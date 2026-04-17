ちいさな赤ちゃんたちへエールを送るピジョン「母乳バンク寄付キャンペーン」2026年も実施

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、一般社団法人 日本母乳バンク協会（以下：日本母乳バンク協会）の活動に賛同し、同協会のゴールドスポンサーとして支援活動を行うピジョン株式会社（本社：東京都中央区）が実施する「母乳バンク寄付キャンペーン」を、2026年4月24日（金）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）、ピジョン公式オンラインショップ（https://shop.pigeon.co.jp/）にて実施いたします。

本キャンペーンは、アカチャンホンポの店舗とオンラインショップ、ピジョン公式オンラインショップで購入された対象商品（母乳パッド、さく乳器、母乳フリーザーパック、マタニティクリーム、サプリメント、妊婦帯など）の売上の一部を、ピジョン株式会社が日本母乳バンク協会へ寄付いたします。

赤ちゃん本舗では、本キャンペーンを通じて、妊娠期や産後のママやパパへの母乳バンクの理解と認知拡大の啓発活動に取り組みます。

＜母乳バンク寄付キャンペーン＞

https://www.pigeon.co.jp/csr/tinycry/hmb/campaign

【母乳バンクとは】

母乳を必要とする早産・極低出生体重児（出生体重1,500g未満の赤ちゃん）が母親から母乳を得られない場合、医療機関からの要請に応じ、寄付された母乳を低温殺菌処理した「ドナーミルク」として提供する施設が「母乳バンク」です。

「母乳バンク」では、国際的な運用基準に基づき母乳の検査や低温殺菌処理を行い、安全に保管、保存することが求められます。

【母乳バンク寄付キャンペーンについて】

今回のキャンペーン第七弾は、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ、ピジョン公式オンラインショップにて実施し、2026年4月24日（金）～6月30日（火）の期間中にご購入いただいた対象商品1点につき10円を、ピジョン株式会社から日本母乳バンク協会へ寄付いたします。本キャンペーンで集まった寄付金は、赤ちゃんに安全なドナーミルクを提供するため、母乳の低温殺菌や検査、ドナーミルクの発送などの費用に充てられます。

前回のキャンペーンは2025年9月26日（金）～12月31日（水）の期間、全国のアカチャンホンポとオンラインショップで実施し、総額451,570円の寄付金額となりました。

【概要】

【実施内容】

期間中にご購入いただいた対象商品1点につき10円をピジョン株式会社から日本母乳バンク協会へ寄付いたします。

【キャンペーン 対象商品】（一例）

※1:マタニティ・産後インナーは「はじめてママの妊婦帯セット」「産後はじめてセット」「産後パーフェクトセット」が対象商品です。

※商品パッケージが異なる場合がございます。

※対象商品の詳細はキャンペーンページをご確認ください。

【対象期間】

2026年4月24日（金）～6月30日（火）

※期間中にアカチャンホンポで購入された対象商品の数量に準じて寄付を行います。

【実施店舗】

・全国のアカチャンホンポ

※一部店舗で取り扱いがない商品がある場合がございます。

・アカチャンホンポ オンラインショップ（https://shop.akachan.jp）

・ピジョン公式オンラインショップ（https://shop.pigeon.co.jp/）

【キャンペーン URL】

母乳バンク寄付キャンペーン： https://www.pigeon.co.jp/csr/tinycry/hmb/campaign

【一般社団法人 日本母乳バンク協会 概要】

日本母乳バンク協会は、日本の新生児医療において「母乳」の活用を促進することを主な目的として 2017年5月に設立された一般社団法人です。

本協会は「母乳提供者の善意」を基盤に、以下を主な内容 として活動をされています。

・ 提供者の健康チェック

・ 提供母乳の各種検査（血液検査によるスクリーニング検査を含む）

・ 提供母乳の安全な保管、保存、その方法の開発

・ 低出生体重児への母乳の提供

・ 低出生体重児の母親への母乳育児支援

・ 周産期医療における効果的な「母乳活用」の研究



日本母乳バンク協会URL: https://jhmba.or.jp/

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp