社会課題解決型総合サービス企業 シダックスグループで、全国の民間企業の役員車、および自治体の公用車、貸切バス等の車両運行およびトータルモビリティサービスを行う大新東株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：保永 茂樹、以下、大新東）は、2026年4月1日（水）より、大阪府寝屋川市（以下、寝屋川市）の公共交通車両であるコミュニティバス「ねやBUS」1路線（木屋＜こや＞ルート）の受託運行を開始しました。なお、大阪府内でのコミュニティバスの受託運行は、千早赤阪村、交野市に続き、3件目 となります（※2026年4月現在）。

寝屋川市は、利便性の高い住宅街が広がる一方で、起伏のある地形や道幅が狭い道路も多く、高齢者をはじめとする市民の皆様の移動手段の確保が重要な課題となっています。同市では、2024年3月末に民間バス事業者の路線（3路線）が廃止されたことを受け、公共交通の空白地帯を作らず、市民の皆様が安心して日常生活を送れる移動手段を確保することを目的に、コミュニティバス「ねやBUS」の運行を開始しました。

この度、2026年4月1日（水）より、「ねやBUS」3路線のうち1路線（木屋ルート）について、前事業者に代わって大新東が運行を受託し、車両やルート、路線、便数、運賃は変えず運行。本業務では、定時定路線での運行を行い、通院や買い物等、市民の皆様の日常生活を支える「足」としての利便性確保に努めます。また、運行には、創業以来、企業の役員車や公用車の運行で培ってきたトップレベルの教育研修を受けた「運転サービス士」が担当し、安心・安全な運行をご提供します。

大新東は、1998年よりコミュニティバスを、そして2012年よりデマンド交通の受託運行を開始し、以来、全国の自治体で実績とノウハウを積み重ねて地域交通の維持に貢献してきました。2026年4月現在、役員車や送迎バス、旅客運送バス等約4,000台、コミュニティバスは当受託運行を含め計24自治体（計134台 ※予備車含む） を担い、車両の運行のみならず保守管理まで一括して担う車両運行サ－ビス事業に努めています。「事業を通じて社会課題解決を行う」を掲げるシダックスグループの一員として、未来の子供たちのために、そして寝屋川市が抱える地域の公共交通の課題に、車両運行サービスでお手伝いしていきます。

大新東受託運行 大阪府寝屋川市 公共交通バス（コミュニティバス）

「ねやBUS」（木屋ルート） 概要



■運行会社 大新東株式会社 ■運行開始日 2026年4月1日（水） ■運賃 （大人）お1人様250円 ※小学生未満は保護者1人につき2人まで無料、3人目以降はお1人様130円 ※障害者手帳保有者は半額 ■名称 ねやBUS ■車両台数 計1台 ■乗車人数 10名 ※運転サービス士を含む ■運行便数 毎日14便 ■運行時間帯 7時28分～20時30分 ※定時定路線運行 ■運行区間 以下、ルート内の停留所が、時間帯によって少し異なります ①京阪香里園（こうりえん）西口～点野（しめの）～葛原～京阪香里園西口（42分） ②京阪香里園西口～点野～石津元町～寝屋川市駅東口（48分） ③点野国道口～京阪香里園西口（24分） ※朝（1便目のみ）の区間 ④京阪香里園西口～西コミュニティセンター（20分） ※夜（14便目のみ）の区間 ⑤寝屋川市駅東口～石津元町～点野～京阪香里園西口（40分） ■利用方法 予約優先（LINE予約または電話予約）。 予約者がいない場合には、予約がなくても乗車可能 （LINE予約 URL） https://lin.ee/G35NOBqV （予約電話番号） 072-812-2655 ※平日9時～17時（年末年始：12月29日から1月3日は除く）