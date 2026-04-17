株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、新潟県村上市が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「地域伝統文化の継承と保存の推進」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=zHuVZGnFHi8

ユネスコ無形文化遺産に登録された「村上祭の屋台行事」をはじめ、本市には地域が誇る貴重な祭り文化が色濃く息づいています。しかし現在、少子高齢化に伴う担い手不足や世帯数の減少により、地域住民の会費のみで祭りの維持・運営を継続することが困難な状況にあります。 特に、祭礼屋台である「おしゃぎり」の維持・修理には多額の費用を要することから、本市では伝統文化の次代への継承を目指し、以下の事業を展開しております。貴社の企業版ふるさと納税を通じたご支援を心よりお待ちしております。

新潟県村上市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み

https://kifuru.jp/projects/1798/

【主な事業内容と活用先】 1.屋台巡行支援事業（2,400万円） 交通警備委託料、ユネスコ登録PR費用、露店運営等に係る経費 2.村上祭の屋台行事ユネスコ登録記念特別巡行事業（100万円） 交通警備委託料、出演謝礼等 3.おしゃぎり修理事業補助（360万円） 屋台の修理に要する経費の30％を補助 4.歴史的風致形成建造物保存事業補助（540万円） 歴史的建造物の保存修理等に対する補助

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/type/lg/15212/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form