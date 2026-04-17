AION UT、世界的な成功を収め、主要市場で好調な売れ行きを示すとともに、複数の国際的な栄誉を獲得

中国広州市、2026年4月16日 /PRNewswire/ -- 2025年の世界デビュー以来、 AION UTは東南アジア、南米、欧州で急速に人気を集めています。第1四半期には、タイで2,400台以上を納車し、電気ハッチバック・セグメントでトップ3の地位を確保し、バンコク・モーターショーでは2,500台の受注を突破しました。インドネシアでは、月間ピークで300台を超える800台以上の納車があり、セグメント・ランキングでトップ2を獲得しています。ウルグアイでは、発売から17日間で110台が納車され、電気ハッチバックCセグメントでNo.1の座を獲得しています。コロンビアは単月 で96台の最高登録台数を記録し、セグメント別でトップに躍り出ました。シンガポールは月平均30件以上の受注を維持するなど、セグメントをリードしています。一方、メキシコは四半期ベースで700件の納入を突破し、トップ3の座を堅持しています。香港特別行政区では1,000台を超える受注を記録し、ハッチバック部門で2ヶ月連続トップとなりました。オーストラリアでは、発売後1ヶ月で600台の予約‑注文を獲得し、市場での高い訴求力を示しました。





世界的な舞台で、AION UTはその卓越した製品品質により、名誉ある賞を総なめにしてきました。 バンコク国際モーターショーの「Best Value EV」、メキシコのTOP 26 AUTO SHOWの「ベスト・コンパクトEV」、タイのCAR OF THE YEAR 2026の「Best 5-Door Electric Hatchback」、インドネシア国際オートショーの「Best Mid-Size Electric Hatchback」など、主要な賞を受賞しています。ドイツのelectriveやオーストラリアのDrive‑Electricといった主要メディアは、このクルマの卓越した市街地走行ダイナミクス、クラス最高のスペース、そして卓越したコストパフォーマンスを称賛しています。

この勢いを支えているのは、ミラノ・デザインセンターによるスタイリング、セグメント‑をリードする室内空間を実現する2,750mmのホイールベース、熱暴走事故をゼロにするマガジン・バッテリー2.0の安全性、24‑分の急速充電、都市でもアウトドアでも多用途に使えるV2L機能といった強固な技術です。

AION UTの世界的な勢いは、GACが製品輸出から本格的なエコシステムのグローバル化へと進化したことを裏付けています。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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