毎年5月5日は「熱中症対策の日」 企業が5月から始めたい熱中症対策とは？人事・総務・安全衛生担当者向けに、予防策と防犯カメラの活用法を解説する特設ページを公開／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手がける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也、本社：愛知県名古屋市）は、2026年4月17日、5月5日の「熱中症対策の日」を前に、企業に求められる熱中症対策と、職場環境の温湿度を可視化・管理する防犯カメラの活用方法を紹介する解説ページを公開しました。
人事・総務・安全衛生担当者に向けて、暑さが本格化する前の備えの重要性をわかりやすく発信しています。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/heatstroke/column-01.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260417
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346559/images/bodyimage1】
■熱中症対策の日とは？立夏の5月5日に制定された記念日
「熱中症対策の日」とは、一般財団法人日本気象協会が推進する「熱中症ゼロへ」プロジェクトと、日本コカ・コーラ株式会社が共同で2014年に制定した記念日です。
日付は、暦の上で夏の始まりとされる「立夏」にあたる5月5日にあわせて定められました。
この記念日は、本格的な暑さが訪れる前に、熱中症への備えを早めに始めてもらうことを目的としています。
とくに、屋外作業や工場、倉庫、厨房など高温環境になりやすい職場では、初夏の段階から熱中症リスクが高まります。
企業にとっても、5月5日の「熱中症対策の日」は、職場の熱中症対策を見直すきっかけとなる日です。
■なぜ5月から熱中症対策が必要？「暑熱順化」の重要性
職場の熱中症対策というと、7月・8月の猛暑を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実際には5月の段階から注意が必要です。
その理由のひとつが、「暑熱順化（しょねつじゅんか）」です。
暑熱順化とは、体が暑さに徐々に慣れ、発汗や体温調節がしやすくなる状態を指します。
人の体は、暑い環境に一定期間さらされることで少しずつ適応していきますが、暑熱順化が進むまでには個人差があり、一般的には数日から約2週間ほどかかるとされています。
そのため、まだ体が暑さに慣れていない5月頃は、気温が急に上がった日に熱中症リスクが高まりやすくなります。
また、梅雨時期のように涼しい日が続くと、一度進んだ暑熱順化が十分に保てず、再び熱中症のリスクが高まるおそれもあります。
■熱中症対策の日をきっかけに現場の「見える化」を
熱中症対策には、水分・塩分補給のルール整備や休憩場所の確保、作業時間の見直しなど、さまざまな取り組みがあります。
なかでも重要なのが、現場の温度・湿度を把握し、職場全体で共有できる「見える化」の仕組みづくりです。
温湿度を数値で確認できる環境を整えることで、管理者は休憩の指示や作業調整の判断を行いやすくなり、従業員の熱中症予防にもつながります。
■映像と温湿度をまとめて確認できる「温湿度モニタリングカメラシステム」
トリニティーが提供する「温湿度モニタリングカメラシステム」は、ネットワークカメラと温湿度センサーを組み合わせ、現場の映像と温湿度データをリアルタイムで遠隔確認できるシステムです。
数値情報だけでは把握しにくい現場の状況も映像とあわせて確認できるため、工場、倉庫、ビニールハウス、教育施設、介護施設など、温湿度管理が求められるさまざまな現場で活用できます。
さらに、あらかじめ設定した温度・湿度の基準値を超えた際には、管理者のスマートフォンへ自動で通知を送ることも可能です。
異常の発見が遅れるリスクを抑え、より迅速な対応につなげられます。
人事・総務・安全衛生担当者に向けて、暑さが本格化する前の備えの重要性をわかりやすく発信しています。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346559/images/bodyimage1】
■熱中症対策の日とは？立夏の5月5日に制定された記念日
「熱中症対策の日」とは、一般財団法人日本気象協会が推進する「熱中症ゼロへ」プロジェクトと、日本コカ・コーラ株式会社が共同で2014年に制定した記念日です。
日付は、暦の上で夏の始まりとされる「立夏」にあたる5月5日にあわせて定められました。
この記念日は、本格的な暑さが訪れる前に、熱中症への備えを早めに始めてもらうことを目的としています。
とくに、屋外作業や工場、倉庫、厨房など高温環境になりやすい職場では、初夏の段階から熱中症リスクが高まります。
企業にとっても、5月5日の「熱中症対策の日」は、職場の熱中症対策を見直すきっかけとなる日です。
■なぜ5月から熱中症対策が必要？「暑熱順化」の重要性
職場の熱中症対策というと、7月・8月の猛暑を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実際には5月の段階から注意が必要です。
その理由のひとつが、「暑熱順化（しょねつじゅんか）」です。
暑熱順化とは、体が暑さに徐々に慣れ、発汗や体温調節がしやすくなる状態を指します。
人の体は、暑い環境に一定期間さらされることで少しずつ適応していきますが、暑熱順化が進むまでには個人差があり、一般的には数日から約2週間ほどかかるとされています。
そのため、まだ体が暑さに慣れていない5月頃は、気温が急に上がった日に熱中症リスクが高まりやすくなります。
また、梅雨時期のように涼しい日が続くと、一度進んだ暑熱順化が十分に保てず、再び熱中症のリスクが高まるおそれもあります。
■熱中症対策の日をきっかけに現場の「見える化」を
熱中症対策には、水分・塩分補給のルール整備や休憩場所の確保、作業時間の見直しなど、さまざまな取り組みがあります。
なかでも重要なのが、現場の温度・湿度を把握し、職場全体で共有できる「見える化」の仕組みづくりです。
温湿度を数値で確認できる環境を整えることで、管理者は休憩の指示や作業調整の判断を行いやすくなり、従業員の熱中症予防にもつながります。
■映像と温湿度をまとめて確認できる「温湿度モニタリングカメラシステム」
トリニティーが提供する「温湿度モニタリングカメラシステム」は、ネットワークカメラと温湿度センサーを組み合わせ、現場の映像と温湿度データをリアルタイムで遠隔確認できるシステムです。
数値情報だけでは把握しにくい現場の状況も映像とあわせて確認できるため、工場、倉庫、ビニールハウス、教育施設、介護施設など、温湿度管理が求められるさまざまな現場で活用できます。
さらに、あらかじめ設定した温度・湿度の基準値を超えた際には、管理者のスマートフォンへ自動で通知を送ることも可能です。
異常の発見が遅れるリスクを抑え、より迅速な対応につなげられます。