おてつたび、ヤマップと合同オンラインセミナーを4/21開催｜一過性で終わらせない「続く関係人口」のつくり方

株式会社おてつたび

お手伝いと旅を掛け合わせた人材マッチングサービス「おてつたび」を運営する株式会社おてつたび（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：永岡里菜、以下「おてつたび」）は、2026年4月21日（火）、株式会社ヤマップ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：春山慶彦、以下「ヤマップ」）と共同で、自治体関係者を対象としたオンラインセミナー『一過性で終わらせない関係人口のつくり方。「働く」＆「趣味」2つの切り口から解説』を開催いたします。

開催背景：一度きりの”関わり”で終わらない、「続く関係人口」を生み出すには？

「関係人口」という言葉が地方創生の現場に定着して久しい昨今、実務を担う自治体担当者の皆様からは、以下のような切実な声や課題が多く寄せられています。

- 「関係人口の創出、何から始めれば良いのか分からない...」- 「観光以上・移住未満の層にアプローチしたいが、地域の担い手として深く入り込んでもらうための『きっかけ』が作れない」- 「関係人口の成果をどう数値化し、施策の妥当性を庁内や議会でどう説明すればいいか悩んでいる」

一過性の「助っ人」で終わらせず、地域をより深く知り、その地域を好きになる「ファン」を育むためには、地域外の人材が地域と出会う『関わりしろ（入り口）』を根本から見直す必要があります。

本セミナーでは、全国各地で地域と人をつないでいる「おてつたび」と「ヤマップ」の2社が登壇します。「働く（お手伝い）」と「趣味（アウトドア）」という、参加者の動機が明確な2つの入り口から、どのように地域への愛着を育み、リピーター化させていくのか。具体的な成功事例を交えて徹底解説します。

セミナー概要

- 日時：2026年4月21日（火）13:00～14:00- 主な内容：- - 【事例解説】「働く・手伝う」から生まれる継続的なつながり（おてつたび）- - 【事例解説】「趣味・山」から生まれる地域への深い愛着（ヤマップ）- - 「続く関係人口」を生み出す成功自治体の共通点- - 成果の測り方と庁内でのアピール方法 など- 実施方法：オンライン（Zoom）- 参加費：無料- 対象：地方自治体の関係人口創出・移住定住・観光・地域おこし協力隊などの担当者- 応募締切：2026年4月20日（月）15:00

【お申し込みURL】

https://corporate.yamap.co.jp/outdoorsolution/260421

本セミナーで紐解く事例（一部）

3年間で約120名が2週間地域に滞在×お手伝い！移住者も生まれている徳島県鳴門市の事例（おてつたび）

鳴門市では従来の移住施策に掛け合わせて、「おてつたび」のプラットフォームを活用。

鳴門市の基幹産業である『農業』のおてつたびを軸に、全国から参加者を募集し、毎回応募が殺到。おてつたびをきっかけに鳴門市での暮らしに関心の高い層が大勢訪れています。

セミナーでは「鳴門市の役割」「応募が殺到する秘訣」などをお伝えします。

・参考記事：おてつたび、農林水産省「農山漁村振興への貢献活動に係る取組証明」を取得。徳島県鳴門市での関係人口創出と移住の実績が評価

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000196.000036175.html

熊野古道と新たな絆を紡ぐ「熊野リボーンプロジェクト」（ヤマップ）

ヤマップと和歌山県田辺市が共同で実施する関係人口創出事業「熊野リボーンプロジェクト」は、これまで（第1～6期）延べ70名以上が参加し、プログラム終了後、アンケート回答者全員が地域を再訪しているという、高い実績を誇る取り組みです。

本セミナーでは、このプロジェクトがなぜ「続く関係人口」を生み出せたのか、その実践知をお話しします。なお、近日中に第7期メンバーの募集開始も予定しております。

・参考記事：和歌山県田辺市の関係人口創出事業、5年目の追跡調査レポート

https://yamap.com/magazine/62759

・熊野リボーンプロジェクト 特設サイト

https://sp.yamap.com/kumano/

おてつたびが考える「関係人口」：地域住民・事業者を起点とした持続可能なモデル

おてつたびでは、関係人口を育む上で「地域住民や地域事業者を起点とすること」が重要だと考えています。一般的に「地域」という言葉は、行政区分や地理的な範囲として捉えられがちですが、実際に地域を形づくっているのは「土地」ではなく、そこに暮らす「人」です。つまり、関係人口の本質は、地域住民と地域外の人々との関係性の築き方にあります。

また、その取り組みを持続可能なものにしていくためには、外部人材へのPRや支援にとどまらず、まずは地域住民や事業者が抱える課題――特に人手不足や担い手不足といった切実な問題――を解決することが欠かせません。そうした課題解決の過程で築かれる、地域外の方々との信頼関係やつながりを基盤に、地域外の人材との関係を広げていく。私たちは、このアプローチこそが、持続可能な「関係人口モデル」だと考えています。

「おてつたび」とは

「おてつたび」は、「お手伝い」と「旅」を組み合わせた人材マッチングサービスです。人手不足に悩む地域事業者と、「働きながら旅をしたい」旅行者をマッチングしています。

旅行者は、現地までの交通費は自己負担となりますが、旅先で働くことで報酬を得られるため、旅行の経済的負担が軽減できます。また、地域の人々との交流を通じて、より深く地域の文化や暮らしを楽しむことができます。

地域事業者は、地域外からの働き手に対して報酬と宿泊場所（寮など）を提供することで、全国各地からの働き手を集めることができ、交通費の支給も不要です。募集期間は最短1泊2日から最長2ヶ月未満まで対応でき、就業期間や勤務時間、業務内容なども柔軟に設定できます。さらに、働き手が休日や空き時間を利用して地域を観光することで、地域経済の活性化も期待されます。

地方で働く旅が「関係人口」の入り口に

おてつたびサイトを見てみる :https://otetsutabi.com/

「おてつたび」の平均滞在期間は約2週間。旅行者は地域で実際に働くことで、単なる観光では得られない人とのつながりや地域との関係性を築いていきます。このような体験が、短期的な人手不足の解消だけでなく、地域と継続的につながる“関係人口”の創出にもつながっています。

実際に、おてつたび参加後のアンケートでは、次のような結果が出ています：

全国の事例：「おてつたび」から移住・定住へ

- 81％の人が「おてつたびがなければ訪れる予定はなかった地域（市町村）」に滞在- 49％は「滞在するまでその地域（市町村）のことを知らなかった」と回答- 70%は「地域（市町村）に訪れるのは“初めて”」と回答- 86％の人が「いつかまた滞在した地域を訪れたい」と回答

「おてつたび」をきっかけに、実際に就職や二地域居住、地方への移住・定住につながった事例も生まれています。

登録者9.7万人突破。50代以上の利用者が急増中

2026年4月現在、登録者数は97,000人以上となりました。 物価高騰により旅費を抑えたいというニーズや、テレワーク等の普及により時間や場所にとらわれないライフスタイルが実現しやすくなったこと、さらに地方移住への関心の高まりから「おてつたび」を“お試し移住”として活用する動きも広がっています。

特に注目すべきは、50代以上の利用者の増加です。 参加者の約半数は10代・20代のZ世代ですが、「人生100年時代」と言われる今、早期退職をした方や子育てを終えた主婦など、ミドル・シニア層の利用が急増しています。こうした背景から、「おてつたび」は若年層にとどまらず、シニア世代にも大きな広がりを見せています。

自治体連携について

おてつたびでは、徳島県鳴門市、長野県山ノ内町、鳥取県北栄町を筆頭に、現在70以上の自治体と協定等で連携しています。

▼おてつたび、鳴門市と連携協定を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000120.000036175.html

▼おてつたび、宮崎県高原町と連携協定を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000133.000036175.html

▼おてつたび、長野県山ノ内町と連携協定を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000148.000036175.html

▼おてつたび、鳥取県北栄町と連携協定を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000163.000036175.html

▼おてつたび、長崎県壱岐市とエンゲージメントパートナー協定を締結

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000166.000036175.html

▼おてつたび、長野県「佐久広域連合」と連携協力・協働に関する協定を締結｜市町村連合体との連携は全国初

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000191.000036175.html

■ 自治体様・第三セクター様：https://form.run/@otetsutabi-collaboration-attract-lg

■ 企業様・JA様・その他連携について：https://form.run/@otetsutabi-collaboration-attract-cm

取材について｜全国で対応中

自治体様・第三セクター様向けサイトを見る :https://www.notion.so/otetsutabi/1dfe03e2b86080e0a446ed08b2690263

「おてつたび」は、新しい旅のスタイルと繁忙期の人材確保の手段として、より多くの方に知っていただきたいと考えております。日本各地で実施しておりますので、ご興味のある方は、ぜひ下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。企画段階でのご相談もお待ちしております。

株式会社おてつたび 広報PR担当 早川

TEL：080-5010-5175

Email： info@otetsutabi.com

ヤマップについて

取材について問い合わせる :https://form.run/@otetsutabi-contact-media

2013年、福岡市で創業。「地球とつながるよろこび。」を企業理念に、山を歩きたくなるアプリ「YAMAP」をはじめ、「YAMAP STORE」「YAMAPアウトドア保険」など、山歩きの体験を包括的に支えるプラットフォーム事業を展開。さらに、国内No.1の利用者数とテクノロジーを活かして「観光・誘客支援」「ふるさと納税」など、地域活性化や自然環境の保全につながる領域にも事業を拡張。AI時代に問われる「身体性」を自然体験で育み、人と地球環境がともに豊かになる世界を目指すアウトドア企業です。

※2024年10月 利用者数調査 [App Ape調べ]

https://corporate.yamap.co.jp/

【会社概要】

会社名 ：株式会社おてつたび

代表者 ：代表取締役CEO 永岡里菜

所在地 ：（東京オフィス）〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目29-9

（静岡オフィス）〒430-0907 静岡県浜松市中央区高林1丁目8-43

設立 ：2018年7月

資本金：70,286,500 円

URL ：https://otetsutabi.com/