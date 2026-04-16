日本発ラグジュアリーファッションEC「HIDE TOKYO」、韓国最大IRリゾートINSPIRE Entertainment Resort公式パートナー「VIP CASINO CLUB」と事業提携締結

提携記念プレゼントキャンペーン

株式会社MUFASA Technology

HIDE TOKYOとVIP CASINO CLUBの事業提携を記念し、韓国・仁川に位置するアジア有数の統合型リゾート「INSPIRE Entertainment Resort」のDeluxe Room 1泊宿泊券を、抽選で5名様にプレゼントいたします。

韓国・仁川「INSPIRE Entertainment Resort」 Deluxe Room 1泊宿泊券を抽選で５名様にプレゼント 応募期間：2026年5月31日（日）まで

【賞品】INSPIRE Entertainment Resort Deluxe Room 宿泊券（1泊）

【当選人数】抽選５名様

【応募方法】

１. HIDE TOKYO公式Instagram（@hidetokyo.jp(https://www.instagram.com/hidetokyo.jp)）をフォロー

２. VIP CASINO CLUB公式Instagram（@inspirekorea_vip(https://www.instagram.com/inspirekorea_vip/)）をフォロー

３. HIDE TOKYOのキャンペーン投稿に「参加希望」とコメント

【応募期間】2026年5月31日（日）まで

【当選発表】DMにてご連絡

※本キャンペーンはHIDE TOKYOおよびVIP CASINO CLUBが主催するものです。

※Instagramの規約に基づき実施いたします。 ※賞品の換金・譲渡はできません。

▍提携の背景

HIDE TOKYOは、ヨーロッパのブティック・セレクトショップと直接連携することで、Moncler・Prada・Balenciagaをはじめとする800以上のハイブランドを定価比最大80%OFFで提供するラグジュアリーECマーケットプレイスです。中間業者を介さない直接調達モデルにより、百貨店・代理店ルートでは不可能な現地価格水準での提供を実現しています。

https://hidetokyo.jp/

VIP CASINO CLUBは、韓国・仁川の統合型リゾート「INSPIRE Entertainment Resort」の公式パートナーとして、富裕層・VIP顧客に向けた会員制サービスを展開しています。ラグジュアリーホテル・エンターテインメント・ダイニングを融合したアジア有数のリゾートとして国内外の富裕層から高い支持を得る同社会員に対し、より上質なライフスタイル体験を提供する手段として、本提携の実現に至りました。

▍なぜ、こんなに安く買えるのか？

答えはシンプルです。中間業者をゼロにしているからです。

通常のハイブランド購入では「ブランド本社（欧州）→ 日本法人 → 百貨店 → 消費者」と複数の中間コストが上乗せされます。HIDE TOKYOは欧州ブティックと直接取引することで、このコストをすべてカットしています。さらに「店舗を持たない」EC専業モデルにより、都心一等地の家賃・接客スタッフの人件費・大規模広告費といった固定コストも発生しません。削減したコストはすべてそのまま価格に還元されます。

全然新作もあったりします・

【価格比較（実例）】

・Moncler パーカー：定価 \47,400 → \30,800（▲35%）

・Prada バッグ：定価 \280,000 → \168,000（▲40%）

・Balenciaga スニーカー：定価 \120,000 → \72,000（▲40%）

・Miu Miu ワンピース：定価 \210,000 → \115,500（▲45%）

・最大割引率：定価比 最大50% OFF

▍本物保証について

「安いのは偽物では？」と思われる方へ。

HIDE TOKYOが連携するのは、信頼と実績のある欧州ブティック・セレクトショップのみです。仕入れ元が実名契約による正規ブティックに限定されているため、偽物が流通する余地はありません。商品はすべて新品・未使用品。万が一偽物と判明した場合は全額返金保証、オプションで真贋鑑定にも対応しています。

・仕入れ元：欧州正規ブティック（実名契約） ・偽物リスク：ゼロ（直接仕入れのため） ・品質・状態：新品・未使用品のみ ・返品保証：偽物なら全額返金

▍代表コメント

「今回の提携は、HIDE TOKYOが目指す『本物のラグジュアリーを、正しい価格で』というビジョンを体現する重要な一歩です。VIP CASINO CLUBの会員様は、まさに私たちが最もお届けしたいお客様像と重なります。ブランドの信頼性と価格の透明性を両立したサービスを、より多くの方に届けられることを大変嬉しく思います。」

株式会社MUFASA Technology 代表取締役 富山 知輝

▍会社概要

■ HIDE TOKYO 運営会社

会社名：株式会社MUFASA Technology

代表取締役：富山 知輝

所在地：東京都渋谷区桜丘町16-13, 桜丘フロントII 3階

事業内容：ラグジュアリーファッションEC、AIプロダクト開発

URL：https://hidetokyo.jp

会社URL：https://mufasatech.com

■ 提携先

会社名：株式会社INSPIRE VIP CASINO CLUB

事業内容：統合型リゾート公式VIP会員サービス、富裕層向け体験提供

パートナー施設：INSPIRE Entertainment Resort（韓国・仁川）

URL：https://inspire-vip.jp