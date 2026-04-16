[Hands JAPAN]「食いしばり」や「顎の違和感」に、医師開発のテクノロジーを。ウェアラブル・ウェルネスデバイス『Billy’s care』が、歯科・整体業界の顎筋ケアをアップデート。

株式会社 Hands JAPAN

現代人の多くが抱える「食いしばり」や「顎関節症」の悩み。ストレス社会やスマホの長時間使用を背景に、顎周りの筋肉（咬筋・側頭筋）の過緊張は深刻化しています。 ウェルネステクノロジーを牽引する[貴社名]は、医学博士・織田聡氏が開発した、手技と微弱電流を融合させるウェアラブルデバイス『Billy’s care（ビリーズケア）』を用いた、顎関節症予備軍向けのプランを本格展開いたします。 「水だけで通電する」独自の特殊繊維グローブを採用した本製品は、既存の施術に導入しやすく、歯科医院の自費診療や整骨院の付加価値メニューとして、新たな市場開拓を支援します。

■ 歯科・治療院が直面する「顎周りケア」のジレンマ

顎関節症や食いしばりへのアプローチとして、マウスピース療法やマッサージが一般的ですが、「深層筋へのアプローチが難しい」「手技だけでは施術者の負担が大きい」「専用ジェルの拭き取りが手間」といった現場の課題がありました。 『Billy’s care』は、これらの課題をテクノロジーで解決。施術者の指先から生体電流に近い微弱電流を流すことで、筋肉の緊張を内側から解きほぐし、組織の修復（ATP産生の促進）をサポートします。

【Billy's careが「間口」を広げる4つの理由】「触診」と「ケア」の同時並行を実現

グローブ型で指先の感覚を損なわないため、筋肉のコリを確認しながらピンポイントで電流を流せます。これは、従来の大型機器やプローブ型のデバイスでは不可能だった「手技の拡張」です。

革新的な「水飲みで施術可能」なシステム

従来のEMSや超音波機器で必須だった「専用ジェル」は一切不要。霧吹きで水をかけるだけで通電するため、ベタつきがなく、歯科診療室や接骨院でも衛生的に、かつスピーディーに導入可能です。

医師開発による「生体電流」へのこだわり

開発者の織田聡医師は、細胞の活性化に寄与する「微弱電流」に着目。刺激が極めて少なく、顎周辺のデリケートな部位にも安心して使用できる設計です。

176gの超軽量・コードレス設計

本体を腰に装着するウェアラブル仕様のため、場所を選びません。デンタルチェアの傍らや、往診先、リラクゼーションスペースなど、あらゆる現場が即座に「最新ケアスポット」に変わります。

【導入による経営的インパクト】

歯科医院： 「予防歯科」に加え、食いしばりによる歯の破折防止や、インプラント術後の周辺筋肉ケアとして自費メニュー化。

整骨院・整体院： 肩こり・頭痛の根本原因となりやすい「顎の緊張」へのアプローチを、属人性の低い（新人でも再現可能な）メニューとして追加。

オペレーション効率： ジェルのコスト・拭き取り時間を削減することで、回転率を落とさずに高単価メニューの提供が可能になります。

■利用料金

株式会社 Hands JAPAN

株式会社Hands JAPANは、医師開発の次世代ハンドテクノロジー『Billy's Care』を展開するウェルネススタートアップです。「176gの超軽量設計」「Webアプリ連携による施術の数値化」「医学的知見に基づく独自波形」を軸にプロフェッショナルケアのインフラ構築を目指しています。手技とテクノロジーを融合させることで、施術者の身体的負担を軽減し、多領域におけるコンディショニングの質を劇的に進化させます。

所在地：東京都渋谷区渋谷3-6-18-2F

代表者：織田しのぶ

HP：https://corp.hands-japan.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社HandsJAPAN 担当：大橋・樋口

下記フォームからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：https://www.billyscare-system.com/contact.html