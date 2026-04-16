TANKER LIMITED STORE @伊勢丹新宿店 メンズ館 1F ザ・ステージが開催中

株式会社 吉田

伊勢丹新宿店 メンズ館 1F ザ・ステージにて、TANKERシリーズのフルラインナップが一堂に会する「TANKER LIMITED STORE」が期間限定で開催中です。

「TANKER LIMITED STORE @伊勢丹新宿店メンズ館 1F ザ・ステージ」は、定番の全3色40型と、吉田カバンの創業90周年を記念した「90th Anniversary Project」のファイナルコレクション“TANKER COYOTE”が揃う圧巻のLIMITED STOREです。

100％植物から生まれた次世代ナイロンをまとった、全120アイテムが揃う特別な空間をお楽しみください。

さらに、昨年開催した予約限定イベント「YOSHIDA & Co. 90th ANNIVERSARY EXHIBITION “Every day is a new beginning”」で先行発売したOFFICER KITも、4月22日(水)より発売します。（今回、PORTER STOREでの販売はございません。）

OFFICER KITは、お出かけのときに鍵やカードなどをラフに持ち歩くことができるアイテムで、「TANKER」と同じ、とうもろこしとヒマから生まれた100％植物由来のナイロンを使用しています。

アクセサリーのように首から掛けて鍵を携帯できる「アムレット」と、複数枚のカードを収納できる「ATMパース」がセットになった実用的なアイテムです。

（※販売方法に関しては、三越伊勢丹オンラインストア特集ページをご覧ください。https://www.mistore.jp/shopping/feature/men_f/r_imn_108057208404.html ）

TANKER生地がバッグになる前のロールを並べた壁や、

正面ウィンドウから続く、迫力のある店舗の装飾も見どころのひとつです。

新宿三丁目駅や伊勢丹新宿店には、世界ではじめて量産化に成功した「100%植物から生まれた次世代ナイロン」の広告が掲出されています。

ぜひ、この機会に会場へお越しください。

イベント詳細

開催店舗：伊勢丹新宿店メンズ館1F ザ・ステージ

期 間：2026年4月15日（水）～4月28日（火）

住 所：東京都新宿区新宿３-14-1

営業時間：10:00～20:00 (営業時間は変更する場合がございます）

問い合わせ先

PORTER SHINJUKU

TEL：03-3352-1111（代表）