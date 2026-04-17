エンジニアリングプラスチック市場 2035年1512億3000万米ドル到達見通し 自動車電動化と軽量化ニーズが牽引するCAGR6.27％成長 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
エンジニアリングプラスチック市場は、2025年に823億1000万米ドルと評価され、2035年には1512億3000万米ドルへと拡大する見通しであり、2026年～2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.27％で持続的な成長が予測されています。本市場の特徴は、単なるプラスチック需要ではなく、「高機能材料市場」としての進化にあります。機械的強度、耐熱性、耐薬品性、電気特性を兼ね備えた材料は、自動車、電子機器、航空宇宙、医療分野などで不可欠な存在となりつつあります。特に製造業の高度化が進む中、従来の汎用プラスチックでは対応できない用途への需要が増加しており、市場は“量”から“質”への転換局面に入っています。
需要ドライバー分析：自動車軽量化が市場構造を再定義
市場成長の中核を担うのは、自動車業界における軽量化ニーズの急速な高まりです。エンジニアリングプラスチックは金属代替材料としての役割を強めており、車両重量の削減による燃費改善やCO?排出削減に直結しています。特にEV（電気自動車）の普及に伴い、バッテリー効率を最大化するための軽量設計が不可欠となっており、ダッシュボード、バンパー、エンジン周辺部品など幅広い領域で採用が進んでいます。また、精密射出成形技術の進化により、複雑形状かつ高精度な部品の量産が可能となり、生産効率と品質の両立が実現されています。このような構造変化は、単なる素材置換ではなく、製造プロセス全体の革新を促進しています。
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規制環境の変化：サステナビリティ圧力が市場に与える影響
一方で、プラスチック使用に対する規制強化は市場にとって大きな制約要因となっています。プラスチック廃棄物問題は世界的な課題として位置付けられており、EUの使い捨てプラスチック指令や米国の拡大生産者責任（EPR）制度など、規制の高度化が進行しています。これにより、従来型の石油由来プラスチックの使用は制限され、リサイクル対応や環境負荷低減への対応が企業に求められています。特に消費財向け用途では規制の影響が顕著であり、企業はコスト増加と技術転換という二重の課題に直面しています。この環境変化は短期的には市場成長を抑制する一方で、中長期的には技術革新を促す重要な転換点となっています。
地域別分析
● BASF SE
● Covestro AG
● Solvay S.A.
● Celanese Corporation
● Toray Industries, Inc.
● Dupont
● Teijin Limited
● LG Chem
● Indorama Ventures
● Mitsubishi Chemical Corporation
● Alfa S.A.B. de C.V.
● SABIC
● CHIMEI Corporation
● Dongyue Group Ltd
● Evonik Industries AG
● Lanxess AG
成長機会の本質：バイオベース素材が生み出す新たな競争軸
持続可能性への関心の高まりは、エンジニアリングプラスチック市場において新たな成長機会を創出しています。特にバイオベースポリカーボネートなど、再生可能資源由来の材料は急速に注目を集めています。デンプンやイソソルビドなどを原料としたこれらの素材は、環境負荷を低減しながら従来材料と同等の性能を実現する可能性を持っています。自動車、電子機器、包装分野において採用が進むことで、企業のESG対応やカーボンニュートラル戦略と強く結びついています。今後は「性能」だけでなく「環境価値」が競争優位性を決定づける重要な指標となり、市場の競争軸そのものが変化していくと考えられます。
需要ドライバー分析：自動車軽量化が市場構造を再定義
市場成長の中核を担うのは、自動車業界における軽量化ニーズの急速な高まりです。エンジニアリングプラスチックは金属代替材料としての役割を強めており、車両重量の削減による燃費改善やCO?排出削減に直結しています。特にEV（電気自動車）の普及に伴い、バッテリー効率を最大化するための軽量設計が不可欠となっており、ダッシュボード、バンパー、エンジン周辺部品など幅広い領域で採用が進んでいます。また、精密射出成形技術の進化により、複雑形状かつ高精度な部品の量産が可能となり、生産効率と品質の両立が実現されています。このような構造変化は、単なる素材置換ではなく、製造プロセス全体の革新を促進しています。
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規制環境の変化：サステナビリティ圧力が市場に与える影響
一方で、プラスチック使用に対する規制強化は市場にとって大きな制約要因となっています。プラスチック廃棄物問題は世界的な課題として位置付けられており、EUの使い捨てプラスチック指令や米国の拡大生産者責任（EPR）制度など、規制の高度化が進行しています。これにより、従来型の石油由来プラスチックの使用は制限され、リサイクル対応や環境負荷低減への対応が企業に求められています。特に消費財向け用途では規制の影響が顕著であり、企業はコスト増加と技術転換という二重の課題に直面しています。この環境変化は短期的には市場成長を抑制する一方で、中長期的には技術革新を促す重要な転換点となっています。
地域別分析
● BASF SE
● Covestro AG
● Solvay S.A.
● Celanese Corporation
● Toray Industries, Inc.
● Dupont
● Teijin Limited
● LG Chem
● Indorama Ventures
● Mitsubishi Chemical Corporation
● Alfa S.A.B. de C.V.
● SABIC
● CHIMEI Corporation
● Dongyue Group Ltd
● Evonik Industries AG
● Lanxess AG
成長機会の本質：バイオベース素材が生み出す新たな競争軸
持続可能性への関心の高まりは、エンジニアリングプラスチック市場において新たな成長機会を創出しています。特にバイオベースポリカーボネートなど、再生可能資源由来の材料は急速に注目を集めています。デンプンやイソソルビドなどを原料としたこれらの素材は、環境負荷を低減しながら従来材料と同等の性能を実現する可能性を持っています。自動車、電子機器、包装分野において採用が進むことで、企業のESG対応やカーボンニュートラル戦略と強く結びついています。今後は「性能」だけでなく「環境価値」が競争優位性を決定づける重要な指標となり、市場の競争軸そのものが変化していくと考えられます。