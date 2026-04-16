「東京仮想」第一弾、新VTuberグループ「GΔ59（ジゴク）」を発表

株式会社Brave group

株式会社Brave group（本社：東京都港区、代表取締役：野口圭登）が提供する次世代コンテンツレーベル「BEverse」は、2026年4月10日(金)に発表したクリエイティブプロジェクト「東京仮想」における取り組みの第一弾としてVTuberグループ「GΔ59（読み：ジゴク）」の情報解禁をお知らせいたします。

"私"から皆様にお願いがございます。花を葬り、火葬をご依頼したいのです。

⬜️⬜️＝⬜️⬜️' を実証したいのです。



--Prologue：「前世、花葬のお願い」

配信、SNS投稿、WebサイトやDiscordに散らばった謎や手がかりをたどりながら、「GΔ59」の物語の展開をお楽しみください。

■GΔ59（ジゴク）とは

「東京仮想」プロジェクト第一弾として、新VTuberグループ「GΔ59（ジゴク）」が始動します。本グループは、4名で構成されるVTuberアイドルグループです。「GΔ59」という名称は、数学記号のΔ（デルタ＝変化）と素数である59を組み合わせた造語です。"変化の先にある未知"を象徴するグループ名として、新たな地平を切り拓く意志を込めました。

＜GΔ59関連URL＞

Webサイト：https://www.g59.tokyo.jp

公式X：https://x.com/G59_JP

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@project59_jp

公式Discordコミュニティ：https://discord.gg/M7Dr7K98f9

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@PROJECT59_JP(https://www.youtube.com/@PROJECT59_JP%E2%80%8B)

＜メンバー個人アカウント＞

宵闇 めぇ（よいやみ めぇ）：https://x.com/mee_yoiyami

千白 るな（ちあき るな) ：https://x.com/luna_chiaki

甘噛 こんこん（あまがみ こんこん）：https://x.com/konkon_amagami

爪伽 リン（つめとぎ りん）：https://x.com/rin_tsumetogi

今後の活動について

今後は、キャラクターデザインを順次公開するほか、グループPV、個人ティザー映像、デビュー楽曲情報も順次発表予定です。

5月上旬には、TikTok LIVEとYouTubeでの同時配信によるデビュー配信、第1回となる代替現実配信（※）の実施を予定しています。

※代替現実配信とは、東京仮想独自のインタラクティブ形式による配信企画です。

■東京仮想について

「東京仮想」は、新たな発想と企画をもってIP創出に挑む、クリエイティブプロジェクトです。

公式サイト：http://tokyokasou.jp/

■株式会社Global Growth（GGTK）の参画について

「GΔ59」のTikTok LIVEにおける配信運営・成長戦略においては、TikTokライブコマースおよびライブクリエイターマネジメント領域で豊富な実績を持つ株式会社Global Growth（GGTK）が参画いたします。GGTKの持つTikTokプラットフォームに関する知見と運用ノウハウを活用し、TikTokにおける東京仮想のグロースを推進してまいります。

■BEverseとは

BEverseはIPコンテンツの開発やコンテンツクリエイターの発掘・育成、マーケティングプロデュースなどを行う、Brave groupの次世代コンテンツレーベルです。これまで、Robloxオリジナルタイトル「青鬼ナイトメア」や、Fortniteオリジナルタイトル「恐怖の森 -Liar In The Dark-」など、没入型コンテンツの企画・プロデュースを手がけてまいりました。Brave groupが持つグローバルマーケティングの知見を活かし、日本発IPを世界中のファンへ届けるグローバルコンテンツへと展開するとともに、グループ内外の制作機能を掛け合わせることで多面的な展開を実現しています。

▼ 本件に関するお問い合わせ

・メールアドレス：beverse@bravegroup.co.jp

・BEverse責任者：三浦

■会社概要

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company