語に精通した人材の需要が急増しているとQin氏は指摘しています。

中国とベトナムの間の双方向観光は安定した成長を維持しており、両国民の相互理解を後押ししています。

広西チワン族自治区出入国検査総局のデータによると、今年に入ってから中国とベトナムの国境を越えた往来は合計475万3,000回を記録し、前年同期比で20.6%増となりました。

https://news.cgtn.com/news/2026-04-15/How-China-Vietnam-promote-peoples-friendship-via-cultural-exchanges-1MmTGo9Tz6E/p.html

（日本語リリース：クライアント提供）

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