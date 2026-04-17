北の大地で子どもたちの里親として暮らす牧師が綴る、ユーモアと生活感にあふれる詩集「ただ一人の人であるかのように ～飯野正行第VI詩集～」4月17日発売

北の大地で子どもたちの里親として暮らす牧師が綴る、ユーモアと生活感にあふれる詩集「ただ一人の人であるかのように ～飯野正行第VI詩集～」4月17日発売