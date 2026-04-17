¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚCUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¡ÛÊ¡²¬¸©Æâ¤ÇÍ×»Ù±ç¡¦Í×²ð¸îÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¤ËÌ¶å½£°åÎÅ·÷(¢¨1)¤Ë¡ÖÉÂ±¡¡×¤Ç¤â¡Ö¼«Âð¡×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ºÇ´ü¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¡ÖReHOPE È¬È¨À¾¡×¤ò½é³«Àß
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹»ö¶È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò é® ¹¯¿Í¡¢°Ê²¼ CUC¥Û¥¹¥Ô¥¹¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶è¤Ë¡ÖReHOPE È¬È¨À¾¡×¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(¢¨1)ÆüËÜ°å»Õ²ñ¡ÖÊ¡²¬¸© ËÌ¶å½£°åÎÅ·÷¡×ËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶è¡¢¼ã¾¾¶è¡¢¸ÍÈª¶è¡¢¾®ÁÒËÌ¶è¡¢¾®ÁÒÆî¶è¡¢È¬È¨Åì¶è¡¢È¬È¨À¾¶è¤È¡¢Ãæ´Ö»Ô¡¢°²²°Ä®¡¢¿å´¬Ä®¡¢²¬³ÀÄ®¡¢±ó²ìÄ®¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ëÆó¼¡°åÎÅ·÷¤Ç¤¹¡£Æó¼¡°åÎÅ·÷¤Ï¡¢ÊÝ·ò°åÎÅ¤Î´ðËÜÅªÃ±°Ì¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÀ¸³è·÷¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÊÝ·ò°åÎÅ¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÄê¤·¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î»ÔÄ®¤Ç¹½À®¤¹¤ë¶è°è¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Î±¿±Ä¤ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖReHOPE¡×¤Ï¡¢¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤Ê¤É¡¢°åÎÅ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¤Î¥±¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤Ç¤¹¡£Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢24»þ´Ö365ÆüÀìÌçÅª¤Ê¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢2017Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Á´¹ñ59¥«½ê¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡Ê2026Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¡¢¤¬¤óËö´ü¤äALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¡¢¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¡¢Â¿·ÏÅý°à½Ì¾É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉý¹¤¤¼À´µ¡¢17¾ÉÎã7,100Ì¾°Ê¾å¤ÎÊý¤ò¤ª¼õ¤±Æþ¤ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¡ÖReHOPE È¬È¨À¾¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Ê¡²¬¸©¤Ë³«Àß¤¹¤ë4¤ÄÌÜ¤Î»ÜÀß¡Ê¢¨2¡Ë¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤äÆñÉÂ¥±¥¢¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºßÀÒ¤·¡¢½Å¤¤ÉÂ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÊý¤¬½¼¼Â¤·¤¿¥±¥¢¤Î¤â¤È¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨2¡Ë2026Ç¯£´·î17Æü¤Ë¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ë¤â¡ÖReHOPE µ×Î±ÊÆ¡×¤ò³«Àß¡£
¢£³«Àß¤ÎÇØ·Ê¡§Æþ±¡°åÎÅÈñ¹âÆ¤äÉÂ¾²ÉÔÂ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼õ¤±»®¤ÎÀ°È÷¤È¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¦½ªËö´ü¥±¥¢¤ÎÄó¶¡
Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾ÃÏ¶è¤ò´Þ¤àÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£°åÎÅ·÷(¢¨1)¤Ï¡¢¹âÎð²½Î¨¤¬31.8¡ó(¢¨3)¤ÈÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î29.3¡ó(¢¨4)¤ò¾å²ó¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í×»Ù±ç¡¦Í×²ð¸îÇ§ÄêÎ¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÊ¡²¬¸©ÅÄÀî·÷°è(¢¨5)¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÊ¡²¬¸©Æâ1°Ì(¢¨6)¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¸©¤Ï¡¢Í×²ð¸îÇ§Äê¼Ô¤ÎÆþ±¡°åÎÅÈñ¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¹â³Û¤Ç¡¢Ä¹´üÆþ±¡¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨7)¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô1¿ÍÅö¤¿¤ê°åÎÅÈñ¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î1.2ÇÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë117Ëü5,624±ß¤ËÃ£¤·¡¢Á´¹ñºÇ¹â³Û¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¢¨8)¡£Í×²ð¸îÇ§ÄêÎ¨¤¬¹â¤¤ËÌ¶å½£°åÎÅ·÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÉÂ¾²¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÉÂ±¡³°¤Î¼õ¤±»®¡×¤È¤·¤Æ¡¢½ªËö´ü¤ÎÊý¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤ÎÀ°È÷¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÆâ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½ªËö´ü¥±¥¢¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¶áÎÙ¤Ë½ªËö´ü¥±¥¢¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÎð²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢½ªËö´ü°åÎÅ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëËÌ¶å½£»Ô¤È¤½¤Î¼þÊÕÃÏ°è¤Ç¡¢¤½¤Î½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤ÇÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ReHOPE È¬È¨À¾¤Î³«Àß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÉÂ¤ä¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¡¢¼ê¸ü¤¤¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤Êë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÀ°¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¡¹¤ò»Ù¤¨¤ë°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¸½¾ì¤ä»Ù±çÂÎÀ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ÊóÃ´Åö¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¢¨3)Ê¡²¬¸©¡ÖÂè£³´ü ¥Ç¡¼¥¿¥Ø¥ë¥¹·×²è¡× P21
(¢¨4)Æâ³ÕÉÜ¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÈÇ ¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¡Ö¹âÎð²½¤Î¾õ¶·¡× P2
(¢¨5)ÅÄÀî·÷°èÆüËÜ°å»Õ²ñ¡ÖÊ¡²¬¸© ÅÄÀî°åÎÅ·÷¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÄÀî»Ô¡¢¹á½ÕÄ®¡¢ÅºÅÄÄ®¡¢»åÅÄÄ®¡¢ÀîºêÄ®¡¢ÂçÇ¤Ä®¡¢ÀÖÂ¼¡¢Ê¡ÃÒÄ®¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ëÆó¼¡°åÎÅ·÷¡£
(¢¨6)Ê¡²¬¸©¡ÖÂè£³´ü ¥Ç¡¼¥¿¥Ø¥ë¥¹·×²è¡× P78
(¢¨7)Ê¡²¬¸©¡ÖÂè£³´ü ¥Ç¡¼¥¿¥Ø¥ë¥¹·×²è¡× P51
(¢¨8)Ê¡²¬¸©Ä£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡ÖÎáÏÂ7Ç¯£³·î Ê¡²¬¸©ÊÝ·ò°åÎÅ²ð¸îÉô °åÎÅÊÝ¸±²Ý¡× P8
¢£ReHOPE È¬È¨À¾¡¡»ÜÀß³µÍ×¡¡
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶è¾å¤Î¸¶»°ÃúÌÜ1ÈÖ14¹æ
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´ÖÂÐ±þ
µï¼¼¿ô¡§50¼¼
·úÊª¹½Â¤¡§ÌÚÂ¤
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§1,475.70Ö
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§2,049.76Ö
µï¼¼ÌÌÀÑ¡§9.85Ö¡Á14.50Ö
ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê
¢£º£¸å¤Î³«ÀßÍ½Äê
ReHOPE¤Ï2027Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢5»ÜÀß¤Î¿·µ¬»ÜÀß³«Àß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯4·î17Æü»þÅÀ¡Ë¡£½Å¤¤ÉÂ¤ä¾ã¤¬¤¤¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÊý¤Ë°Â¿´¤Ê¥±¥¢¤òÄó¶¡¤·¡¢´õË¾¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2876/133125/133125_web_1.png
¢£²ñ¼Ò³µÍ×¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
¤¬¤óËö´ü¤ä¿À·ÐÆñÉÂ¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î½»Âð¤Ç¤¢¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð¤ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î¡¦²ð¸î»ö¶È½ê¤ò±¿±Ä¡£Á´¹ñ59¥«½ê¤Ë¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤Î100¡ó»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1¡Ý1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬
ÀßÎ©¡§2017Ç¯3·î3Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡é®¹¯¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Û¥¹¥Ô¥¹·¿½»Âð±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä´Ç¸î»ö¶È½ê±¿±Ä¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È½ê±¿±Ä
URL¡§https://cuc-hospice.com/
CUC¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¤È¹ñÆâÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò19¼Ò¡¢³¤³°Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò28¼Ò¤«¤é¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡Ê2026Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¡Ö°åÎÅ¤È¤¤¤¦´õË¾¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤ò»ÈÌ¿¤Ë·Ç¤²¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°åÎÅ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Î»Ù±ç¤ä¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¦µïÂðË¬Ìä´Ç¸î¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º3ÃúÌÜ1¡Ý1 msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼N 15³¬
ÀßÎ©¡§2014Ç¯8·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò 茺¸ý·ÄÂÀ
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³¡¼¥É 9158¡Ë
»ñËÜ¶â¡§7,669É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§°åÎÅµ¡´Ø»ö¶È¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¹»ö¶È¡¢µïÂðË¬Ìä´Ç¸î»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥±¥¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»ö¶È
URL¡§https://www.cuc-jpn.com
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡¾¡ËÜ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§090-1905-1161¡¡E-mail¡§pr@cuc-jpn.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¹
https://cuc-hospice.com/
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¡¼¥æ¡¼¥·¡¼
https://www.cuc-jpn.com