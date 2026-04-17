網膜画像診断装置 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、XX-XX-XXXXに「網膜画像診断装置市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。網膜画像診断装置に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
網膜画像診断装置市場の概要
網膜画像診断装置 市場に関する当社の調査レポートによると、網膜画像診断装置 市場規模は 2035 年に約 36 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 網膜画像診断装置 市場規模は約 19 億米ドルとなっています。網膜画像診断装置 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、網膜画像診断装置市場におけるシェアの拡大は、世界的な高齢者人口の増加に起因するものです。高齢者は網膜疾患にかかりやすいため、網膜画像診断装置に対する需要が高まっています。
例えば、インド政府広報局（PIB）の発表によれば、高齢者人口は2036年までに230百万人に達すると予測されています。こうした状況を受け、定期的な眼科検診や眼科診断に対する需要が増大しています。
網膜画像診断装置に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/retinal-imaging-device-market/590642204
網膜画像診断装置に関する市場調査によると、医療費の増加、インフラ整備の進展、そして統合的かつ連携したケアエコシステムへの着実な移行に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、多くの国々における政策の不十分さや一貫性の欠如、さらには熟練した専門人材の不足が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347167/images/bodyimage1】
網膜画像診断装置市場セグメンテーションの傾向分析
網膜画像診断装置 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、網膜画像診断装置 の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、最終用途別、技術別と地域に分割されています。
網膜画像診断装置市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642204
網膜画像診断装置市場は、タイプ別に基づいて、眼底カメラ、光干渉断層計（OCT）、網膜オキシメーター、その他（走査型レーザー検眼鏡）に分割されています。このうち眼底カメラのセグメントは、一次二次医療機関における普及の広がりや、スクリーニング検査プログラムにおける利用頻度の高さに支えられ、予測期間を通じて50%の市場シェアを占めると見込まれています。
さらに、超広角撮像機能やAI統合型画像解析機能を搭載した最新の眼底カメラ、および無散瞳眼底カメラの入手性が向上していることも、同セグメントの成長を後押ししています。例えば、2025年6月には、Optomed社が次世代型ハンドヘルド眼底カメラ「Optomed Lumo」の発売を発表しました。同製品は、全身性疾患の初期兆候を検出することを目的としています。
網膜画像診断装置の地域市場の見通し
網膜画像診断装置 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中で、北米市場は、高度な医療インフラ、充実した保険適用、および網膜疾患の高い有病率を背景に、予測期間を通じて35%という最大の市場シェアを占めると予測されています。
網膜画像診断装置市場の概要
網膜画像診断装置 市場に関する当社の調査レポートによると、網膜画像診断装置 市場規模は 2035 年に約 36 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 網膜画像診断装置 市場規模は約 19 億米ドルとなっています。網膜画像診断装置 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、網膜画像診断装置市場におけるシェアの拡大は、世界的な高齢者人口の増加に起因するものです。高齢者は網膜疾患にかかりやすいため、網膜画像診断装置に対する需要が高まっています。
例えば、インド政府広報局（PIB）の発表によれば、高齢者人口は2036年までに230百万人に達すると予測されています。こうした状況を受け、定期的な眼科検診や眼科診断に対する需要が増大しています。
網膜画像診断装置に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
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網膜画像診断装置に関する市場調査によると、医療費の増加、インフラ整備の進展、そして統合的かつ連携したケアエコシステムへの着実な移行に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。
しかし、多くの国々における政策の不十分さや一貫性の欠如、さらには熟練した専門人材の不足が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347167/images/bodyimage1】
網膜画像診断装置市場セグメンテーションの傾向分析
網膜画像診断装置 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、網膜画像診断装置 の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、最終用途別、技術別と地域に分割されています。
網膜画像診断装置市場のサンプルコピーの請求:
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網膜画像診断装置市場は、タイプ別に基づいて、眼底カメラ、光干渉断層計（OCT）、網膜オキシメーター、その他（走査型レーザー検眼鏡）に分割されています。このうち眼底カメラのセグメントは、一次二次医療機関における普及の広がりや、スクリーニング検査プログラムにおける利用頻度の高さに支えられ、予測期間を通じて50%の市場シェアを占めると見込まれています。
さらに、超広角撮像機能やAI統合型画像解析機能を搭載した最新の眼底カメラ、および無散瞳眼底カメラの入手性が向上していることも、同セグメントの成長を後押ししています。例えば、2025年6月には、Optomed社が次世代型ハンドヘルド眼底カメラ「Optomed Lumo」の発売を発表しました。同製品は、全身性疾患の初期兆候を検出することを目的としています。
網膜画像診断装置の地域市場の見通し
網膜画像診断装置 市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの中で、北米市場は、高度な医療インフラ、充実した保険適用、および網膜疾患の高い有病率を背景に、予測期間を通じて35%という最大の市場シェアを占めると予測されています。