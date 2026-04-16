令和のコミュニティは“所属”ではなく“選ぶ”。食でつながる審査制グルメコミュニティ「IRO+（イロタス）」が20～30代に選ばれる背景

■ 令和の「コミュニティ」は、所属から“選ぶ居場所”へ

株式会社AMOVE

春。上京、転職、部署異動--環境が変わる季節です。

新しい環境に慣れようと必死で、平日は目の前のタスクを回すだけで精一杯。

気づけば1日が終わっていて、「ちゃんと暮らせている」実感もないまま週末を迎える。

そんなある日、ふと心に穴が空いたように感じる瞬間があります。

- 社会人になってから、職場の外のつながりが増えない- 平日は予定で埋まっているのに、休日だけぽっかり空いてしまう- 一人でも過ごせる。でも「誰かと美味しいものを食べたい」と思う日がある

かつては、「職場」や「家庭」がコミュニティの中心でした。

けれど令和の今は、働き方も家族の形も多様化し、SNSでゆるくつながれる一方で、誰もが同じ場所に“所属し続ける”前提ではなくなっています。

だからこそ人は、趣味や興味、価値観を軸に、複数のコミュニティの中から「今の自分に合う居場所」を選ぶようになりました。

一方で、つながりがオープンになりすぎた今だからこそ、SNSよりもクローズドなコミュニティに価値が集まり始めています。

SNSは手軽で情報量も多い反面、誰が見ているかわからない／評価される前提で発言してしまう／関係が浅く流れていきやすい、といった“疲れ”が生まれやすい場所でもあります。

その点、クローズドな場は「参加者の前提が揃っている」「安心して本音が言える」「小さな約束（マナー）が機能する」ことで、心理的安全性と体験の質が担保されやすい。

だからこそ今、オープンなSNSで広くつながること以上に、“信頼できる人たちと、心地よい距離感で関われる居場所”が選ばれるようになっています。

だからこそ今、求められているのは--

強い結びつきではなく、価値観の近い人たちと、心地よい距離感でつながれる“ゆるい関係”。

毎週必ず会う、深く踏み込む、いつも一緒にいる--そんな「濃いコミュニティ」よりも、

「行きたい時に参加できる」「無理に仲良くしなくていい」「でも、会えば自然に話せる」。

そんな“余白のあるつながり”こそが、忙しい現代の生活にフィットします。

同じ趣味を持つ人が、心理的な安全を感じながら、自然体で参加できる。

それこそが、“令和の新しいコミュニティの形”です。

■ IRO+（イロタス）が提案する解決策：「食」をきっかけに、自然とつながる

審査制・招待制コミュニティ「IRO+（イロタス）」は、20～30代を中心に、食をきっかけにした良質なつながりを生み出すグルメ特化型コミュニティです。

2026年1月に審査制コミュニティとしてスタートし、すでに会員数は800名を突破。

急速に拡大しながらも、IRO+が守り続けているのは「安心して参加できる空気感」と「場の質」です。

■ 数字で見るIRO+（実績）

※2026年4月時点

- 累計会員数：800名以上- イベント月間開催数：50回以上- 累計イベント動員数：5,000名以上

また、飲食店や企業とのコラボ事例も多数。

コミュニティならではの熱量と参加体験を活かし、さまざまな企画づくりを行っています。

そしてこの伸びは、一過性のブームではなく、“今の時代に求められている居場所”が具体化されていることの証だと考えています。

IRO+で大切にしているのは、派手な出会いではなく、日常に寄り添う“自然な交流”。

- 「行ってみたかったお店」に、仲間と行ける- 初参加でも、一人参加でも、居場所ができる- グルメが共通言語だから、会話が始めやすい

「食」を中心に据えることで、関係性づくりのハードルが下がり、無理に頑張らなくても“仲間が増えていく”体験が生まれます。

■ なぜ“審査制”なのか：安心感と、場の質を守るため

出張寿司職人を招いた鮨会会員制バーでの貸切パフェ会厳選和牛解体ショー

コミュニティに初めて参加する時、多くの方が気にするのは「雰囲気」と「安心感」です。

- どんな人が来るのか- 一人参加でも浮かないか- マナーは大丈夫か

IRO+が審査制・招待制を採用しているのは、排他的になるためではありません。

むしろ、初めてでも安心して一歩を踏み出せるように。

そして参加者同士が互いにリスペクトを持ち、気持ちよく交流できる“場の文化”を育てるために、一定の審査を設けています。

■ 交流が生まれる理由：偶然に頼らない「設計」がある

審査制による交流の質の高さ一人でも安心して参加できる環境

コミュニティは、人数を集めただけでは成立しません。

「良い人が集まる」だけではなく、「良いつながりが生まれる」状態を再現性をもってつくること。

IRO+では、初参加や一人参加でも自然に馴染めるよう、交流が生まれやすい運営設計を取り入れています。

- 初参加でも会話が始まるように、運営がきっかけづくりを行う- 参加者が固定化しないよう、適切なグループ替えや交流導線を工夫- オンラインとオフラインの両面で、メンバー同士の交流を促進

「次の休日、誰と何を食べよう。」

そんなふうに、日常の楽しみが増えていく。

IRO+は、そのきっかけをつくる場所です。

■ 直近のイベント事例：五感で楽しむ“体験型グルメ”

食をきっかけに自然な交流を促進非日常空間を楽しめる毎月恒例の全体パーティー

IRO+では、ただ食事をするだけでなく、「その場にいること自体が思い出になる」体験型イベントを多数企画しています。

●マグロ解体ショー&鮨職人が握る鮨食べ放題

目の前で豪快に捌かれる本マグロのライブ感と、その場で寿司職人が握る「赤身・中トロ・大トロ」食べ放題という、まさに究極の食体験。さらに、高知県の酔鯨酒造株式会社とコラボし、日本酒「酔鯨（SUIGEI）とお鮨とのペアリングを堪能。

鮮度抜群の巨大マグロを豪快にカット握りたての鮨と日本酒のペアリング体験●IRO+オリジナルハンバーガー企画

下北沢にある人気ハンバーガーショップ「BURGERS TOKYO」とコラボし、IRO+メンバーがゼロから考案したコラボハンバーガーを製作。コミュニティの熱量が新しいアイデアを生み出し、下北沢の新名物となる商品が完成。完成したハンバーガーは期間限定で店頭にて販売予定（2026/4/24～予定）。

メンバー考案のIRO+オリジナルバーガー実食してメンバー投票で最終案を決定●黒毛和牛解体ショー&一夜限りのフルアテンド焼肉

今勢いのある「焼肉会の新星軍団」とIRO＋がタッグを組んだ、スペシャル焼肉イベントを開催。鮮度抜群の特選生タン・厚切りハラミを目の前でカットし、全卓専属の焼き師が最高の焼き加減でご提供。 焼肉好きの熱狂を生み、大盛況となったイベント。

特選生タンをその場でカット目玉メニュー「シャトーブリアンカツサンド」●有名パティシエコラボ 特別スイーツコース会

至高のデザートコース × 厳選ペアリング。予約困難な人気パティシエとコラボし、IRO+でしか実現できない「至高のスイーツ体験」をプロデュース。 表参道の洗練されたテラス空間を舞台に、プレミアムなデザートコースをご用意。

1日限りのオリジナルスイーツコーススイーツに合わせたペアリング提案●ジャパニーズワイン会

今世界中から熱い視線を浴びる「日本ワイン」をテーマにしたワイン企画。 東京タワーを一望するスカイラウンジを貸し切り、日本3大産地（山梨・長野・北海道）のワインを五感で楽しむ贅沢な夜をご用意。

東京の夜景を一望する絶景ラウンジワインと交流を楽しむメンバー●季節イベント お花見

代々木公園にて大規模お花見イベントを開催。季節の空気の中で、肩肘張らずに集まれる人気企画。初参加でも入りやすい「ゆるい繋がり」の入口に。

■ 参加者の声：『新しい出会いで、何気ない毎日に楽しみが増えた』

当日は40名以上のメンバーが集結絶好のお花見スポットで自然と会話も弾む

IRO+には、新しい出会いや体験をきっかけに、日常の気分や過ごし方が前向きに変わったという声が多く寄せられています。

「上京して知り合いが少なかったけど、気軽に会える友達ができて毎日が充実した」

「参加者の質が高く、女性一人でも安心して参加できる」

「行きたかったお店に一緒に行ける人が見つかって、休日の楽しみが増えた」

「食を通じて、価値観の合う仲間と自然に繋がれるのが嬉しい」

「ここにしかない新しい出会いと食経験がある唯一無二のコミュニティ」

“ただ食事をする”以上の価値--新しい出会いと経験が、日常に小さな楽しみを増やし、人生にワクワクをもたらす。

IRO+は今後も、食を軸にした体験の質を磨きながら、安心して参加できる居場所を広げていきます。

■ IRO+（イロタス）について

■ 入会方法・お問い合わせ

- コミュニティ名：IRO+（イロタス）- コンセプト：食で日常に彩りをプラスする- 対象：20～30代のグルメ好き男女（審査制・招待制）- 活動：東京都内を中心に、さまざまなグルメ会・体験型イベントを開催（毎月50回程度のイベント開催）

IRO+への参加をご希望の方は、公式HPより入会審査へお申し込みください。

https://irotas-community.com