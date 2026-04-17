株式会社オーバーラップ(代表取締役社長：原田 直樹、所在地：東京都品川区) がBLコミックレーベル「LiQulle」から2025年に刊行したコミックス4作品が、BL情報サイト「ちるちる」が主催する「BLアワード2026」にてランクインいたしました。 「次に来る」部門2位の『高嶺の花には欲がある』はドラマCD化も決定！ また、ラブコメ部門11位の『アオハルは愛し愛され』も昨年11月にドラマCD化を発表しています。 各作品の今後の展開にぜひご期待ください。

「次に来る」部門

2位…『高嶺の花には欲がある』 著：蟹宇まい 3位…『Subになれたら褒めてやる』 著：まっけ 16位…『地雷系ヘビー級ラバー』 著：滝壺ゼゼラ

「ラブコメ」部門

11位…『アオハルは愛し愛され 上』 著：百瀬あん

「次に来る」部門2位 『高嶺の花には欲がある』ドラマCD化決定！

蟹宇まい先生のデビュー作である『高嶺の花には欲がある』のドラマCD化が決定いたしました！ 本作は、昨年8月に発売し、この4月にも重版(5刷)が決定した大人気作品です。 詳細は後日発表いたしますので、続報を楽しみにお待ちください。 制作：Ginger Records https://ginger-records.jp/

「ラブコメ」部門11位 『アオハルは愛し愛され』もドラマCD化！

たくさんのヒット作を生み出してきた百瀬あん先生が「リバ」を描いた『アオハルは愛し愛され』もドラマCD化が決定しています！ 本作は、男子校の寮で同室になった二人のアオハルラブを描いた、初めての「リバBL」入門書にぴったりの作品です。 詳細は後日発表いたしますので、続報を楽しみにお待ちください。 制作：フィフスアベニュー

受賞作品紹介

◆「次に来る」部門 第2位 『高嶺の花には欲がある』

こんなやつ、好きになんかならないと思っていたのに…!! 天性の美貌と手腕でコスメブランドを経営する・社長令息の怜(れい)。 高飛車な性格も相まってスキャンダラスな噂が絶えないが、実は恋愛経験ゼロ。 幼い頃憧れたヒーローのような理想の恋人を待ち焦がれていた。 そんなある日、ストーカー被害から怜を守るため、雇われボディガードの 一条(いちじょう)が手配される。 真面目で硬派そうな見た目はまさに理想のタイプ！ 四六時中一緒でドキドキが止まらない怜だが、実は彼には裏の顔があって――。 「お前が僕をこんな身体にしたんだぞ…責任とれよ！」 難アリな性格同士の二人が繰り広げる、24時間翻弄されっぱなしな警護ラブ♡

『高嶺の花には欲がある』 著：蟹宇まい 発売日：2025年8月15日 価格：869円(790円＋税) ISBN：978-4-8240-1284-5 発行：オーバーラップ 購入はこちら：https://over-lap.co.jp/824012845

◆「次に来る」部門 第3位 『Subになれたら褒めてやる』

Switchの俺だって、こんなプレイがしたいと思っていたーー。 高級奉仕クラブで黒服として働く東乃（あずまの）は、 相手によってDomにもSubにもなれる性別・”Switch”。 時にはDomとしてSubキャストを守り、時にはSubとして寄り添える 黒服の仕事は天職だと思っていた。 そんなある日、ドロップしたキャストの代わりにVIP客の西條（さいじょう）と Playすることになり――!? 見惚れる存在感と色気にたじろいたのも束の間、VIPルームで二人きりになり、大人の雰囲気に飲まれてしまう。 「Kneel -膝をつけ-」Switchだからコマンドにも耐性がある…はずだったのに、 身体が勝手に西條に従って…。 強すぎる快楽とコマンドに溺れて、気づいたらもう引き返せない――。 スパダリVIP客Dom×健気美人Switchの夜職Dom／Subユニバース！

『Subになれたら褒めてやる』 著：まっけ 発売日：2025年1月15日 価格：858円(780円＋税) ISBN：978-4-8240-1047-6 発行：オーバーラップ 購入はこちら：https://over-lap.co.jp/824010476

◆「次に来る」部門 第16位 『地雷系ヘビー級ラバー』

「閉じ込めて俺だけが触れられたらいいのに」 彩は童貞を沼らせてポイするのが大好物の有害ギャル。 次のターゲットはデカくてゴツくて無愛想な大学の後輩・乾出。 犬のように慕ってくる乾出を弄んでやろうと誘うものの、 ナメていた後輩はまさかの経験豊富な絶倫XL！ 初手で敗北し一晩中『わからせ』られるまでズブズブに抱き潰された。 想定外の事態に手放そうとするも逆に強く執着されてしまい――!? 逃げられない、離れられない、 出口ナシの特大地雷愛重め絶倫陰キャの執着ヘビー級ラブ！

『地雷系ヘビー級ラバー』 著：滝壺ゼゼラ 発売日：2025年12月15日 価格：891円(810円＋税) ISBN：978-4-8240-1432-0 発行：オーバーラップ 購入はこちら：https://over-lap.co.jp/824014320

◆「ラブコメ」部門 第11位 『アオハルは愛し愛され 上』

男子校の寮で同室になったトワ先輩と古萱（こがや）は、 付き合いたてのラブラブカップル。 初えっちでは大好きな先輩を抱き、幸せいっぱいの日々を送っていた。 だけど今日は特別な日――。 先輩の誕生日に“何か”したいと張り切る古萱に、 先輩がおねだりしたのはまさかの“後ろの初めて”!? 「めちゃくちゃにしたい？ それともめちゃくちゃにされたい？」 ときめきも甘さも快感も――まるごと2倍！ 百瀬あんの新境地！ 天真爛漫ワンコな後輩とクール美人な先輩。 付き合いたて思春期リバカップルの、出会いから卒業までを描くアオハルラブ♡ 下巻も大好評発売中！

『アオハルは愛し愛され 上』 著：百瀬あん 発売日：2025年11月15日 価格：847円(770円＋税) ISBN：978-4-8240-1396-5 発行：オーバーラップ 購入はこちら：https://over-lap.co.jp/824013965

LiQulleとは

雑誌名：LiQulle (リキューレ) 配信日：毎月1日 サイトURL：https://over-lap.co.jp/LiQulle/ 公式X：https://x.com/OVL_LiQulle