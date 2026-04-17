アトレティコ・マドリード対レアル・ソシエダ：国王杯決勝への道





レアル・ソシエダ

【東京2026年4月17日LALIGA＝共同通信JBN】セビリアのエスタディオ・デ・ラ・カルトゥーハ（Estadio de la Cartuja）では、アトレティコ・マドリード（Atletico de Madrid）とレアル・ソシエダ（Real Sociedad）が対戦する2025/26シーズンのコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）決勝が、現地時間18日に開催されます。アトレティコ（愛称：ロヒブランコス）は2013年以来の決勝進出となり、一方、ソシエダはアスレティック・クラブ（Athletic Club）戦での勝利から5年ぶりに決勝へ戻り、クラブ史上3度目のタイトル獲得を狙います。

▽久保建英の存在感：日本のスターの復帰

この決勝への関心は国境を越えて広がり、特に日本では久保建英に大きな注目が集まっています。日本のスターは左の太もも裏の筋損傷から回復し、この大一番に臨みます。慎重なリハビリを経て、久保は直近のラ・リーガEA SPORTS（LALIGA EA SPORTS、スペイン1部リーグ）のデポルティーボ・アラベス（Deportivo Alaves）戦で既にピッチに立ち、勝負を左右する準備が整っていることを示しました。レアル・ソシエダにとって、久保の創造性あふれるプレーはシメオネ（Simeone）の堅守を崩すうえで不可欠です。そして、「マタラッツォ時代」最初の主要タイトルに「ブルーサムライ」の刻印を残すためにもその存在は極めて重要です。

▽決勝への道のり

両チームの歩んできた道のりは、決して平坦ではありませんでした。シメオネ率いるアトレティコは12月、アントワーヌ・グリーズマン（Antoine Griezmann）の2得点でアトレティコ・バレアレス（CD Atletico Baleares）に3-2で辛勝してスタート。その後、デポルティーボ・ラ・コルーニャ（Deportivo de La Coruna）を1-0で下し、準々決勝ではレアル・ベティス（Real Betis）を5-0で粉砕しました。この試合では、デビュー戦のアデモラ・ルックマン（Ademola Lookman）が1得点1アシストと輝きを放ちました。準決勝では、初戦の4-0の大勝を足がかりに、2戦合計4-3でバルセロナ（FC Barcelona）を退け、決勝進出を決めました。

一方、ペッレグリーノ・マタラッツォ（Pellegrino Matarazzo）監督の下でのレアル・ソシエダの歩みは、ネグレイラ（SD Negreira）、レウスFCR（Reus FC Reddis）、エルデンセ（CD Eldense）に勝利して始まりました。ラウンド 16では、オサスナ（CA Osasuna）とのPK戦で2本を止めたGKウナイ・マレロ（Unai Marrero）がヒーローに。続くデポルティーボ・アラベス戦では1-2からの逆転勝利を収め、準決勝ではベニャト・トゥリエンテス（Benat Turrientes）、ミケル・オヤルサバル（Mikel Oyarzabal）のゴールでアスレティック・ビルバオとのバスク・ダービーを2戦合計2-0で制し、決勝へ駒を進めました。

アトレティコ・マドリード対レアル・ソシエダは、19日午前4時（日本時間）にキックオフ。U-NEXTでライブ配信される注目の一戦をお見逃しなく。

アトレティコ・マドリードが2013年以来となるカップ戦制覇を果たすのか、それとも久保建英を擁するレアル・ソシエダが新たなタイトルでその復調ぶりを際立たせるのか。勝負の行方は現地時間18日（日本時間19日未明）に決まります。

▽ラ・リーガについて：

ラ・リーガは、世界最大のサッカー・エコシステムです。ラ・リーガ EA SPORTSに所属する20のスポーツ株式会社（SAD）およびクラブと、ラ・リーガ HYPERMOTIONに所属する22のクラブで構成される民間のスポーツ協会で、スペインにおけるプロサッカー大会の運営を担っています。ラ・リーガは、ソーシャルメディア上で16のプラットフォームと20の言語を通じて、世界中に2億5800万人以上のフォロワーを擁しています。スペインのマドリードに本部を置き、どのスポーツ団体よりも広範な国際ネットワークを有し、8つのオフィスを通じて35カ国に展開しています。また、協会の財団であるFUNDACION ラ・リーガを通じて社会貢献活動を行っており、プロサッカーリーグとしては世界で初めて、知的障がいのあるサッカー競技者のためのリーグ「ラ・リーガ GENUINE Moeve」を創設しました。

ソース：LALIGA