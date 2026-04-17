ジグソーパズルのリーディングカンパニーであり、玩具メーカーの株式会社ビバリー(本社：東京都中央区、代表取締役社長：神下英輝)は、カードゲーム「このボールペンを1万円で売ってください。」を2026年4月17日に発売します。





「このボールペンを1万円で売ってください」PKG





あのフレーズをカードゲーム化した「このボールペンを1万円で売ってください。」は、究極の営業トークカードゲームです。カードには表にアピールポイント、裏に商品が記載されています。アピールポイントを表にした山札からカードを1枚めくって、山札の一番上に出てきたアピールポイントを表にした山札からカードを1枚めくり、山札の一番上に出てきたアピールポイントとめくった商品を組み合わせてお題を決定します。「ギリ合法の」「ボールペン」などの商品を売り込むプレゼンを行い、プレゼンを聞いた半数以上のプレイヤーに「1万円で買いたい！」と思わせることができたらカードを獲得。順番にプレゼンを行い、1番早くカードを3枚獲得したプレイヤーが勝利となります。





遊び方

カード紹介





「全米が泣いた 消しゴム」、「ビシャビシャの ポケットティッシュ」、「バズった バナナの皮」、 「トレンド感のある ラップ」など、なんとも手強いお題は3,540通り。





お題は3540通り





出たカードの内容ですぐにプレゼンしなくてはならないため、大喜利のような発想力、短時間で言葉を紡ぐ瞬発力や表現力はもちろん、相手を納得させる説得力も鍛えられるカードゲームなのです。





営業マンの日々の営業トークの鍛錬や、営業部の採用面接のお題など、ゲーム以外にもカードの活用方法は様々です。「このボールペンを1万円で売ってください。」に出てくる一癖も二癖もある商品をぜひ売ってみてください。





回答は無限大

動画二次元コードあり





■「このボールペンを1万円で売ってください。」商品概要

商品名 ： 「このボールペンを1万円で売ってください。」

価格 ： 2,200円(税込)

対象年齢 ： 7歳以上

セット内容： カード60枚

販売場所 ： 全国の玩具専門店、量販店等の玩具売場、インターネットショップ等









■遊び方動画(公式)

https://www.youtube.com/watch?v=5VazHJWLioM









【会社情報】

社名 ： 株式会社ビバリー

代表者 ： 神下英輝

本社 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座8-10-6 銀座MEビル

公式サイト： https://be-en.co.jp/