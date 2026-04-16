Global Growth、Brave groupの展開するBEverse「東京仮想」に参画

株式会社Global Growth

TikTok LIVE提携エージェンシー「GGTK」を運営する株式会社Global Growth（本社：東京都品川区、代表取締役社長：上野和孝、以下「Global Growth」）は、株式会社Brave group（本社：東京都港区、代表取締役：野口 圭登、以下「Brave group」）の次世代コンテンツレーベル「BEverse（ビーヴァース）」と協業し、同事業が展開する次世代クリエイティブプロジェクト「東京仮想」において、TikTok LIVEの配信サポートを全面的に提供することをお知らせいたします。本プロジェクトは2026年5月上旬のデビューを予定しています。

当社は、TikTok LIVE提携エージェンシーとして国内最大級のクリエイターネットワークと専用配信スタジオを保有しています。本提携を通じて、BEverseが掲げる「新しいエンターテインメント」の実現に、TikTok LIVEのアカウント運用の知見と配信オペレーション体制で貢献してまいります。

■背景

TikTok LIVEは、リアルタイムでファンとつながり、IPの成長を加速させる重要なチャネルとして存在感を高めています。当社はこれまで、日本初のTikTok LIVE専用スタジオ「GGTK東京第一スタジオ」をはじめとする配信環境を整備し、5,500名を超えるクリエイターの育成・マネジメントを通じてLIVE配信に関する膨大な知見を蓄積してきました。

一方、BEverseはIPコンテンツの開発やコンテンツクリエイターの発掘・育成、マーケティングプロデュースなどを行い、次世代プラットフォームにおける新しいエンターテインメントの形に挑戦しています。こうした背景から、当社が持つ「配信ノウハウ・制作環境・クリエイター基盤」と、BEverseの「最新テクノロジーを駆使したクリエイティブ・IP開発力」を融合し、プロジェクトの企画から配信運用までを一気通貫で支援する方針です。

■今後の展望

Global Growthは、本提携を皮切りに、TikTok LIVEのアカウント運用支援の対象をVTuber・アイドル・アーティストなど多様なIP領域へと拡大し、リアルとバーチャルを横断する次世代エンターテインメントの発展を牽引してまいります。

■会社情報

＜BEverseについて＞

BEverseはIPコンテンツの開発やコンテンツクリエイターの発掘・育成、マーケティングプロデュースなどを行う、Brave groupの次世代コンテンツレーベルです。

これまで、Robloxオリジナルタイトル「青鬼ナイトメア」や、Fortniteオリジナルタイトル「恐怖の森 -Liar In The Dark-」など、没入型コンテンツの企画・プロデュースを手がけてまいりました。

Brave groupが持つグローバルマーケティングの知見を活かし、日本発IPを世界中のファンへ届けるグローバルコンテンツへと展開するとともに、グループ内外の制作機能を掛け合わせることで多面的な展開を実現しています。

設立：2017年10月11日

代表者：代表取締役 野口 圭登

所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

事業内容：IP Production／IP Platform／IP Solution

公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

▼ 本件に関するお問い合わせ

・メールアドレス：beverse@bravegroup.co.jp

・BEverse責任者：三浦

＜株式会社Global Growthについて＞

多様な才能を支援し、新しいエンターテイメント文化を創出するデジタルエンターテイメント会社。独自の視点で個性豊かな才能を輝かせ、次世代のエンターテイメントをリードし、eスポーツメディアサイト「eスポーツニュースジャパン」、音楽番組「GGTK LIVE」、日本で初めてのTikTok LIVE向け配信スタジオ「GGTK東京第一スタジオ」、「GGTK川崎KDスタジオ」などを運営し、閲覧者に刺激的な体験を提供しています。TikTok LIVE配信における累計ギフティング総額が200億円を突破し、現在は日本国内で5,500名以上のクリエイターが所属。

「誰もが持つ可能性を育て、無限の力に。そして、その力を世界に届ける」というミッションのもと、TikTok LIVE配信を通じて培ったイベントの企画・運営、マネジメント、スタジオ運営のノウハウを、TikTok Shop領域にも展開している。

会社名：株式会社Global Growth

代表：上野 和孝

本社所在地：東京都品川区東品川

HP： https://globalgrowth.jp/company/