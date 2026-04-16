戸田奈津子・スタジオジブリ・MARVEL翻訳者らが登壇 『映像翻訳フォーラム』が5月23日（土）に都内で開催

株式会社ワイズ・インフィニティ

ドラマ・映画など年間3,600本以上の映像翻訳を手がける株式会社ワイズ・インフィニティ（本社：東京都港区、代表：岸靖雄）は、業界関係者を招き講演や対談を行うイベント『第20回 映像翻訳フォーラム』を、2026年5月23日（土）に日暮里サニーホールにて開催いたします。

本イベントは2006年の初回開催から今年で20周年を迎え、映像翻訳業界の発展と関係者同士の交流を目的に毎年開催している対面型フォーラムです。節目となる今回は、映画字幕翻訳の第一人者である戸田奈津子氏をはじめ、スタジオジブリ関係者やKDDIの新規配給事業を担うプロデューサー、MARVEL作品を手がける翻訳者など、業界を代表する豪華ゲストが登壇いたします。

■開催概要

第20回 映像翻訳フォーラム（2026年5月23日開催）

イベント名：第20回 映像翻訳フォーラム

開催日：2026年5月23日（土）12:00～16:30

会場：日暮里サニーホール

（JR・京成「日暮里駅」南改札より徒歩1分／日暮里・舎人ライナー「日暮里駅」より徒歩3分）

▼詳細

https://sites.google.com/wiseinfinity.com/forum2026

■プログラム

戸田 奈津子氏（映画字幕翻訳者）第1部『映画と共に生きて』

出演：戸田 奈津子氏（映画字幕翻訳者）

〈主な翻訳担当作品〉

「E.T.」「フォレスト・ガンプ」「バック・トゥ・ザ・フューチャー」「タイタニック」「アバター」「ミッション・イン・ポッシブル」「パイレーツ・オブ・カリビアン」「ラスト・サムライ」他多数

1980年『地獄の黙示録』でのデビュー以来、1,500本以上の字幕翻訳を手がけてきた映像翻訳界の第一人者。映画の黄金時代を支え、今なお走り続ける氏が語る「字幕の中に見た人生」とは。

第2部『映画市場の“道”を拓く――KDDI Picturesが描く戦略と翻訳の役割』

出演：金 山氏（KDDI株式会社／プロデューサー）×本田 恵子氏（韓日映像翻訳者）

〈金 山氏 主なプロデュース作品〉

「FUNNY BUNNY(2021)」「Winny(2023)」「人生に詰んだ元アイドルは、赤の他人のおっさんと住む選択をした(2023)」「ブルーボーイ事件(2025)」

〈本田 恵子氏 主な翻訳担当作品〉

「密偵」「それだけが、僕の世界」「このろくでもない世界で」「ケナは韓国が嫌いで」「ラブ・イン・ザ・ビッグシティ」（字幕）「犯罪都市 PUNISHMENT」「プロジェクト・サイレンス」（吹替）他多数

金 山氏（KDDI株式会社／プロデューサー）

大手通信会社KDDIの映画レーベル「KDDI Pictures」を率いる金山氏が、事業立ち上げの経緯や映画配給の舞台裏、日韓映画文化の違いなどを現場目線で語ります。



聞き手には、韓国ドラマ・映画の字幕・吹替を数多く手がけ、ワイズ・インフィニティの翻訳スクールでも講師を務める本田恵子氏を迎え、翻訳者が担う役割についても深く掘り下げていきます。

本田 恵子氏（韓日映像翻訳者）

西岡 純一氏（株式会社スタジオジブリ／広報・学芸担当フェロー）第3部『世界は意識していない――スタジオジブリが貫く哲学が、なぜ国境を越えたのか』

出演：西岡 純一氏（株式会社スタジオジブリ／広報・学芸担当フェロー）

『風の谷のナウシカ』『千と千尋の神隠し』『もののけ姫』など、世界中で愛されるスタジオジブリ作品。その海外展開の気になる裏側を、広報として長年携わり、「三鷹の森ジブリ美術館」の立ち上げにも関わった西岡純一氏が語ります。

第4部『世界的ヒット作を訳すという仕事――林完治の“翻訳思考”解剖』

出演：林 完治氏（字幕翻訳者）

〈主な翻訳担当作品〉

「アベンジャーズ/エンドゲーム」「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」「スパイダーマン：ホームカミング 」「マトリックス」シリーズ「スターウォーズ」新三部作「野生の島のロズ」他多数

マーベル・シネマティック・ユニバースをはじめ数多くの世界的大作を手がける林完治氏が、実際の制作現場に基づきながら、翻訳当時のエピソードや思考プロセス、技術論まで幅広く解説します。

■詳細・お申し込み

イベント詳細や参加申込は、以下の公式サイトよりご確認ください。

https://sites.google.com/wiseinfinity.com/forum2026

※定員に達し次第、申込みを締め切らせていただきます。

■こんな方におすすめ

・映像翻訳業界に興味がある方

・翻訳者を目指している方／現役の翻訳者

・映画配給や広報の仕事に関心のある方

・韓国作品が好きな方

・スタジオジブリ作品が好きな方

・MARVEL作品が好きな方

・映画やアニメが好きなすべての方

■会社概要

会社名：株式会社ワイズ・インフィニティ

代表者：岸 靖雄

所在地：東京都港区赤坂2-10-9 2F

URL：https://wiseinfinity.com/