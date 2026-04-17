くらしにまつわる旬の話題や、ちょっとしたトピックをオレンジページが読者アンケートでリサーチする、「ほぼ1000人にききました」。今回は、私たちの体をさまざまな外敵から守り、健康の土台を作ってくれる「免疫力」について、国内在住の20歳以上の女性1098人を対象に意識調査を実施。その結果、8割以上が普段から免疫力を意識している一方で、自分の免疫力に自信を持っている人は少ないという実態が見えてきました。

【ダイジェスト】 「免疫力」を気にしている人は8割以上！一方で自己採点は厳しめ 免疫力アップのために食べているもの1位は「発酵食品」。とくに「ヨーグルト」が人気 「充分な睡眠」「手洗い・うがい」「体を温める」習慣で、さらに免疫力アップ！

「免疫力」を気にしている人は8割以上！一方で自己採点は厳しめ

ふだんから免疫力を「気にしている」と答えた人は、全体の82.0％。気になるタイミングとしては「風邪やインフルエンザが流行っているとき」65.8％、「季節の変わり目」62.4％、「疲れがたまっているとき」61.9％などが上位を占めています。一方、自身の免疫力に点数をつけてもらったところ、「80点以上」と答えた人は、3割未満と少数派（全体平均65点）。免疫力を気にする人が多い反面、自分の免疫力には自信が無い人が多いことがわかりました。具体的な意見としては、「子どもの病気をすぐもらうようになった。30代まではもらっても回復が早かったが、40代になると長く引きずるように……。」（40代・ふみママ）をはじめ、「風邪をひきやすい」「治りにくい」「疲れやすい」という声が多く見られました。

免疫力アップのために食べているもの1位は「発酵食品」。とくに「ヨーグルト」が人気

免疫力アップのためによく食べるものとして、最も多かったのは「発酵食品」で77.6％。よく食べる発酵食品のトップは「ヨーグルト／飲むヨーグルト」80.2％、次いで「みそ」75.9％、「納豆」75.5％という結果に。とくにヨーグルトは、5割以上の人が「ほぼ毎日食べる（飲む）」と回答しており、習慣化している様子がうかがえます。 ヨーグルト選びで重視されているのは「おいしさ・味」74.4％、「価格」57.7％が上位に。味の面では、「まろやかさ」「自然な甘み」「すっきりとした酸味」「なめらかな舌ざわり」などが求められていることがわかりました。また、味や価格と同じく、重視されているのが「機能性」43.2％で、免疫維持や、便通改善などをうたった機能性ヨーグルトを「食べた（飲んだ）ことがある」と答えた人は、75.6％に上りました。

「充分な睡眠」「手洗い・うがい」「体を温める」習慣で、さらに免疫力アップ！

免疫力アップのために、食生活以外で気をつけていることは、「充分に睡眠をとる」67.7％、「手洗い・うがいをする」66.2％、「体を温める」63.4％が上位に。そのほか、免疫力アップのために続けている工夫や、長続きするコツとして挙がったのは、「推しのインストラクターがいるジムに通う」（30 代・へしこ）、「運動嫌いだけど、ストレッチを家事の合間にする。疲れるまではしないことで続けられる」（60 代・aroma）といった声が見られました。

コロナ禍の経験や、昨今のインフルエンザ流行を経て、免疫力を気にする人は多い様子。免疫力に自信がある人はそれほど多くないものの、発酵食品を取り入れたり、睡眠時間を確保したりと、免疫力アップのためにあれこれ工夫し、健康に暮らしたいという気持ちもうかがえました。

アンケート概要 ●調査対象：オレンジページメンバーズ・国内在住の20歳以上の女性（有効回答数1098人） ●調査方法：インターネット調査 ●調査期間：2026年1月5日～1月12日 ●「ほぼ1000人にききました」について 読者モニター「オレンジページメンバーズ」には、さまざまなくらし情報・くらし体験によってはぐくまれた生活感度の高い読者が数多く所属しています。そんなメンバーたちの声を集めて、「くらしのリアル」な数字、リアルな声を集めたのが「ほぼ1000人にききました」企画です。WEB上でのアンケート調査、座談会など、ご相談に応じて展開いたします。 ●『オレンジページ』について 失敗なくおいしく作れるレシピ情報が支持され、2025年に創刊40周年を迎えた生活情報誌。30～40代の主婦を中心に幅広い読者層を誇ります。

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