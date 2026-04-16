「LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～」いよいよ明日開幕！

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株式会社KADOKAWA

【東京会場】


会期／2026年4月17日（金）～5月10日（日）


会場／東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZE



【大阪会場】


会期／2026 年 5 月 22 日(金)～6 月 21 日(日)


会場／グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ



【名古屋会場】


2026 年秋頃を予定。




いよいよ明日4/17(金)開幕！会場の様子を一部公開

明日4月17日(金)より、東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZEにて


「LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～」が開幕いたします。



開幕に先立ち、会場の一部を先行公開いたします。


展示空間の雰囲気や見どころの一端を、ぜひご覧ください。



また、会期の後半4月28日（火）からは、


衣装や映像などの展示物を一部変更してお届けいたします。



皆様のご来場を心よりお待ちしております。








※会場内での撮影は、一部の展示品に限り、携帯電話・スマートフォン・タブレット・コンパクトカメラでのみ撮影可能です。


展覧会オリジナルグッズの全ラインナップを公開

本展オリジナルグッズの全ラインナップを一挙公開！




【グッズ販売に関するご注意】


・展覧会グッズを購入するには入場チケットが必要です。


・一部販売商品には購入個数制限があります。


・商品ラインナップ、価格、デザイン、仕様などは変更になる場合がございます。


・グッズは売り切れる場合がございます。


・商品ご購入後の不良品以外の返品や交換はできません。


また、お客様起因による破損や紛失などにもご対応いたしかねます。


・一部商品を除き、本展覧会の巡回終了後、事後販売を行う可能性があります。


事後販売では、ランダム仕様商品のセット販売や、商品によっては受注で販売を行う等、販売方法が変わる場合もあります。



＜受注商品に関するご注意＞


・受注商品は、所定の用紙に必要事項を記入して、代金をお支払いのうえ、ご予約ください。


・申し込み多数の場合、発送が遅れる場合があります。


・受注商品には別途送料が発生します。送料は商品ごとに異なります。


・代金のお支払い後に商品の変更、注文数の変更、キャンセルはできません。


「ハラカド」館内各所で連動施策を展開

本展の会場となる東急プラザ原宿「ハラカド」にて、


展覧会の開催にあわせた連動施策を実施いたします。




さらに！会期中、東京会場のBGMをLiSAがジャック！


7th Album「LACE UP」と合間に流れる本人メッセージが館内を彩ります。


商品購入特典

本展覧会で商品購入特典をご紹介。



■CD・DVD/BD・アナログ盤


本展でCDやDVD/BD、アナログ盤をご購入の方にオリジナルトレーディングカードをプレゼント


ランダムで直筆サイン入りがもらえるかも！？



※1アイテム購入につき、トレカ1枚のお渡しとなります。

■ヌテラ


本展でLiSA×ヌテラコラボBOXをご購入の方にオリジナルカード＆ステッカーをプレゼント！



LiSA×ヌテラコラボ BOX


オリジナルカード

オリジナルステッカー

東京会場　開催概要

■会期


2026年4月17日（金）～5月10日（日）


「リサラボっ。会員限定プレオープン内覧会」：2026年4月16日（木）16:00～19:00



■開催時間


11:00～20:00（最終入場19:30）



■会場


東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZE


〒150-0001　東京都渋谷区神宮前6-31-21



■公式HP


https://lisaprism-exhibition.com/



■公式X


@LiSAPRiSM_expo



■イベント問合わせ先


ＫＡＤＯＫＡＷＡ イベントサポート


https://wwws.kadokawa.co.jp/support/event/


※かならずイベント名をご明記ください


※返信までにお時間をいただく場合があります


※サポートは日本国内に限ります



■主催


LiSA記念展「PRiSM」実行委員会



■協力


株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ


株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ


SACRA MUSIC


KADOKAWA アーティスト企画局



■後援


TOKYO MX



　■協賛


日本フェレロ株式会社


株式会社セガ フェイブ


東京会場　チケット詳細／スケジュール

●前売券


一般：2,300円（税込）


大学生・高校生：1,800円（税込）



●当日券


一般：2,500円（税込）


大学生・高校生：2,000円（税込）



●限定グッズ引換券：2,400円（税込）　※無くなり次第終了



●音声ガイド引換券：1,000円（税込）　※当日引き換えのみ



販売スケジュール


一般プレイガイド販売(先着)


【販売期間】2026年3月19日（木）12:00～ 絶賛販売中


https://eplus.jp/lisa-exh/



For Overseas Customers Ticket Information


日本国外からチケットご購入希望の方は、こちらからお手続きください。


https://eplus.tickets/lisa-exh/ib/



【チケットに関する注意事項】


・中学生以下は無料。中学生以下のお客様は必ず 18 歳以上の保護者同伴でご入場ください。


保護者 1 名につき 2 名までご入場いただけます。同伴者様もチケットが必要となります。


・下記の日時は日時指定制でのご案内となります。


2026年4月17日（金）・4月18日（土）・4月19日(日)終日


上記以外の土・日・祝日 11:00～13:00


・4月17日（金）・4月18日（土）・4月19日(日)当日券は販売いたしません。


・詳細は各プレイガイドにてご確認ください。


東京会場　限定グッズ引換券

限定グッズは本展覧会撮りおろしビジュアルとLiSA からのコメント、サインを使用した、


「LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～写真付メッセージカード」です。



【サイズ】折りたたみ時 W125mm×H160mm


【素材】 紙


【金額】2,400円（税込）



表面

中面（内側）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



・無くなり次第終了です。


・デザイン、内容は変更になる場合がございます。


・不良品以外の理由による特典グッズの交換はいたしません。


・入場時に会場入口にてお渡しいたします。後日の発送対応はございません。当日必ず会場にてお受け取りください。


東京会場　来場者特典

【リサラボっ。会員先行受付展覧会チケット来場特典】


リサラボっ。会員限定プレオープン内覧会、リサラボっ。会員先行受付展覧会チケット来場特典は、『LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～』限定ステッカー。


本展覧会衣装 KV のバージョンの描き下ろしイラストを使用したデザインになります。



【全来場者特典】


全来場者特典はピクチャーチケット。前期と後期の 2 種類！


前期は展覧会キービジュアルを使用したデザイン、後期は本展覧会衣装KVのバージョンの描き下ろしイラストを使用したデザインとなります。



限定ステッカー




ピクチャーチケット（前期・後期 計2種）



前期：4月17日(金)～4月27日(月)

後期：4月28日(火)～5月10日(日)


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