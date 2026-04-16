あの熱狂をもう一度。モンテディオ山形 30周年レジェンドマッチ開催決定のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

モンテディオ山形では、2026年5月31日（日）にクラブ30周年を記念し、レジェンドマッチを開催いたします。また、この試合は明治安田J2・J3百年構想リーグ、プレーオフラウンド第1戦キックオフ前に開催いたします。

1996年、NEC山形から「モンテディオ山形」に改名し、 それから30年が経ちました。クラブの名称を胸に刻み、かつてブルーのユニフォームを纏ってNDソフトスタジアム山形を沸かせたレジェンドたちが再び集結します。

J1昇格の歓喜、激闘の記憶――。

クラブの歴史を彩ったヒーローたちが、ピッチに帰ってきます。

未来へつなぐ負けられない一戦の前に、レジェンドたちの勇姿を目に焼き付けてください！

■モンテディオ山形30周年レジェンドマッチ開催概要

開催日時：

2026年5月31日（明治安田J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド第1戦 当日）

会場：

NDソフトスタジアム山形

タイムスケジュール：

9:30 待機列整理

9:45 開場

10:15 アップ開始

11:00 レジェンドマッチキックオフ（20分ハーフ予定）

14:00 明治安田J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド第1戦

出場予定レジェンド：

個性豊かな面々が山形に帰還！

※コンディション等の都合により、参加選手が変更になる場合がございます。

※後日、チーム発表をさせていただきます。

※敬称略

注意事項：

本レジェンドマッチは、同日開催される明治安田J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド第1戦の観戦チケットをお持ちの方であればどなたでもご観戦いただけます。