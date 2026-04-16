TOKIUM代表・黒崎賢一がビジネスPodcast「病まないための新令和営業論」に第3回ゲストとして出演

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎賢一、以下「TOKIUM」）の代表取締役 黒崎賢一が、ビジネスPodcast番組「病まないための新令和営業論」に第3回ゲストとして出演しました。前編・後編の2回にわたり、創業からの歩みや経営哲学について語っています。

黒崎は番組の中で、大学在学中に会社を立ち上げた経緯や、10年以上にわたって毎日レシートのデータ入力を続けてきた地道な経営姿勢について語りました。泥臭い営業活動で大手企業への導入を実現してきたエピソードや、業界のリーダー企業を獲得すれば同業他社にも広がっていくという営業の手応え、SaaSの先にあるAIエージェントの可能性についても話しています。

■番組概要

「病まないための新令和営業論」は、営業の現場を知り尽くしたスペシャリストと共に、明日から迷わず健やかに働くためのヒントをお届けするトークプログラムです。パーソナリティはレッツゴーなぎら氏が務め、国内最大級のお笑いラジオアプリ「GERA（ゲラ）」を手掛ける株式会社ファンコミュニケーションズのコンテンツ開発チームが制作しています。Spotify、Apple Podcastをはじめとした各プラットフォームで配信中です。

■配信情報

番組名：病まないための新令和営業論

パーソナリティ：レッツゴーなぎら

制作：株式会社ファンコミュニケーションズ（GERA）

配信プラットフォーム：Spotify、Apple Podcastをはじめとした各プラットフォーム

番組Xアカウント：https://x.com/new_reiwa_sales(https://x.com/new_reiwa_sales?utm_campaign=42512800-podcast_guest_260416&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=reiwaX_0416)

Spotify：https://open.spotify.com/show/5OZjr5WbvqRjFINHpXgQNr(https://open.spotify.com/show/5OZjr5WbvqRjFINHpXgQNr?utm_campaign=42512800-podcast_guest_260416&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=reiwaspotify_0416)

配信日：2026年4月16日（木）19:00～

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェントTOKIUMは、AIとプロスタッフが連携し、経理業務の自動化を推進するサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=42512800-podcast_guest_260416&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0416)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=42512800-podcast_guest_260416&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0416)