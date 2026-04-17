リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案するイベント企画制作会社、株式会社ハレガケ(本社:東京都豊島区、代表:⿊⽥洋介)は、株式会社スクウェア・エニックスが主催する観光周遊型謎解きリアルゲーム「Catrip(キャトリップ)」の第2弾として、横浜・みなとみらいエリアを舞台にした新作「Catrip 横浜みなとみらい『港の嘘と記憶の錨』」を企画制作いたしました。本⽇2026年4⽉17⽇(⾦)より、横浜エリア周辺の「NewDays」やオンラインショップ等にて販売開始しました。

本作は《猫×旅×謎解き》をテーマにした新感覚の街歩きコンテンツ「Catrip(キャトリップ)」の第2弾です。第1弾の好評を受け、今回は横浜・みなとみらいを舞台にした新たな物語が登場します。LINE上で可愛らしい猫のキャラクターと会話をしながら、歴史ある港町の⾵景や観光スポットを巡る周遊型の謎解きゲームです。前作に引き続き、キャラクターデザインは『ファイナルファンタジーXII』の開発などに携わったアーティスト・伊藤⿓⾺⽒が担当。横浜⾚レンガ倉庫や⼭下公園などの名所を巡る楽しさに加え、周辺店舗で使えるクーポンも付帯しており、観光とゲームを同時に堪能できる内容となっています。前作をプレイしていない⽅でも楽しめる物語や内容になっており、謎解きファンの⽅はもちろん、横浜でのデートや観光をより特別なものにしたい⽅にもおすすめです。

■今作の物語と体験

開港から150年以上の歴史を持つ横浜・みなとみらいエリアを舞台に、この街に暮らす猫の神様“ニャオヨロズ”の「ミナト」と出会うことから物語は始まります。本作のテーマは「嘘」。突如として街の記憶が嘘に書き換えられていく異変の中、プレイヤーはミナトと共に横浜の起源や⽂化発祥の地を巡り、真実を繋ぎ⽌める旅に出ます。美しい街並みを活かした独⾃の仕掛けやフォトスポット巡りなど、横浜観光と深みのある物語体験を同時にお楽しみいただけます。

■参加⽅法・進め⽅

横浜エリア周辺の駅構内の「NewDays」等の指定販売場所で謎解きキットを購⼊することで参加できます。冊⼦の⼆次元コードから公式LINEアカウントを登録し、物語に沿って各地を探索します。キットと現地の情報を⼿がかりに謎を解き、最後の答えを導き出すとゲームクリアです。クリア後には、横浜中華街などを巡り、さらに深く街を楽しめる「エクストラ」にも挑戦可能です。

＜ストーリー＞

https://nazoxnazo.com/catrip/minatomirai/

横浜みなとみらいの街にやってきたあなた。 さてこれから散策をしようと⾜を踏み出した瞬間、⾜元に落ちていた1冊の本に気づく。 本を拾い上げた瞬間、どこからともなく声が聞こえた。 「誰か、助けて……」 声がする⽅を⾒るとしゃべっていたのは……ネコ？ 不思議なネコに導かれるままに、あなたは謎解きの冒険に⾜を踏み出すことに。

Catrip横浜みなとみらい「港の嘘と記憶の錨」

開始⽇： 2026年4⽉17⽇(⾦)から販売開始 プレイ推奨時間： 10:00～20:00 販売場所： 【現地販売】横浜エリア周辺の駅構内の「NewDays」または、以下３店舗にて購⼊いただけます ARTNIA-アルトニア／SQUARE ENIX GARDEN／タイトーステーション横浜⻄⼝五番街店 ※販売店舗の詳細は特設サイト(https://nazoxnazo.com/catrip/minatomirai/)をご覧ください 【オンライン販売】以下で購⼊いただけます スクウェア・エニックス e-STORE 販売ページ：https://store.jp.square-enix.com/item/SE_E4402.html 参加費(税込)： 2,800円 想定プレイ時間： 3～5時間(移動時間含む) 会場： 横浜みなとみらいエリア 推奨環境： iOS版 iOS 17.0以上 Android版 Android 11.0以上 ※LINEの推奨環境に準じます。詳しくは以下サイトをご確認ください。 LINEの推奨環境について：https://help.line.me/line/?lang=ja&contentId=10002433 主催： 株式会社スクウェア・エニックス 企画制作： 株式会社ハレガケ(NAZO×NAZO劇団) 権利表記： © SQUARE ENIX

【 イベントに関するお問い合わせ窓⼝ 】 株式会社スクウェア・エニックス インキュベーションディビジョン Email: tripper-pr@square-enix.com 【 取材／掲載のお問い合わせ窓⼝ 】 株式会社ハレガケ Tel: 03-6912-7596 ／ Email: info@haregake.com (対応時間：平⽇9:00～18:00)

＜株式会社ハレガケ＞

https://nazoxnazo.com/catrip/minatomirai/https://www.jp.square-enix.com/catrip/

リアル謎解きゲームをはじめとした「参加者体験型」のイベントを企画制作する会社です(2013 年設⽴)。“その場所ならではの魅⼒”に、ターゲットの⼼をくすぐる要素を掛け合わせ「⾏きたくなる理由」の設計を強みとしています。観光地での新たな過ごし⽅の提案や、地域のにぎわい創出、施設の集客、企業の社内活性まで、これまでに700件を超えるイベントづくりを⼿がけてきました。 所在地： 東京都豊島区⾼⽥3-21-2 ユニハイト東京ビル4階 事業内容： 体験型イベント、リアル謎解きゲームの企画作成、運営 社内懇親会サービス企画作成、運営 体験型研修サービス企画作成、運営

https://haregake.com/ https://nazoxnazo.com/ https://nazotoki-plus.com/