【横浜・八景島シーパラダイス】遊園地エリアだけでなく園内がマツケンだらけに。夢に出てくるようなコラボ企画『マツケンまみれゆうえんち』【２０２６年４月１７日（金）～５月７日（木）】

「どこにいてもマツケン」 「何をしてもマツケンサンバ」

株式会社 横浜八景島

『横浜・八景島シーパラダイス』は、２０２６年のゴールデンウィーク特別企画として、俳優・松平健さん（マツケン）とのコラボレーション企画『マツケンまみれゆうえんち』を、４月１７日（金）よりスタートいたします。

ゴールデンウィークの『横浜・八景島シーパラダイス』は、まさに“マツケンまみれ”。無限に「マツケンサンバII」が流れるマツケンの顔をした汽車で園内周遊、口を開けたマツケンに水を飲ませてあげるシューティング体験、マツケンのお面をかぶり、気づいたら自分もマツケンに。さらに、水族館では海の生きものたちまでもが「マツケンサンバII」に合わせてパフォーマンスを披露。

「どこにいてもマツケン」「何をしてもマツケンサンバ」という極端な世界観で園内がマツケンに“侵食される”、笑いと困惑が入り混じる過剰没入型エンターテインメントが誕生いたします。

※画像はイメージです

URL：https://www.seaparadise.co.jp/matsuken/index.html

＜企画概要＞

本企画では「どこにいてもマツケン」「何をしてもマツケンサンバ」という極端な世界観を構築いたします。お客さまは一歩踏み入れた瞬間から、視覚・聴覚・体験すべてにおいてマツケンに包まれる「過剰没入型エンターテインメント空間」を体験いただけます。

参加するほどに「マツケン濃度」が高まる仕掛けを多数ご用意しており、「気づけば一日中マツケンから逃れられない」異常な没入体験を実現。笑いと困惑が入り混じる、過去に類を見ないレベルでマツケンに支配されたテーマパークが誕生いたします。

『マツケントレイン』

マツケンの顔を模した汽車が「マツケンサンバII」を流しながら園内を周遊いたします。

マツケンの歌声に包まれながら乗りものに乗るという、ありそうでなかった体験をお楽しみいただけます。

「マツケントレイン」でマツケンまみれの園内を巡りながら、「マツケンサンバII」のサビを口ずさんでみてはいかがでしょうか。

※画像はイメージです

発 着 所 ： 客船ターミナル横（始発/終点）、アクアミュージアム、

Seafood ＆ Grill YAKIYA、サーフコースター リヴァイアサン、

メリーゴーラウンド

料 金 ： １回１００円（４才から有料）

※ワンデーパス、プレジャーランドパス、シーパラプレミアムパスでも利用可

所要時間 ： 約１５分

定 員 ： ５６名

運 行 日 ： 土日祝日のみ運行

※運行時間は『横浜・八景島シーパラダイス』公式WEBサイトを

ご確認ください。

備 考 ： ４才までは１８才以上の保護者の付き添いが必要

『マツケンバブルシューティング』

お客さま自らが口を開けたマツケンに水を飲ませてあげる優しさ溢れるシューティングアトラクション。なぜマツケンに水を与えているのかは考えずにお楽しみください。

※画像はイメージです

場 所 ： しーたのドリームアイランド

料 金 ： １回４００円（４才から有料）

※ワンデーパス、プレジャーランドパス、シーパラプレミアムパスでも利用可

所要時間 ： 約２分

定 員 ： ２名×４台

備 考 ： 身長・年齢制限はございません。

『マツケン釣り上げフォト』

自然の海の水族館「うみファーム」では、魚になったマツケンを釣りあげた写真を撮影できる特別なフォトスポットが登場！

マツケンが魚に変身したユーモラスな姿とともにSNS映え間違いなしの写真撮影をお楽しみください。

場 所 ： うみファーム「フィッシャーマンズオアシス」

料 金 ： フィッシャーマンズオアシス入場料５００円

※別途水族館に入館できるチケットが必要です。

『マツケンのお面無料配布』

お客さまが「マツケン化」する特典。お面を付けて園内を歩くことで「どこを見てもマツケン」の世界が。マツケンだらけのメリーゴーラウンドなどここだけの特別なシーンがお目にかかれます。

配布場所：・園内インフォメーション

コミュニケーションサークル、マリンゲート入口、

アクアミュージアムチケット売場横、アクアミュージアム１F・４F

※アクアミュージアム１F・４Ｆインフォメーションをご利用時は、

水族館に入館ができるチケットが必要になります。

・メリーゴーラウンド

備 考： お面の配布は各日数量限定。在庫が無くなり次第終了いたします。

『日本初、話すマツケンと握手ができるパネル』

鼻から下が開いており、腕の穴から手を出せるマツケンの等身大パネルが登場。誰かがマツケンの役をやれば、話すマツケンと握手ができます。

※鼻から下と腕部分が空いています。

※後ろに人が入ると、マツケンになって話せて握手ができるパネルです。

※画像はイメージです。

※イメージ図（記事引用可能）

場 所 ： ウエスタンゲームハウス

『Animal Life Live！（マツケンSUNバージョン）』

水族館「アクアミュージアム」４F ライブスタジアムで開催している「Animal Life Live！」では、バンドウイルカやカマイルカによるダイナミックなジャンプ、シロイルカによる優雅な水中パフォーマンスなどをご覧いただけます。

本イベント開催期間中は、楽曲「マツケンサンバII」に合わせて、生きものたちがもつ本来の能力や魅力を体感いただけるパフォーマンスを披露いたします。生きものたちの躍動と「マツケン」が融合した、『横浜・八景島シーパラダイス』でしか見ることができない特別なパフォーマンスをお楽しみください。

※画像はイメージです

場 所 ： アクアミュージアム４Fライブスタジアム

時 間 ： 日により開催時間が異なります。詳細は『横浜・八景島シーパラダイス』

公式Webサイトをご確認ください。

備 考 ： 別途水族館に入館できるチケットが必要です。

『スーパーイワシイリュージョン（マツケンSUNバージョン）』

水族館「アクアミュージアム」にある高さ８ｍ、水量１，５００トンの大水槽「大海原に生きる群れと輝きの魚たち」では、国内最多飼育数５万尾のイワシが音楽や照明に合わせ乱舞する幻想的なパフォーマンス「スーパーイワシイリュージョン」を毎日開催しております。

本イベント開催期間中は、「マツケンサンバII」の楽曲にあわせて、５万尾のイワシが縦横無尽に舞う、異色なコラボバージョンでお届けいたします。なお、本コラボバージョンは、４月２７日（月）に開催するGW晴れ祈願「晴れさせ契約」発表日に初公開いたします。イワシと「マツケン」が織りなす幻想的なパフォーマンスをお楽しみください。

※画像はイメージです

期 間 ： ４月２７日（月）～５月７日（木）

場 所 ： アクアミュージアム１F、３F

LABO５ 大水槽「大海原に生きる群れと輝きの魚たち」

時 間 ： 日により開催時間が異なります。詳細は『横浜・八景島シーパラダイス』

公式Webサイトをご確認ください。

備 考 ： 別途水族館に入館できるチケットが必要です。

まだまだあります！『マツケンまみれゆうえんち』

『マツケンサンバロン』

遊園地の人気アトラクション「レッドバロン」が「マツケンサンバロン」に変貌。

エリア全体で流れる「マツケンサンバII」とともに、飛行機での旅をお楽しみください。

※画像はイメージです

場 所 ： しーたのドリームアイランド

料 金 ： １回４００円（４才から有料）

※ワンデーパス、プレジャーランドパス、シーパラプレミアムパスでも利用可

所要時間 ： 約２分

定 員 ： ２名×１０台

『マツケンサッカーチャレンジパネル』

場内で流れる「マツケンサンバII」のリズムにあわせて、ゴールを死守するマツケンからシュートを決めて景品獲得を目指しましょう！

※画像はイメージです

場 所 ： ウエスタンゲームハウス 「サッカーチャレンジ」

料 金 ： １プレイ５００円（３発）

景 品 ： シュートが決まった場合は景品１個プレゼントいたします

※１プレイにつき

※失敗しても参加賞をプレゼント！

『マツケン等身大パネル』

マツケンの等身大パネルでマツケンと記念撮影！『横浜・八景島シーパラダイス』でしか体験できない特別なフォトスポットで、思い出に残る記念撮影をお楽しみください。

場 所 ： アクアミュージアム３F

LABO５ 大水槽「大海原に生きる群れと輝きの魚たち」

備 考 ： 別途水族館に入館できるチケットが必要です。

『晴れ乞いカフェ・オレ！』

「マツケンサンバII」の歌詞に登場する“オレ！”にかけたドリンク「晴れ乞いカフェ・オレ！」を本イベント限定で販売いたします。

ご購入いただいたお客さまには、ご購入特典としてマツケンの顔や全身がデザインされたストローマーカー３種類のうち、１種をランダムでプレゼント！

ストローマーカー（全３種）

※画像はすべてイメージです

販 売 日 ： ４月２７日（月）～５月７日（木）

場 所 ： ドルフィン

料 金 ： ６５０円

備 考 ： ・ストローマーカーの種類はお選びいただけません。

・ストローマーカーの配布は各日数量限定。在庫が無くなり次第終了いたします。

４月２７日にはマツケンが晴れを祈願する特別イベント開催

２０２６年のゴールデンウィークは「１０年に一度の奇跡の１２連休」。お客さまの笑顔を最大化するためには「晴れ」が不可欠という判断のもと、『横浜・八景島シーパラダイス』は、ゴールデンウィーク期間の晴天を本気で祈願するプロジェクトを始動します。

「マツケンSUNバ（サンバ）＝晴れを呼ぶ踊り」という解釈のもと、２０２６年４月２７日（月）に俳優・松平健さんを「日本を代表する晴れの神様」として迎え、地上１５m（※）の高所作業車の上から太陽に向かって「マツケンSUNバ」を披露。関東のレジャー全体を巻き込んだ、前代未聞の「晴れ乞いプロジェクト」です。

また、松平健さんとの契約には「天候インセンティブ報酬」が含まれており、ゴールデンウィーク期間中の晴れの日数に応じて謝礼が変わる日本初の試みとなります。イベント当日は、同契約の発表セレモニーも実施いたします。



※天候によって高さが変更する可能性があります。（５m～１５m）

場 所 ： 水族館「ドルフィン ファンタジー」前

日 時 ： ２０２６年４月２７日（月）１１：００～１２：００（予定）

備 考 ： 会場内では報道関係者による取材・撮影を予定しております。

取材・撮影の際に、お客さまが映り込む場合がございます。

撮影した動画や画像は、モザイク処理等を施さずに報道・広告宣伝

媒体等に使用される場合がございます。あらかじめご了承ください。