魚製品市場の動向：利便性、持続可能性、付加価値イノベーションが形成
進化する消費習慣と加工技術の革新が世界的需要を再形成
魚製品市場は、消費者の優先事項が基本的な消費から利便性、持続可能性、健康志向の選択へと移行する中で、顕著な変化を遂げている。すぐに食べられる水産食品から環境に配慮した調達方法に至るまで、市場はライフスタイルの変化と環境への配慮の双方に対応して進化している。これらの動向は、生産方法から製品の包装や販売方法に至るまで、あらゆる側面に影響を与えている。
市場が時間とともにどのように成長しているか
魚製品市場は2025年に287,884.8百万ドルに達し、2030年には359,540.6百万ドル、最終的には2035年に434,344.0百万ドルに成長すると予測されている。この着実な拡大は、食品用途および産業用途の双方における水産物への一貫した世界的需要を反映している。
これまで市場成長を支えてきた要因
過去の成長は、漁業および養殖に対する政府の強力な支援と、コールドチェーンインフラの改善によって支えられてきた。また、魚の健康上の利点に対する認識の高まりや、栄養補助食品および医薬品分野での利用拡大も需要に寄与した。
一方で、過剰漁獲、海洋資源の枯渇、厳格な規制枠組みといった課題が業界に制約をもたらしている。
現在の市場を変化させている主要な動向
魚製品市場は、供給と需要の双方に影響を与えるいくつかの重要な動向によって再形成されている：
・生産性向上のための高度養殖システムの導入拡大
・冷凍や即食製品など、利便性の高い水産食品への需要増加
・現代的なライフスタイルに対応した付加価値製品の拡大
・加工および包装技術の進歩
・持続可能で環境に配慮した漁業への関心の高まり
これらの動向は、進化する消費者の期待に市場を適合させる役割を果たしている。
今後の需要を牽引する要因
今後の成長は、小売およびオンラインチャネルの拡大によって支えられ、魚製品の入手性が向上する見込みである。また、高タンパク質食への世界的なシフトや養殖インフラへの投資増加も重要な役割を果たすと予測されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347174/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347174/images/bodyimage2】
しかし、気候変動や海洋酸性化といった環境リスクに加え、製品の安全性や貿易の混乱に関する懸念が成長に影響を及ぼす可能性がある。
どの製品タイプが主導し、どれがより速く成長しているか
・生鮮魚は2025年に37.2％、106,997.0百万ドルを占め、最大のセグメントとなった
・魚油は健康およびウェルネス用途での需要増加により、2030年まで最も高い成長が見込まれている
用途別の需要への寄与
・食品用途は2025年に72.7％、209,269.6百万ドルで市場を主導した
・医薬用途は、サプリメントにおける魚由来成分の利用増加により、最も高い成長が予測されている
流通チャネルの変化
・スーパーマーケットは2025年に34.8％、100,083.6百万ドルで最大のシェアを占めた
・オンラインチャネルはデジタル化の進展と宅配需要の増加により、最も速い成長が見込まれている
主導地域と成長地域
アジア太平洋は2025年に40.2％、115,616.3百万ドルで市場を主導し、北米および西ヨーロッパがこれに続いた。
最も高い成長はアジア太平洋および南米で見込まれ、西ヨーロッパおよび中東でもさらなる拡大が予測されている。
主要競合企業
・タイユニオングループ
・ニッスイ
・オーステヴォルシーフード
・ドンウォンインダストリーズ
・ナウテラ
・グリーグシーフード
・グルーポフリンサ
・ボルトングループ
・マルハニチロ
・モウィ
最大の機会が生まれている分野
・冷凍魚セグメントは2030年までに27,750.9百万ドルの増加が見込まれている
・食品用途セグメントは39,684.2百万ドルの追加が予測されている
・オンライン流通は23,622.8百万ドルの追加売上により大きく成長する見込み
・中国は16,296.4百万ドルで最大の市場成長が予測されている
企業が変化する動向にどのように対応しているか
企業は製品ポートフォリオの拡充、戦略的提携の構築、先進技術の導入による効率性と持続可能性の向上に注力している。また、トレーサビリティ、環境配慮、調理のしやすさを備えた水産製品への需要に対応する動きも強まっている。
進化する消費と供給の動向が次の成長の波をどこで生み出しているかを確認する：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/fishmeal-and-fish-oil-global-market-report
配信元企業：The Business research company
魚製品市場は、消費者の優先事項が基本的な消費から利便性、持続可能性、健康志向の選択へと移行する中で、顕著な変化を遂げている。すぐに食べられる水産食品から環境に配慮した調達方法に至るまで、市場はライフスタイルの変化と環境への配慮の双方に対応して進化している。これらの動向は、生産方法から製品の包装や販売方法に至るまで、あらゆる側面に影響を与えている。
市場が時間とともにどのように成長しているか
魚製品市場は2025年に287,884.8百万ドルに達し、2030年には359,540.6百万ドル、最終的には2035年に434,344.0百万ドルに成長すると予測されている。この着実な拡大は、食品用途および産業用途の双方における水産物への一貫した世界的需要を反映している。
これまで市場成長を支えてきた要因
過去の成長は、漁業および養殖に対する政府の強力な支援と、コールドチェーンインフラの改善によって支えられてきた。また、魚の健康上の利点に対する認識の高まりや、栄養補助食品および医薬品分野での利用拡大も需要に寄与した。
一方で、過剰漁獲、海洋資源の枯渇、厳格な規制枠組みといった課題が業界に制約をもたらしている。
現在の市場を変化させている主要な動向
魚製品市場は、供給と需要の双方に影響を与えるいくつかの重要な動向によって再形成されている：
・生産性向上のための高度養殖システムの導入拡大
・冷凍や即食製品など、利便性の高い水産食品への需要増加
・現代的なライフスタイルに対応した付加価値製品の拡大
・加工および包装技術の進歩
・持続可能で環境に配慮した漁業への関心の高まり
これらの動向は、進化する消費者の期待に市場を適合させる役割を果たしている。
今後の需要を牽引する要因
今後の成長は、小売およびオンラインチャネルの拡大によって支えられ、魚製品の入手性が向上する見込みである。また、高タンパク質食への世界的なシフトや養殖インフラへの投資増加も重要な役割を果たすと予測されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347174/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347174/images/bodyimage2】
しかし、気候変動や海洋酸性化といった環境リスクに加え、製品の安全性や貿易の混乱に関する懸念が成長に影響を及ぼす可能性がある。
どの製品タイプが主導し、どれがより速く成長しているか
・生鮮魚は2025年に37.2％、106,997.0百万ドルを占め、最大のセグメントとなった
・魚油は健康およびウェルネス用途での需要増加により、2030年まで最も高い成長が見込まれている
用途別の需要への寄与
・食品用途は2025年に72.7％、209,269.6百万ドルで市場を主導した
・医薬用途は、サプリメントにおける魚由来成分の利用増加により、最も高い成長が予測されている
流通チャネルの変化
・スーパーマーケットは2025年に34.8％、100,083.6百万ドルで最大のシェアを占めた
・オンラインチャネルはデジタル化の進展と宅配需要の増加により、最も速い成長が見込まれている
主導地域と成長地域
アジア太平洋は2025年に40.2％、115,616.3百万ドルで市場を主導し、北米および西ヨーロッパがこれに続いた。
最も高い成長はアジア太平洋および南米で見込まれ、西ヨーロッパおよび中東でもさらなる拡大が予測されている。
主要競合企業
・タイユニオングループ
・ニッスイ
・オーステヴォルシーフード
・ドンウォンインダストリーズ
・ナウテラ
・グリーグシーフード
・グルーポフリンサ
・ボルトングループ
・マルハニチロ
・モウィ
最大の機会が生まれている分野
・冷凍魚セグメントは2030年までに27,750.9百万ドルの増加が見込まれている
・食品用途セグメントは39,684.2百万ドルの追加が予測されている
・オンライン流通は23,622.8百万ドルの追加売上により大きく成長する見込み
・中国は16,296.4百万ドルで最大の市場成長が予測されている
企業が変化する動向にどのように対応しているか
企業は製品ポートフォリオの拡充、戦略的提携の構築、先進技術の導入による効率性と持続可能性の向上に注力している。また、トレーサビリティ、環境配慮、調理のしやすさを備えた水産製品への需要に対応する動きも強まっている。
進化する消費と供給の動向が次の成長の波をどこで生み出しているかを確認する：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/fishmeal-and-fish-oil-global-market-report
配信元企業：The Business research company
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