家族経営の独立系スイス時計ブランドであるノルケインは、「Watches and Wonders Geneva 2026」において、人生をポジティブに楽しみ尽くすというメッセージを表現した、遊び心あふれる「Enjoy Life」シリーズの新作「FREEDOM CHRONO ENJOY LIFE“SPRINKLES”」を2026年4月14日に発表しました。全国のノルケイン正規販売店にて取り扱っております。同シリーズは、昨年、第1弾“Ice Cream”エディションとしてデビューし、大きな成功を収め、年間を代表するモデルのひとつとして高い評価を得ました。





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ノルケインは、最新モデルの1つとして「Freedom Chrono Enjoy Life“Sprinkles”」を発表します。このモデルの特徴は、ソフトクリームのカラフルなトッピング(スプリンクル)から着想を得たダイヤルにあります。ノルケインブランドの個性でもある、陽気でポジティブな精神を表現しています。スプリンクルは単なる遊び心あるデザイン要素ではなく、困難な時代においても喜びを見出すことの大切さを象徴しています。ソフトクリームを特別なものにする小さなトッピングのように、これらの鮮やかなアクセントは着用者に笑顔をもたらし、人生を楽しむことの大切さを思い出させてくれます。





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Freedom Chrono Enjoy Life“Sprinkles”は、挑戦への自由な精神を体現した「Freedom 60 Chrono」コレクションをベースに開発したモデルです。40mmのステンレススチールケースを採用。「ストロベリー」と「ブルーラズベリー」の2種類のダイヤルは、人生における幸せな瞬間を連想させるソフトクリームのカラフルなトッピング(スプリンクル)をイメージしたものです。アーティスティックなトッピング(スプリンクル)にはスーパールミノバ(R)が施され、暗所ではブルーに発光します。





Freedom Chrono Enjoy Life“Sprinkles”を腕につける愉しみは、1週間に1度、4時と5時の間に配置された日付窓にカラフルにトッピングされたソフトクリームが現れることです。このチャーミングなモチーフは、「Enjoy Life」というメッセージを週に1度持ち主に思い出させてくれます。





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ノルケイン創業者兼CEOのベン・カッファーは次のように述べています。

「昨年、ノルケインが発表したEnjoy Lifeというコンセプトと、それを具現化した遊び心あふれるモデルは、世界的に大成功を収めました。それは、チャレンジングブランドである私たちにとって非常に誇らしい出来事でした。世界は時によってネガティブなニュースに包まれ、人生が重たく感じられることもあります。しかし、Enjoy Lifeが届けるメッセージはシンプルです。人生とは貴重な贈物であり、限られた短い時間でもあります。与えられた自由を楽しみ、素晴らしい瞬間を祝い、家族や友人と過ごす時間を大切にし、一瞬一瞬を最大限に生きること。その大切さを常に思い出しながら、最大の喜びをもたらします。」

時計とその背景にあるアイデアに人々が感情的につながってくれたことは、とても特別な体験でした。Freedom Chrono Enjoy Life“Sprinkles”では、シンプルに楽しさを表現したいと考えています。ソフトクリームに添えられたスプリンクルのように、人生をより甘くしてくれる小さな要素を表現しています。世界は時にネガティブなニュースで重く感じられることもありますが、私たちのメッセージはシンプルです。人生は贈り物であり、そして短いものです。与えられた自由を楽しみ、良い瞬間を祝い、家族や友人との時間を大切にし、一瞬一瞬を最大限に生きること。あたかもソフトクリームに添えられたカラフルなトッピング(スプリンクル)のように、人生を甘いものにしてくれる小さい1つ1つの瞬間を大切にしていくというコンセプトに対して、世界中の人たちがと感情的につながれたことは特別な体験だったと感じています。」





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Freedom Chrono Enjoy Life“Sprinkles”は、316Lステンレススチール製の40mmケースを採用。ステンレススチールブレスレット、または暗所で発光するスプリンクル装飾が施されたホワイトラバーストラップを選択することができます。バックルはフォールディングクラスプまたはピンバックルを用意。ダイヤル面の風防ガラスには両面無反射コーティングを施したボックスタイプのスクラッチプルーフ・サファイアガラスを採用し、ケースバックには「Enjoy Life」の文字とスペシャルエディションの刻印が施されたフラットサファイアガラスを備えます。クロノグラフ機能は、2時位置と4時位置に配されたステンレススチール製ヴィンテージデザインのポンププッシャーにより操作する設計です。





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ノルケイン製キャリバーN19を搭載。専用のノルケイン・ローターを備えた自動巻きクロノグラフムーブメントは、約62時間のパワーリザーブを実現しています。ダイヤルはトリコンパックスレイアウトを採用し、3時位置に30分積算計、6時位置に12時間積算計、9時位置にスモールセコンドを配置。クロノグラフ秒針はセンターに配されたスイープ運針で計測されます。さらに、速度計測を可能にするタキメータースケールをダイヤル外周に備えており、機能性とスポーティなデザインを両立させています。





スポーツウォッチとしての品質を物語るディテールとして、ブランドロゴが刻印されたねじ込み式リューズを採用し、100m防水性能を実現しています。さらに、ダイヤモンドカット仕上げのロジウムプレート加工が施された針とインデックスを備え、時針・分針およびインデックスにはスーパールミノバ(R)を充填することで、暗所での視認性を高めています。





また、ケース左側面にはNORQAINプレートを備えており、お客様の要望に応じて刻印によるパーソナライズが可能です。

Freedom Chrono Enjoy Life“Sprinkles”は、2025年夏にデビューした人気シリーズであり、世界的に大きな反響を呼んだ「Enjoy Life」の第2弾です。デビュー作はブルー、ピンク、ピスタチオの3色に分割されたダイヤルと、アイスクリームのデイト表示を備えたモデルでした。

Freedom Chrono Enjoy Life“Sprinkles”の遊び心あふれるスピリットは、「Watches and Wonders Geneva 2026」におけるNORQAINのブースにも反映されます。スタンドを訪れた来場者には、スプリンクルをトッピングしたソフトクリームが提供される予定です。





春から夏にかけて、NORQAINはこのコンセプトを国際的なイベントスケジュールへと展開していきます。年間を通じて開催される各地のイベントにおいて、ゲストにはスプリンクルをトッピングしたソフトクリームが提供され、楽しさと温かさ、そして物事を常にポジティブに捉えていこうというメッセージを世界中へ拡散していきます。