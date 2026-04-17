株式会社しくみデザイン(本社:福岡市、代表取締役:中村俊介)は、佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》とのコラボレーション企画として開催した「ビーコロワーク」コンテストの結果を発表しました。 本コンテストは、2026年春の企画展「ビーコロ×ゲーム展」の特別企画として、スマホでゲームがつくれるアプリ「Springin'(スプリンギン)」上で実施されたものです。

本コンテストには、800作品以上の応募がありました。想定を上回る良作が集まったことから、当初予定していた各賞に加えて、Springin'運営チームによる賞(スプリンギン賞、および運営スタッフ各賞)を新設。最終的に、最優秀賞1作品、優秀賞3作品、ゆめぎんが賞5作品、スプリンギン賞2作品、しゅんすけ賞2作品、まこと賞2作品、はとまめ賞2作品の計17作品を選出しました。

見ているだけで楽しい「ビーコロ」の魅力を、デジタルならではの発想と表現で拡張した作品が数多く集まり、物語性、仕掛けの巧みさ、映像としての完成度、地域や宇宙を題材にした表現など、多彩な創作が評価されました。 4月18日からは、受賞作品が「ビーコロ×ゲーム展」会場に展示され、来場者が実際に作品に触れられる予定です。

企画の背景

「ビーコロワーク」コンテストは、佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》で開催される春の企画展「ビーコロ×ゲーム展」と連動して実施されたオンラインコンテストです。「ビーコロ×ゲーム」をテーマに、「Springin'」を使って制作したデジタル作品を広く募集し、入賞作品を企画展会場内に展示する特別企画として実施しました。

募集期間は2026年1月23日から3月29日までで、応募資格は不問、応募は「Springin'」アプリおよび学校・教育機関向けの「Springin' Classroom」から受け付けました。応募条件は、操作なしでも見て楽しめるワークであること、仕掛けを3つ以上盛り込むこと。子どもから大人まで、それぞれの発想で『デジタル・ビーコロ』を表現できる設計とし、結果として800作品以上の応募につながりました。

最優秀賞

最優秀賞には、あさかささんの『丸太郎のぼうけん』が選ばれました。審査では、ストーリー性を持ちながら楽しんで見られる構成に加え、チェーンを使った独創的な仕掛け、そして100%の成功率を実現する高い完成度が評価されました。

丸太郎のぼうけん（あさかさ）

ビー玉の丸太郎が大切なダイヤモンドをとられてしまった！ さあ、とりかえせるのか！？

「ストーリーもあって楽しんで見ることができました。チェーンを使った仕掛けなど独創的でありながら、100%の成功率で完成度も高かったです。」 ―佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》

主な受賞作品

優秀賞には、宇宙科学館をテーマに多彩な仕掛けを盛り込んだ K☆君さんの『ビーコロのゆめぎんが旅行～!』、デザインと仕掛けの完成度が高く評価された どこぞの暇人さんの『ピタゴラスイッチ』、佐賀の観光名所をイラストで巧みに表現した 九州文化学園 のどあめ～さんの『佐賀観光ツアー‼︎』が選出されました。

ゆめぎんが賞では、海のシーンやラストの意外性が印象的な『ビー玉だと思ったら○○だった』、県内を旅する感覚を温かみのあるコースで表現した『ゆめぎんがへのだいぼうけん』、ポップな素材使いとビー玉の変化が楽しい『ビーコロ×せんせい展』など、科学・旅・アート性を横断する多様な作品が選ばれました。

スプリンギン賞では、仕掛けの凝り方やビー玉が増える展開が特徴の『T.tスイッチ』、映像としての完成度が高い『コロリンギン』が受賞。さらに、Springin'運営スタッフ各賞として、しゅんすけ賞には『1画面ビーコロ「仕分け装置」』『地球くんの宇宙旅行記』、まこと賞には『スーパービーコロ』『JUNGLE PON』、はとまめ賞には幻想的な世界観が印象的な『to the light』、謎解き的な楽しさを備えた『道なき道を行く』が選ばれました。

受賞結果一覧

https://www.springin.org/awards/bi-corowork/

| 賞名 | 作品名 | 作者名 | |---|---|---| | 最優秀賞 | 丸太郎のぼうけん | あさかさ | | 優秀賞 | ビーコロのゆめぎんが旅行～! | K☆君 | | 優秀賞 | ピタゴラスイッチ | どこぞの暇人 | | 優秀賞 | 佐賀観光ツアー‼︎ | 九州文化学園 のどあめ～ | | ゆめぎんが賞 | ビー玉だと思ったら○○だった | ユーゴ | | ゆめぎんが賞 | ゆめぎんがへのだいぼうけん | ミドリ | | ゆめぎんが賞 | ビーコロ×せんせい展 | せんせい | | ゆめぎんが賞 | コロコロボールゲーム(改) | momoneko | | ゆめぎんが賞 | 宇宙をまわって太陽系を集めよう | 九州文化学園小学校 卵の白身 | | スプリンギン賞 | T.tスイッチ | てづかとくま | | スプリンギン賞 | コロリンギン | ぱっぱら | | しゅんすけ賞 | 1画面ビーコロ「仕分け装置」 | 五月雨 | | しゅんすけ賞 | 地球くんの宇宙旅行記 | 九州文化学園小学校 そっぴー | | まこと賞 | スーパービーコロ | 九州文化学園小学校 ゆし | | まこと賞 | JUNGLE PON | N♂V | | はとまめ賞 | to the light | ヨルコ | | はとまめ賞 | 道なき道を行く | ハッピーず |

「ビーコロ×ゲーム展」開催概要

本コンテストが連動する企画展「2026春の企画展『ビーコロ×ゲーム展』」は、2026年3月14日から5月10日まで、佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》(佐賀県武雄市武雄町永島16351)にて開催中です。2011年から続く春休み恒例の人気企画として、ビー玉が転がる仕掛けを通じて物理法則や科学の面白さを体感できる展示です。今回の受賞作品の展示は2026年4月18日から開始されます。

| 項目 | 内容 | |---|---| | 企画展名 | 2026春の企画展「ビーコロ×ゲーム展」 | | 開催期間 | 2026年3月14日(土)～5月10日(日) | | 受賞作品展示開始 | 2026年4月18日 | | 会場 | 佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》 | | 所在地 | 佐賀県武雄市武雄町永島16351 | | ウェブサイト | https://www.yumeginga.jp/ |

「Springin'(スプリンギン)」について

「Springin'(スプリンギン)」は、株式会社しくみデザインが開発した、文字を使わずに誰でも簡単にデジタル作品を創造できるビジュアルプログラミングアプリです。描いた絵や写真に、音や動きをつける属性アイコンを組み合わせることで、ゲームや動く絵本などのオリジナル作品を制作・公開できます。学校・教育機関向けの「Springin' Classroom」も提供しており、本コンテストでは両プラットフォームから応募を受け付けました。プログラミング未経験でも参加しやすいことが、800作品以上の応募につながった裾野の広さを支えています。

株式会社しくみデザインについて

株式会社しくみデザインは、「できなかったことが楽しくできるようになる」瞬間を届けることを使命に、2005年に福岡で創業したクリエイティブカンパニーです。代表作である「KAGURA」や「Springin'」をはじめ、教育・福祉・アートなど幅広い分野で多数のプロジェクトを手がけています。

参考リンク

| 項目 | URL | |---|---| | 結果発表ページ | https://www.springin.org/awards/bi-corowork/ | | 募集開始時プレスリリース | https://www.atpress.ne.jp/news/6999522 | | Springin'公式サイト | https://www.springin.org/ | | 株式会社しくみデザイン | https://www.shikumi.co.jp | | 佐賀県立宇宙科学館《ゆめぎんが》 | https://www.yumeginga.jp/ |

本件に関するお問い合わせ

株式会社しくみデザイン 担当：中村 お問い合わせ: https://www.shikumi.co.jp/contact/