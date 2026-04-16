i-dle、人気アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」オープニングテーマ「HIDE AND SEEK」を4月22日にリリース

写真拡大 (全2枚)

株式会社ADKエモーションズ

　i-dle（アイドゥル）が歌唱した「HIDE AND SEEK」は、2026年4月22日（水）にデジタルシングルとしてリリースされる。併せてカバーアートが公開され、Pre-Add/Pre-Saveがスタートしている。





Pre-Add/Pre-Save https://i-dlejp.lnk.to/HIDEANDSEEK




　「HIDE AND SEEK」は、2026年4月よりテレビ朝日系列アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」オープニングテーマとして既に披露されており、オンエア直後から国内外のファンおよび音楽リスナーの間で大きな話題を呼んでいる楽曲。




　タイトルが示す「HIDE AND SEEK＝かくれんぼ」をコンセプトに、自分らしさを貫く強さと、心の奥に隠した「本当は本音を見つけて欲しい」という乙女心を描いた、可愛らしくも刺激的なナンバーに仕上がっている。アートワークでは、作品の世界観に通ずる“捉えられるのに掴みきれない”曖昧な関係性を表現。感情と理性をイメージしたピンクとブルーの星々が、タイトル通り“HIDE AND SEEK”するかのように、揺らぐ感情を象徴的に描き出したグラフィックになっている。




また、アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」オープニングテーマ・ノンクレジット版映像が「オタクに優しいギャルはいない!?」YouTube Channelに公開されているのでこちらもチェックしたい。




【オタクに優しいギャルはいない!?】オープニングテーマ『HIDE AND SEEK』（i-dle）ノンクレジット


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JCDGaA2sfi0 ]

https://www.youtube.com/watch?v=JCDGaA2sfi0




　i-dleは韓国公演を皮切りに、ワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」を敢行中。台北、バンコク公演を終え、以降はメルボルン、シドニー、シンガポール、横浜、香港など、アジアおよびオセアニア地域の主要都市を巡る。日本は横浜Kアリーナ横浜での2DAYS公演を行う。追加となる都市と公演日程は後日発表される。




【リリース概要】


アーティスト：i-dle（読み：アイドゥル）


タイトル：HIDE AND SEEK（読み：ハイド・アンド・シーク）


テレビ朝日系列・BS朝日『オタクに優しいギャルはいない!?』オープニングテーマ


リリース：2026年4月22日(水)


形態：デジタルシングル


Pre-Add/Pre-Save https://i-dlejp.lnk.to/HIDEANDSEEK




【VIDEO link】


【オタクに優しいギャルはいない!?】オープニングテーマ『HIDE AND SEEK』（i-dle）ノンクレジット


https://www.youtube.com/watch?v=JCDGaA2sfi0


※4/16（木）19:00PM解禁となります




【日本公演情報】


■公演名


2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]




■開催日程


2026年6月20日 (土) 16:30開場 / 18:00開演


2026年6月21日 (日) 15:30開場 / 17:00開演




■会場


Kアリーナ横浜


https://k-arena.com/


〒220-8507 横浜市西区みなとみらい6-2-14




■チケット情報


・ticket board 1次先行＜抽選＞


受付期間：2026年4月13日(月) 18:00～2026年4月26日(日) 23:59




ticket board 1次先行の応募に関するご案内はこちら


▶︎ https://i-dle.cubeent.co.jp/news/2717/




・VIPツアーパッケージ販売＜抽選＞


受付期間：2026年4月21日(火) 18:00～2026年5月6日(水・祝) 23:59




・ticket board 2次先行＜抽選＞


受付期間：2026年5月1日(金) 18:00～2026年5月13日(水) 23:59




・ファミリーマート先行＜抽選＞


受付期間：2026年5月4日(月・祝) 18:00～2026年5月13日(水) 23:59




・一般プレイガイド販売


2026年5月20日(水)～




【アーティスト情報】


■i-dle（読み：アイドゥル）




韓国発のグローバルガールズグループとして2018年5月に韓国でデビュー、2019年7月には日本メジャーデビューを果たした。韓国では当時、新人賞9冠を達成し、音楽性とセルフプロデュース力で韓国国内を問わず海外からも注目を集めている。


2022年以降も「TOMBOY」「Nxde」「Queencard」など多数のヒットを記録し、YouTubeでは1億回再生超えのパフォーマンス映像2本とミュージックビデオ12本を含む、合計14本を保有。2024年の2nd Full Album 『2』では初動153万枚を突破し、日本公演を含むワールドツアーも成功させた。


2025年5月、グループ名を「i-dle」として新たに始動し、8th Mini Album 『We are』をリリース。同年8月には「SUMMER SONIC 2025」への出演も果たし、10月にはJAPAN 1st EP「i-dle」を発表。初となるジャパンツアー「2025 i-dle first japan tour [ 逢い-dle ]」を成功に収めた。


ワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」を開催中。




【アニメ情報】


アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」


累計発行部数150万部を突破、月刊コミックゼノン（コアミックス）にて好評連載中。


2026年4月よりテレビ朝日系列全国ネット水曜IMAnimation W（イマニメーション ダブル）、BS朝日にて放送


テレビ朝日：毎週水曜よる23:45～テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠　※一部放送を除く


BS朝日：毎週日曜23:30～




■公式サイト：https://otagal.jp


■公式X：https://x.com/otagal_official


■公式YouTube：https://www.youtube.com/@otagyal_official


■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@otagal_official


推奨ハッシュタグ：#オタギャル


(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会




【関連リンク】


■JAPAN HP：https://i-dle.cubeent.co.jp/


■JAPAN X：https://x.com/i_dle_JP


■JAPAN FC：https://neverland-japan.com/


■Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCritGVo7pLJLUS8wEu32vow


■TikTok：https://www.tiktok.com/@official_i_dle


■Instagram：https://www.instagram.com/i_dle_official


■WMJ HP：https://wmg.jp/idle/




＜使用可能素材＞


・i-dle アーティスト写真 1点


・i-dle「HIDE AND SEEK」配信ジャケット写真 1点


以下のDropbox linkよりDLしてお使いください。


https://www.dropbox.com/scl/fo/wetw9azq4fsujcqtm7op8/ALBXzs8rl51ntsnIkJ30Bnk?rlkey=6pdjwdkee5seiaq3pu2ohan2m&st=ql6rmt23&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/wetw9azq4fsujcqtm7op8/ALBXzs8rl51ntsnIkJ30Bnk?rlkey=6pdjwdkee5seiaq3pu2ohan2m&st=ql6rmt23&dl=0)