i-dle、人気アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」オープニングテーマ「HIDE AND SEEK」を4月22日にリリース

株式会社ADKエモーションズ

i-dle（アイドゥル）が歌唱した「HIDE AND SEEK」は、2026年4月22日（水）にデジタルシングルとしてリリースされる。併せてカバーアートが公開され、Pre-Add/Pre-Saveがスタートしている。

Pre-Add/Pre-Save https://i-dlejp.lnk.to/HIDEANDSEEK

「HIDE AND SEEK」は、2026年4月よりテレビ朝日系列アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」オープニングテーマとして既に披露されており、オンエア直後から国内外のファンおよび音楽リスナーの間で大きな話題を呼んでいる楽曲。

タイトルが示す「HIDE AND SEEK＝かくれんぼ」をコンセプトに、自分らしさを貫く強さと、心の奥に隠した「本当は本音を見つけて欲しい」という乙女心を描いた、可愛らしくも刺激的なナンバーに仕上がっている。アートワークでは、作品の世界観に通ずる“捉えられるのに掴みきれない”曖昧な関係性を表現。感情と理性をイメージしたピンクとブルーの星々が、タイトル通り“HIDE AND SEEK”するかのように、揺らぐ感情を象徴的に描き出したグラフィックになっている。

また、アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」オープニングテーマ・ノンクレジット版映像が「オタクに優しいギャルはいない!?」YouTube Channelに公開されているのでこちらもチェックしたい。

【オタクに優しいギャルはいない!?】オープニングテーマ『HIDE AND SEEK』（i-dle）ノンクレジット

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JCDGaA2sfi0 ]

https://www.youtube.com/watch?v=JCDGaA2sfi0

i-dleは韓国公演を皮切りに、ワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」を敢行中。台北、バンコク公演を終え、以降はメルボルン、シドニー、シンガポール、横浜、香港など、アジアおよびオセアニア地域の主要都市を巡る。日本は横浜Kアリーナ横浜での2DAYS公演を行う。追加となる都市と公演日程は後日発表される。

【リリース概要】

アーティスト：i-dle（読み：アイドゥル）

タイトル：HIDE AND SEEK（読み：ハイド・アンド・シーク）

テレビ朝日系列・BS朝日『オタクに優しいギャルはいない!?』オープニングテーマ

リリース：2026年4月22日(水)

形態：デジタルシングル

Pre-Add/Pre-Save https://i-dlejp.lnk.to/HIDEANDSEEK

【VIDEO link】

【オタクに優しいギャルはいない!?】オープニングテーマ『HIDE AND SEEK』（i-dle）ノンクレジット

https://www.youtube.com/watch?v=JCDGaA2sfi0

※4/16（木）19:00PM解禁となります

【日本公演情報】

■公演名

2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]

■開催日程

2026年6月20日 (土) 16:30開場 / 18:00開演

2026年6月21日 (日) 15:30開場 / 17:00開演

■会場

Kアリーナ横浜

https://k-arena.com/

〒220-8507 横浜市西区みなとみらい6-2-14

■チケット情報

・ticket board 1次先行＜抽選＞

受付期間：2026年4月13日(月) 18:00～2026年4月26日(日) 23:59

ticket board 1次先行の応募に関するご案内はこちら

▶︎ https://i-dle.cubeent.co.jp/news/2717/

・VIPツアーパッケージ販売＜抽選＞

受付期間：2026年4月21日(火) 18:00～2026年5月6日(水・祝) 23:59

・ticket board 2次先行＜抽選＞

受付期間：2026年5月1日(金) 18:00～2026年5月13日(水) 23:59

・ファミリーマート先行＜抽選＞

受付期間：2026年5月4日(月・祝) 18:00～2026年5月13日(水) 23:59

・一般プレイガイド販売

2026年5月20日(水)～

【アーティスト情報】

■i-dle（読み：アイドゥル）

韓国発のグローバルガールズグループとして2018年5月に韓国でデビュー、2019年7月には日本メジャーデビューを果たした。韓国では当時、新人賞9冠を達成し、音楽性とセルフプロデュース力で韓国国内を問わず海外からも注目を集めている。

2022年以降も「TOMBOY」「Nxde」「Queencard」など多数のヒットを記録し、YouTubeでは1億回再生超えのパフォーマンス映像2本とミュージックビデオ12本を含む、合計14本を保有。2024年の2nd Full Album 『2』では初動153万枚を突破し、日本公演を含むワールドツアーも成功させた。

2025年5月、グループ名を「i-dle」として新たに始動し、8th Mini Album 『We are』をリリース。同年8月には「SUMMER SONIC 2025」への出演も果たし、10月にはJAPAN 1st EP「i-dle」を発表。初となるジャパンツアー「2025 i-dle first japan tour [ 逢い-dle ]」を成功に収めた。

ワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」を開催中。

【アニメ情報】

アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」

累計発行部数150万部を突破、月刊コミックゼノン（コアミックス）にて好評連載中。

2026年4月よりテレビ朝日系列全国ネット水曜IMAnimation W（イマニメーション ダブル）、BS朝日にて放送

テレビ朝日：毎週水曜よる23:45～テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠 ※一部放送を除く

BS朝日：毎週日曜23:30～

■公式サイト：https://otagal.jp

■公式X：https://x.com/otagal_official

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@otagyal_official

■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@otagal_official

推奨ハッシュタグ：#オタギャル

(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会

【関連リンク】

■JAPAN HP：https://i-dle.cubeent.co.jp/

■JAPAN X：https://x.com/i_dle_JP

■JAPAN FC：https://neverland-japan.com/

■Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCritGVo7pLJLUS8wEu32vow

■TikTok：https://www.tiktok.com/@official_i_dle

■Instagram：https://www.instagram.com/i_dle_official

■WMJ HP：https://wmg.jp/idle/

＜使用可能素材＞

・i-dle アーティスト写真 1点

・i-dle「HIDE AND SEEK」配信ジャケット写真 1点

以下のDropbox linkよりDLしてお使いください。

https://www.dropbox.com/scl/fo/wetw9azq4fsujcqtm7op8/ALBXzs8rl51ntsnIkJ30Bnk?rlkey=6pdjwdkee5seiaq3pu2ohan2m&st=ql6rmt23&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/wetw9azq4fsujcqtm7op8/ALBXzs8rl51ntsnIkJ30Bnk?rlkey=6pdjwdkee5seiaq3pu2ohan2m&st=ql6rmt23&dl=0)