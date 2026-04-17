2026常州人工知能端末トレンド製品発表会、最新のイノベーションを公開

常熟、中国、2026年4月16日 /PRNewswire/ --「デバイスに力を与え、よりスマートな生活を可能にする（Empowering Devices, Enabling Smarter Living）」をテーマに掲げた「2026常州人工知能端末トレンド製品発表会」が4月11日に開幕しました。会場には20社が集結し、27のAI搭載デバイスが披露されました。今回の展示では、日常のモビリティ、ホームライフ、オフィスの効率化、および産業用アプリケーションといった主要なユースケースが取り上げられ、AI対応ハードウェア分野における常州の能力の拡大を印象づけました。





常州は、ハイエンド設備、電気自動車（EV）、および次世代エレクトロニクス分野で確立された産業クラスターを背景に、バリューチェーン全体を網羅する完全に統合された「AIデバイス・エコシステム」を構築しています。同市はまた、国内のみならず国際市場においてもその存在感を高めています。スマートモビリティでは、2025年に同市のEV生産台数は80万台を超え、Li Autoは中国の電動SUV市場において主要プレイヤーの一角を占めています。Ninebot（常州）Tech Co., Ltd.は、スマート電動二輪車の販売台数で3年連続世界首位を維持しています。ヘルスケア分野では、Jinmu Health Technology Co., Ltd.が、医療およびウェルネス用途におけるAI活用の進展を反映するAI対応健康機器を発表しました。産業用ロボット分野では、常州製の協働ロボットが中国国内市場の50%を占めています。JAKAのロボットアームは全国放送の文化イベントでも取り上げられ、その高度な技術力を披露しました。スマートホーム分野では、Greenworksのロボット芝刈り機が国際市場で好調な業績を収めています。米国におけるバッテリー駆動の家庭用芝生・庭園用機器カテゴリーでトップ3にランクインしました。

本イベントは、多くの注目を集める江蘇サッカーシティリーグ（「Su Super League」）とも連携し、メイン会場の外には製品展示エリアを設け、カンファレンス参加者以外の来場者へも体験の場を広げました。スマートモビリティ、インテリジェント玩具、およびスマートホームの3カテゴリーにおいて10社が製品を展示し、新作発表と併せて体験型のデモンストレーションを実施しました。この複合的な形式により、業界関係者だけでなく一般市民も、常州のAIデバイス・エコシステムを直接体験することが可能となりました。カンファレンスでは、AIを活用した幅広いコンシューマー向け製品やソリューションが紹介されました。没入型のデモンストレーションやインタラクティブな展示を通じて、来場者は最新技術を間近で体感しました。

（日本語リリース：クライアント提供）

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