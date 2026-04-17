アジア5店舗目 トミカブランドストアを「香港」に初出店！ 「TOMICA BRAND STORE」 ハーバーシティ オーシャンターミナル 2026年5月1日(金)

日本で人気のアトラクション「トミカ組立工場」を2026年冬に設置予定



株式会社タカラトミー（代表取締役社長：富山彰夫／所在地：東京都葛飾区）は、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」のオフィシャルストア「TOMICA BRAND STORE（トミカブランドストア）」を2026年5月1日(金)、香港九龍・尖沙咀にあるショッピングモール「ハーバーシティ オーシャンターミナル」[Shop OT G21-G24 & G39-G42, Ocean Terminal, Harbour City（トイザらス店内）]にグランドオープンします。トミカのブランドストアはアジア５店舗目で、香港に出店するのは初めてとなります。（※1）

「TOMICA BRAND STORE」 ハーバーシティ オーシャンターミナル店 外観イメージ

「 TOMICA BRAND STORE 」は、トミカの世界観を体験できるオフィシャルストアで、ストア外観はトミカのパッケージ（箱）を大きくしたようなデザインです。 ハーバーシティ オーシャンターミナル 店 では、香港の街並みをトミカで再現した 「ジオラマ展示」 をするほか、 2026 年冬には自分の好きな色のパーツを選んでトミカを作れるアトラクション 「トミカ組立工場」 （※2） を設置予定です。

「トミカ組立工場」 ※日本のアトラクションイメージ

2025 年に 55 周年を迎えた「トミカ」は、商品企画・発売にとどまらず体験価値の提供にも注力しており、 2025 年 12 月にブランド初のファン感謝祭を実施、 2026 年夏には公式ファンコミュニティの立ち上げを予定しています。「 TOMICA BRAND STORE 」も「トミカ」の情報発信拠点として、ワクワクしながら商品を手に取って選ぶ楽しみを体験していただけるよう店内を演出しています。

＜株式会社タカラトミー 事業統括本部 ブランドビジネス本部 上席執行役員 竹内 俊介コメント＞

香港ではトミカが長年にわたり販売され、イベントなどを通じて子どもから大人まで幅広い世代の皆さまに愛されてきました。このたび、香港初となる「TOMICA BRAND STORE」をオープンする運びとなり、大変うれしく思っております。TOMICA BRAND STOREは、トミカのブランドメッセージである「本物は、ときめく。」を体感いただける場として、ミニカーの枠を超えたさまざまな体験を提供し、世代を超えて楽しんでいただける店舗を目指してまいります。

これまでアジアで展開してきた「TOMICA BRAND STORE」（4店舗）は好調に推移しており、2026年も海外のトミカファンの皆さまにご満足いただけるブランドストアのオープンを予定しております。どうぞご期待ください。

（※１）「TOMICA BRAND STORE」ハーバーシティ オーシャンターミナル店は、上海（2024年9月）、北京（2025年9月）、クアラルンプール（2025年12月）、広州（2026年1月）に続くアジア5店舗目です。現在「トミカ」のオフィシャルストアは日本にある3店舗「トミカ・プラレールショップ」東京駅一番街の東京店、梅田大丸の大阪店、東京スカイツリータウン･ソラマチ店と、アジア５店舗の計8店舗展開しています（2026年4月点）。

（※２）「トミカ組立工場」は日本のトミカ博および「トミカ・プラレールショップ」東京店でも人気の高いアトラクションです。好きな色のボディ、シートなどパーツを選ぶと、カシメマン（スタッフ）が目の前で組み立ててくれます。

「TOMICA BRAND STORE」ハーバーシティ オーシャンターミナル店について

ストア外観はトミカのパッケージ（箱）を大きくしたようなデザインで、店内中心には“ホイールテーブル”（ホイールを重ねたモニュメント）を配しています。

■■■多彩なコンテンツ■■■

・「トミカ」2,000台以上が一堂に会した「TOMICA WALL」

・“アソビ心を持つ大人”に向けた商品を集約した「トミカキダルトエリア」

・新商品を展示する「おすすめコーナー」

・トミカの歴史展示エリア「トミカヒストリー」

・文房具、バッグ、キッズ用財布などをラインアップした「ライフスタイルグッズコーナー」

・＊香港only＊香港の街並みをトミカで再現した「ジオラマ展示」

・＊New＊店内に自分の好きな色のパーツを選んでトミカを作れるアトラクション「トミカ組立工場」を2026年冬に設置予定

「TOMICA BRAND STORE」おすすめ商品

香港では「TOMICA BRAND STORE」のみで展開する商品１種（※3）のほか、「Japan Mobility Show 2025」イベントオリジナルや「トミカショップ」オリジナル商品を香港でも販売します。

（※3）その他「TOMICA BRAND STORE」（上海・北京・広州・クアラルンプール）と大人向けのトミカショップ「トミカキダルトセレクトストア」（4店舗：上海2店舗、北京1店舗、杭州1店舗）でも展開。





★香港ではTOMICA BRAND STOREのみ★

「TOMICA BRAND STORE ORIGINAL tomica PREMIUM NISSAN GT-R NISMO Special edition」

（価格：HKD69.9）





「TOMICA EVENT MODEL tomica PREMIUM NISMO R34 GT-R Z-tune Proto.」

（価格：HKD69.9）

＊「Japan Mobility Show 2025」イベントオリジナル商品を香港でも販売します。





「TOMICA SHOP ORIGINAL LAMBORGHINI URUS」

（価格：HKD59.9）

＊日本の「トミカショップ」オリジナル商品を香港でも販売します。

店 舗 概 要

店舗名称：

「TOMICA BRAND STORE」 ハーバーシティ オーシャンターミナル店

オープン日：

2026年5月1日(金)

営業時間：

月～金 11:00 - 21:00／土日 11:00 - 21:30（香港現地時間）

所在地：

Shop OT G21-24 & G39-G42, Ocean Terminal, Harbour City（トイザらス店内）

電話番号：

(852)3488-3301

公式ホームページ：

www.takaratomyasia.com/

公式Instagram：

www.instagram.com/tomicaofficial_hk（香港）

www.instagram.com/tomicaofficial_asia/（アジア）

著作権表記：

© ＴＯＭＹ

■「トミカ」について

「トミカ」は１９７０年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。外国製のミニカーが全盛だった当時、「日本の子どもたちに、もっと身近な国産車のミニカーで遊んでもらいたい」という熱い想いのもと誕生、今では３世代にわたって愛されています。現在までに、国内外累計１０,０００種以上の車種を発売、累計販売台数は１０億台（２０２４年１２月時点）を超えています。

【公式HP】

www.takaratomy.co.jp/products/tomica/（日本）

takaratomyasia.com/en/toys/tomica（アジア）