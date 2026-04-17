広島テレビ放送株式会社(本社：広島市東区、代表取締役社長：今村 司)と、株式会社シーズ・ライブ(本社：佐賀県三養基郡、代表取締役：渋谷 征代加)は、「生誕20周年記念 銀魂展 ～はたちのつどい～」広島会場を2026年7月30日(木)～8月24日(月)、そごう広島店 9階＝特設会場にて開催します。





銀魂展 広島会場 告知ビジュアル





広島会場が本展覧会の巡回最終会場となります。

チケットは2026年5月16日(土)10：00より販売開始いたします。

なお、チケットは一部日程【日時指定制】にて販売します。

※先着順・各回上限に達し次第終了









■ご挨拶

「週刊少年ジャンプ」で2003年12月より連載を開始した空知 英秋氏による人気漫画『銀魂』。架空の江戸を舞台に、甘党＆無鉄砲な侍・坂田銀時が志村新八・神楽ら仲間たちと共に、万事屋に持ち込まれた様々な事件を解決する活劇物語は、2019年に連載が完結しました。テレビアニメシリーズをはじめメディアミックスでも多くのファンの皆様に支えられた本作は、2023年に生誕20周年を迎えました。そしてこの度、これまで本作を応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的として企画された、「生誕20周年記念 銀魂展 ～はたちのつどい～」が広島に巡回します。皆様がつどい、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう、空知氏直筆原稿や本展オリジナルのフォトスポットをはじめ、作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会となります。今なお多くの人々に愛され続ける『銀魂』の記念すべき20周年を祝う展覧会に、ぜひご来場ください。

※写真は東京会場のものです。展示内容は変更となる場合があります。





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■開催概要

展覧会名：「生誕20周年記念 銀魂展 ～はたちのつどい～」広島会場

会期 ：2026年7月30日(木)～8月24日(月)

会場 ：そごう広島店 9階＝特設会場

開場時間：10：00～19：00

※最終入場は18：30まで

※最終日8月24日(月)は17：00閉場(最終入場は16：30まで)

※最終入場時間を過ぎるとチケットご持参の場合も入場できません。









●入場料(税込)

一般・大学生 ：2,000円(1,800円)

中学・高校生 ：1,500円(1,300円)

小学生 ：1,000円(800円)

グッズ付(数量限定)：4,900円(4,700円)

※本展覧会のチケットは前売料金と当日料金がございます。前売料金は、7月29日(水)23：59まで適用されます。7月30日(木)0：00以降は当日料金となります。

※( )は、前売料金となります。

※「日時指定入場チケット」「グッズ付日時指定入場チケット」「グッズ付入場チケット」は、ローソンチケットのみでの販売となります。

※「入場チケット」は、アソビュー！、ローソンチケット、チケットぴあ、セブンチケット、会場窓口にて販売します。

※会場窓口での「日時指定入場チケット」「グッズ付日時指定入場チケット」「グッズ付入場チケット」の販売はございません。









●チケット

本展覧会の入場チケットは、下記の種類があります。

(1)「日時指定入場チケット」「グッズ付日時指定入場チケット」

対象日程の指定日時のみ有効のチケットです。ご購入時に日時を指定する必要があります。

(2)「入場チケット」「グッズ付入場チケット」

会期中、日時指定対象日程以外で有効のチケットです。

※7月30日(木)～8月2日(日)は、全日日時指定日となり、「入場チケット」「グッズ付入場チケット」はご利用いただけません。





「日時指定入場チケット」「グッズ付日時指定入場チケット」の対象日程は下記になります。

下記以外の日程は日時指定不要です。

日時指定対象日：7月30日(木)～8月2日(日)

日時指定対象日程のチケットは、購入時に入場回(日にち＋時間帯)の指定が必要です。

数量限定での販売となりますので、販売状況によっては完売となる場合があります。

ご希望の回はお早めにご購入をお勧めします。

日時指定対象日以外の日程は「入場チケット」「グッズ付入場チケット」がご利用いただけます。

※詳細は、銀魂展広島会場公式サイトへ。

https://www.htv.jp/event/3770.html









●販売期間・場所

各種チケットは5月16日(土)10：00より先着順にて販売します。

・「日時指定入場チケット」「グッズ付日時指定入場チケット」

5月16日(土)10：00～

※プレイガイドでの取り扱いは各日、各入場開始時間15分前まで販売





・「入場チケット」「グッズ付入場チケット」

5月16日(土)10：00～

※プレイガイドでの取り扱いは8月24日(月)15：00まで

※日時指定チケットは、各回上限の数量に達し次第、販売終了となります。





＜ローソンチケット＞

・URL ： https://l-tike.com/

店頭： Lコード 62621

・購入可能な券種

・日時指定入場チケット

・グッズ付日時指定入場チケット

・入場チケット

・グッズ付入場チケット





＜アソビュー!＞

・URL： https://www.asoview.com/

・購入可能な券種

・入場チケット





＜チケットぴあ＞

・URL ： https://t.pia.jp/

店頭： Pコード：995-904

・購入可能な券種

・入場チケット





＜セブンチケット＞

・URL ： https://7ticket.jp/

店頭：セブンコード 114‐866

・購入可能な券種

・入場チケット

※詳細は、銀魂展広島会場公式サイトへ。

https://www.htv.jp/event/3770.html









■主催・企画・協力・協賛

主催 ： 広島テレビ、シーズ・ライブ

企画 ： 銀魂展製作委員会

協力 ： 週刊少年ジャンプ編集部

協賛 ： 共同印刷

問い合わせ ： 広島テレビイベントインフォメーションセンター

Tel ： 082-567-2500(平日10：00～18：00)

広島会場公式サイト： https://www.htv.jp/event/3770.html

広島会場公式X ： @gintamaten_hij

公式HP ： https://gintama20th.com

公式X ： ＠gintama20th_ten