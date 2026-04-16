「で、何が言いたいの？」と言わせない。『〈図解〉上手に「説明できる人」と「できない人」の習慣』4月17日（金）発売

有限会社明日香出版社

大好評既刊をフルカラーで図解化しました！!

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「結局、何が言いたいの？」

と言われてしまう。

言いたい言葉がすぐに見つからず、

頭がこんがらがってしまう。

丁寧に伝えたつもりなのに、

まったく伝わっていない。

一生懸命説明しているのに、

相手はつまらなそう。

あなたはこのようなことで悩んでいませんか？

もし、説明下手で悩んでいるのなら、本書はお役に立てます！

実は、説明上手になるには、

話すセンスもテクニックも

難しいものは何も必要ないのです。

本書は各章で、巷にあふれている説明下手の具体例と、それをほんの少し意識するだけで劇的に改善する説明上手の伝え方の例を対比しながら紹介しています。

■目次

第1章 難しく考えずにシンプルに伝える 編

第2章 モヤモヤを言語化するメソッドはこれだ 編

第3章 黙って聞き続けるのはしんどい 編

第4章 回りくどいのはお互いにストレス 編

第5章 「で、何が言いたいの？」と言われませんか 編

第6章 面倒な人だと思わせない 編

■著者略歴

鶴野 充茂（つるの みつしげ）

ビーンスター株式会社 代表取締役。日本広報学会 常任理事。

コミュニケーションの専門家として、国内外数百社の経営者や政治家、医師・弁護士など専門家向けに広報アドバイザー、トレーナーとして活動するほか、東京理科大学オープンカレッジなどで説明力や文章力を高める講座を提供するなど広くビジネスパーソンに向けてコミュニケーションを教えてきた。

日経ビジネスオンラインや月刊「広報会議」などで長年コミュニケーションやリスクマネジメントに関する連載コラムを執筆。シリーズ60万部超のベストセラー『頭のいい説明 すぐできるコツ』（三笠書房）、『上手に「説明できる人」と「できない人」の習慣』（明日香出版社）など著書多数。

■書籍情報

・書名：『〈図解〉上手に「説明できる人」と「できない人」の習慣』

・著者：鶴野 充茂

・ISBN：9784756924520

・ページ数：95

・本体価格：940円

・判型：B5並製

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/00ZLVIwK



■会社情報

有限会社明日香出版社

〒112-0005

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