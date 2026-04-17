GAC、3つのグローバル化戦略で第139回広州交易会（Canton Fair）におけるグローバル成長を牽引

広州、中国、2026年4月17日 /PRNewswire/ -- 2026年4月15日、「工芸とテクノロジーの融合（Where Craft Meets Technology）」をテーマに、GACは以下の3つのフラグシップモデルを展示しました。第139回広州交易会（Canton Fair）にて、AION i60、S7、およびM8を出展しました。広州交易会キュイジーヌ・フェスティバル（Canton Fair Cuisine Festival）で紹介された唯一の自動車ブランドとして、GACは広東の食文化と一流のサッカー要素をシームレスに融合させたAION UTとAION i60も会場に展示しました。「テクノロジーのグローバル化、エコシステムのグローバル化、文化のグローバル化」を通じて、GACはOne GAC 2.0戦略の下、新たなビジョンを世界のバイヤーに提示しました。

開幕初日、ブースには東南アジア、中東、欧州、中南米などから多数の専門バイヤーが訪れ、受注に向けた活発な商談が行われました。AION i60、S7、およびM8は、インテリジェントドライビング、EVコアテクノロジー、およびラグジュアリーコクピットにおけるGACの最新技術を披露し、世界のお客様に向けて「高品質、ハイテク、信頼性」というブランドイメージを強化しました。

会場では、DC超急速充電器とスマートホーム充電ステーションが展示されました。また、コーヒーコーナーを備えたキャンプのセットアップも用意され、バイヤーはV2L（Vehicle-to-Load）外部給電機能を介して「車両+エネルギー+ライフスタイル」のクローズドループを体験しました。多くの欧州バイヤーがGACのエネルギー統合能力に強い関心を示し、グローバル展開する中国ブランドにとって差別化された競争優位性であると評価しました。

広州交易会キュイジーヌ・フェスティバル（Canton Fair Cuisine Festival）のコアエリアでは、AION UTとAION i60がモバイルライフスタイルの担い手として展示されました。サッカーの要素も取り入れられ、リラックスした「食+スポーツ」の雰囲気が演出されました。コロンビア、ブラジル、メキシコなどの海外主要サッカークラブとの最近のパートナーシップに基づき、GACはこのスポーツへの情熱を現地の体験に統合しました。バイヤーは、GACモデルの広々としたデザインとライフスタイルの多様性を間近で体験することができました。

今後、GACはOne GAC 2.0戦略を継続し、現地化を深化させ、「グローバル化」から「グローバル統合」への歩みを加速させます。中国車の革新的な活力と人間味、そしてGACの「高品質、ハイテク、信頼性」というブランドイメージを世界に示していきます。

GACの詳細については、以下をご覧ください。https://www.gacgroup.com/enを参照するか、ソーシャルメディアでフォローしてください。





（日本語リリース：クライアント提供）

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