リピーターの選手が和菓子を心待ち！ 創業50周年の明日香野がマッスルゲート栃木大会に参加して「わらび餅」をお届け
「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は「マッスルゲート栃木大会」（4/12・宇都宮市）に参加。身体づくりに真剣に向き合う選手の皆さまに、和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347054/images/bodyimage1】
2024年にスタートした栃木大会は、今年で3回目の開催を迎えました。大都市と比較すると集客面での難しさもある中、回を重ねるごとに選手数・来場者数ともに増加。今年は約500席の会場が終日にぎわいました。
明日香野は選手、スタッフの皆さまにわらび餅をお届け。他の大会でも召し上がっていただいた選手はとても心待ちにされていた様子で、「今回はわらび餅！試合後はこれを真っ先に食べます！」との声をいただきました。
また、スーパーで商品を見かけたという方もおられ、明日香野の和菓子が選手の日常にも浸透していることを嬉しく思います。これからも大会後の「ちょっと食べる喜び」として、多くの方に親しんでいただきたいです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347054/images/bodyimage2】
マッスルゲートは2017年に江ノ島で開催された「マッスルビーチ」を母体に発展し、現在は全国各地で開催されています。2020年10月からは日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）のルールに沿った種目や形式で実施。コロナ禍を機に運営方法を見直し、各地のゴールドジムを拠点とすることで全国展開を実現しました。
明日香野は、ゴールドジムの企業理念「全ての人々に本当のフィットネスを」に共感し、大会に和菓子をお届けする「応援団」として参加を続けています。初心者も上級者も、無理なく続けられる日々のフィットネスにより健康になり、誰もが参加できる大会で自信をつけることができます。
この理念は、弊社の掲げるミッション『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』にも通じています。ほんの少し、でも毎日を「喜び」で満たしていくこと。その積み重ねが、日々の挑戦を支える力になると私たちは考えています。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような大会や地域のイベントを通じて、リアルなコミュニティを応援し、皆さまとの共創コミュニケーションを図ってまいります。
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【大会概要】
大 会 ：マッスルゲート栃木大会
主 催 ：株式会社THINKフィットネス（ゴールドジム）
開催日 ：2026年4月12日（日）
開催地 ：宇都宮市文化会館（栃木県宇都宮市明保野町7－66）
公式サイト：https://musclegate.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347054/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
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配信元企業：明日香食品株式会社
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2024年にスタートした栃木大会は、今年で3回目の開催を迎えました。大都市と比較すると集客面での難しさもある中、回を重ねるごとに選手数・来場者数ともに増加。今年は約500席の会場が終日にぎわいました。
明日香野は選手、スタッフの皆さまにわらび餅をお届け。他の大会でも召し上がっていただいた選手はとても心待ちにされていた様子で、「今回はわらび餅！試合後はこれを真っ先に食べます！」との声をいただきました。
また、スーパーで商品を見かけたという方もおられ、明日香野の和菓子が選手の日常にも浸透していることを嬉しく思います。これからも大会後の「ちょっと食べる喜び」として、多くの方に親しんでいただきたいです。
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マッスルゲートは2017年に江ノ島で開催された「マッスルビーチ」を母体に発展し、現在は全国各地で開催されています。2020年10月からは日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）のルールに沿った種目や形式で実施。コロナ禍を機に運営方法を見直し、各地のゴールドジムを拠点とすることで全国展開を実現しました。
明日香野は、ゴールドジムの企業理念「全ての人々に本当のフィットネスを」に共感し、大会に和菓子をお届けする「応援団」として参加を続けています。初心者も上級者も、無理なく続けられる日々のフィットネスにより健康になり、誰もが参加できる大会で自信をつけることができます。
この理念は、弊社の掲げるミッション『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』にも通じています。ほんの少し、でも毎日を「喜び」で満たしていくこと。その積み重ねが、日々の挑戦を支える力になると私たちは考えています。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような大会や地域のイベントを通じて、リアルなコミュニティを応援し、皆さまとの共創コミュニケーションを図ってまいります。
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大 会 ：マッスルゲート栃木大会
主 催 ：株式会社THINKフィットネス（ゴールドジム）
開催日 ：2026年4月12日（日）
開催地 ：宇都宮市文化会館（栃木県宇都宮市明保野町7－66）
公式サイト：https://musclegate.jp/
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＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
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配信元企業：明日香食品株式会社
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