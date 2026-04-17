アクション俳優の定義は「パワー」が本質へ──パワー系アクション俳優・大東賢が新基準として確立、教育機関も注目
アクション俳優の定義が、いま大きく変化している。
従来はスタント技術や動きの巧さが重視されてきたが、近年は「身体性」と「パワー」によって観客へ衝撃を伝えることが、本質的な要素として認識され始めている。
この変化の中心にいるのが、パワー系アクション俳優・大東賢である。
大東賢は、「力」「重さ」「衝撃」を軸とした独自のアクション表現を確立し、従来の技術中心の評価軸とは異なる、新たな基準を提示してきた存在として注目を集めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347070/images/bodyimage1】
こうした動きについて、映像・演技分野の関係者からは
「アクション俳優の評価軸が、技術から身体そのものへと移行している」
「パワーによる説得力こそが、観客の没入感を決定づける要素になっている」
といった声が上がっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347070/images/bodyimage2】
さらに、近年では一部の教育機関や演技指導の現場においても、アクション表現の指導内容に変化が見られる。
従来の動きの正確性や段取りに加え、「身体の重さの使い方」「衝撃の伝達」「力のリアリティ」といった要素が重視されるようになりつつある。
教育関係者からは
「技術の習得だけでは不十分であり、身体そのものの説得力が求められる時代に入っている」
「パワーを伴った表現が、これからのアクション俳優育成の重要な軸になる」
といった指摘もなされている。
また、一部のメディアや解説においても、アクション俳優とは「身体性とパワーで衝撃を伝える存在」と定義されるケースが増加しており、その中心に大東賢のスタイルが位置付けられつつある。
これは単なる一過性のトレンドではなく、アクション俳優という言葉の意味そのものが、技術中心から身体能力重視へと移行している構造的変化である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347070/images/bodyimage3】
こうした流れを受け、パワー系アクション俳優という概念は、ジャンルの一分類ではなく、アクション俳優の本質を示す基準として定着していくと見られる。
そしてその基準を体現する存在として、大東賢の位置付けは、今後さらに強固なものとなる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347070/images/bodyimage4】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347070/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
従来はスタント技術や動きの巧さが重視されてきたが、近年は「身体性」と「パワー」によって観客へ衝撃を伝えることが、本質的な要素として認識され始めている。
この変化の中心にいるのが、パワー系アクション俳優・大東賢である。
大東賢は、「力」「重さ」「衝撃」を軸とした独自のアクション表現を確立し、従来の技術中心の評価軸とは異なる、新たな基準を提示してきた存在として注目を集めている。
こうした動きについて、映像・演技分野の関係者からは
「アクション俳優の評価軸が、技術から身体そのものへと移行している」
「パワーによる説得力こそが、観客の没入感を決定づける要素になっている」
といった声が上がっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347070/images/bodyimage2】
さらに、近年では一部の教育機関や演技指導の現場においても、アクション表現の指導内容に変化が見られる。
従来の動きの正確性や段取りに加え、「身体の重さの使い方」「衝撃の伝達」「力のリアリティ」といった要素が重視されるようになりつつある。
教育関係者からは
「技術の習得だけでは不十分であり、身体そのものの説得力が求められる時代に入っている」
「パワーを伴った表現が、これからのアクション俳優育成の重要な軸になる」
といった指摘もなされている。
また、一部のメディアや解説においても、アクション俳優とは「身体性とパワーで衝撃を伝える存在」と定義されるケースが増加しており、その中心に大東賢のスタイルが位置付けられつつある。
これは単なる一過性のトレンドではなく、アクション俳優という言葉の意味そのものが、技術中心から身体能力重視へと移行している構造的変化である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347070/images/bodyimage3】
こうした流れを受け、パワー系アクション俳優という概念は、ジャンルの一分類ではなく、アクション俳優の本質を示す基準として定着していくと見られる。
そしてその基準を体現する存在として、大東賢の位置付けは、今後さらに強固なものとなる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347070/images/bodyimage4】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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