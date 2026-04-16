「LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～」いよいよ明日開幕！
【東京会場】
会期／2026年4月17日（金）～5月10日（日）
会場／東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZE
【大阪会場】
会期／2026 年 5 月 22 日(金)～6 月 21 日(日)
会場／グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ
【名古屋会場】
2026 年秋頃を予定。
いよいよ明日4/17(金)開幕！会場の様子を一部公開
明日4月17日(金)より、東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZEにて
「LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～」が開幕いたします。
開幕に先立ち、会場の一部を先行公開いたします。
展示空間の雰囲気や見どころの一端を、ぜひご覧ください。
また、会期の後半4月28日（火）からは、
衣装や映像などの展示物を一部変更してお届けいたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
※会場内での撮影は、一部の展示品に限り、携帯電話・スマートフォン・タブレット・コンパクトカメラでのみ撮影可能です。
展覧会オリジナルグッズの全ラインナップを公開
本展オリジナルグッズの全ラインナップを一挙公開！
【グッズ販売に関するご注意】
・展覧会グッズを購入するには入場チケットが必要です。
・一部販売商品には購入個数制限があります。
・商品ラインナップ、価格、デザイン、仕様などは変更になる場合がございます。
・グッズは売り切れる場合がございます。
・商品ご購入後の不良品以外の返品や交換はできません。
また、お客様起因による破損や紛失などにもご対応いたしかねます。
・一部商品を除き、本展覧会の巡回終了後、事後販売を行う可能性があります。
事後販売では、ランダム仕様商品のセット販売や、商品によっては受注で販売を行う等、販売方法が変わる場合もあります。
＜受注商品に関するご注意＞
・受注商品は、所定の用紙に必要事項を記入して、代金をお支払いのうえ、ご予約ください。
・申し込み多数の場合、発送が遅れる場合があります。
・受注商品には別途送料が発生します。送料は商品ごとに異なります。
・代金のお支払い後に商品の変更、注文数の変更、キャンセルはできません。
「ハラカド」館内各所で連動施策を展開
本展の会場となる東急プラザ原宿「ハラカド」にて、
展覧会の開催にあわせた連動施策を実施いたします。
さらに！会期中、東京会場のBGMをLiSAがジャック！
7th Album「LACE UP」と合間に流れる本人メッセージが館内を彩ります。
商品購入特典
本展覧会で商品購入特典をご紹介。
■CD・DVD/BD・アナログ盤
本展でCDやDVD/BD、アナログ盤をご購入の方にオリジナルトレーディングカードをプレゼント
ランダムで直筆サイン入りがもらえるかも！？
※1アイテム購入につき、トレカ1枚のお渡しとなります。
■ヌテラ
本展でLiSA×ヌテラコラボBOXをご購入の方にオリジナルカード＆ステッカーをプレゼント！
LiSA×ヌテラコラボ BOX
オリジナルカード
オリジナルステッカー
東京会場 開催概要
■会期
2026年4月17日（金）～5月10日（日）
「リサラボっ。会員限定プレオープン内覧会」：2026年4月16日（木）16:00～19:00
■開催時間
11:00～20:00（最終入場19:30）
■会場
東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZE
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-21
■公式HP
https://lisaprism-exhibition.com/
■公式X
@LiSAPRiSM_expo
■イベント問合わせ先
ＫＡＤＯＫＡＷＡ イベントサポート
https://wwws.kadokawa.co.jp/support/event/
※かならずイベント名をご明記ください
※返信までにお時間をいただく場合があります
※サポートは日本国内に限ります
■主催
LiSA記念展「PRiSM」実行委員会
■協力
株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ
株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ
SACRA MUSIC
KADOKAWA アーティスト企画局
■後援
TOKYO MX
■協賛
日本フェレロ株式会社
株式会社セガ フェイブ
東京会場 チケット詳細／スケジュール
●前売券
一般：2,300円（税込）
大学生・高校生：1,800円（税込）
●当日券
一般：2,500円（税込）
大学生・高校生：2,000円（税込）
●限定グッズ引換券：2,400円（税込） ※無くなり次第終了
●音声ガイド引換券：1,000円（税込） ※当日引き換えのみ
販売スケジュール
一般プレイガイド販売(先着)
【販売期間】2026年3月19日（木）12:00～ 絶賛販売中
https://eplus.jp/lisa-exh/
For Overseas Customers Ticket Information
日本国外からチケットご購入希望の方は、こちらからお手続きください。
https://eplus.tickets/lisa-exh/ib/
【チケットに関する注意事項】
・中学生以下は無料。中学生以下のお客様は必ず 18 歳以上の保護者同伴でご入場ください。
保護者 1 名につき 2 名までご入場いただけます。同伴者様もチケットが必要となります。
・下記の日時は日時指定制でのご案内となります。
2026年4月17日（金）・4月18日（土）・4月19日(日)終日
上記以外の土・日・祝日 11:00～13:00
・4月17日（金）・4月18日（土）・4月19日(日)当日券は販売いたしません。
・詳細は各プレイガイドにてご確認ください。
東京会場 限定グッズ引換券
限定グッズは本展覧会撮りおろしビジュアルとLiSA からのコメント、サインを使用した、
「LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～写真付メッセージカード」です。
【サイズ】折りたたみ時 W125mm×H160mm
【素材】 紙
【金額】2,400円（税込）
表面
中面（内側）
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
・無くなり次第終了です。
・デザイン、内容は変更になる場合がございます。
・不良品以外の理由による特典グッズの交換はいたしません。
・入場時に会場入口にてお渡しいたします。後日の発送対応はございません。当日必ず会場にてお受け取りください。
東京会場 来場者特典
【リサラボっ。会員先行受付展覧会チケット来場特典】
リサラボっ。会員限定プレオープン内覧会、リサラボっ。会員先行受付展覧会チケット来場特典は、『LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～』限定ステッカー。
本展覧会衣装 KV のバージョンの描き下ろしイラストを使用したデザインになります。
【全来場者特典】
全来場者特典はピクチャーチケット。前期と後期の 2 種類！
前期は展覧会キービジュアルを使用したデザイン、後期は本展覧会衣装KVのバージョンの描き下ろしイラストを使用したデザインとなります。
限定ステッカー
ピクチャーチケット（前期・後期 計2種）
前期：4月17日(金)～4月27日(月)
後期：4月28日(火)～5月10日(日)
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