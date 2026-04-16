【関西物流展】2,000万円の触媒タワーに反響！物流を止めない廃部品の資源循環

次の灯株式会社

働く車のパーツ再生に加え、都市鉱山を含む廃部品からレアメタルを回収・精錬することで、CO2削減と資源循環の両立に挑む岡山発の環境ベンチャー・次の灯株式会社（代表取締役CEO：黒川聖馬、以下「次の灯」）は、2026年4月8日（水）～10日（金）の3日間、インテックス大阪にて開催された「第7回 関西物流展（KANSAI LOGIX 2026）」に出展いたしました。

本展は過去最大規模となる420社・1,379小間が出展し、3日間で2万4千人超の物流業界関係者が来場。当社ブース（6号館A）には、西日本の運輸・物流事業者を中心に多くの方にご来場いただき、車両のダウンタイム削減やメンテナンスコストの最適化に対する関心の高さを実感する3日間となりました。

■ 出展の背景 ── 物流業界が直面する「三重苦」

2025年度のトラック運送業の倒産件数は321件と、リーマン・ショック時に次ぐ過去4番目の高水準（※1）。人手不足と軽油価格高騰が重なり、物流事業者にとって車両の稼働率維持とメンテナンスコスト削減は、もはや経営そのものを左右する課題となっています。

こうした状況下で、車両の突発故障による休車は「止まると困る」物流の現場にとって深刻な経営リスクです。DPF（排ガス浄化装置）やインジェクターの故障による車両停止は、配送遅延・荷主への信頼毀損・ドライバーの稼働ロスに直結します。

次の灯は、「壊れたから交換」「役目を終えたから廃棄」で終わらせず、再生できるものは再生し、回収できる資源は回収するという事業モデルで、この課題に正面から応えています。

※1 出展 帝国データバンク「道路貨物運送業」の倒産動向（2025年度）(2026年4月8日発表)

https://www.tdb.co.jp/report/economic/20260409-trucking-br25fy/

■展示内容 ── 「4つの超速サービス」を体感できるブース構成

当社のブースで、以下の展示を行いました。

■ 総額2,000万円の触媒タワー

本来であれば廃棄されていた使用済みDPF触媒を、当社が買い取り・回収したもの──その買取総額2,000万円分を4メートルの高さに積み上げた「触媒タワー」をブースの象徴として設置。かつて「ゴミ」として処分されていた廃部品が、実は2,000万円もの経済的価値を持つ資源であることを可視化し、「廃棄コスト」を「利益」に変える当社の資源循環モデルを来場者に訴求しました。

■ DPF再生品・洗浄プロセス展示

完成品、カット触媒、洗浄前フィルターを並べて展示し、再生プロセスの品質を実物で確認いただけるようにしました。国内最大級1万点超の在庫から最短翌日午前着で届ける「超速納品」体制と、新品比最大70%のコスト削減効果を訴求しました。

■ リビルトパーツ一式

インジェクター、ターボ、Noxセンサー、EGRクーラーなど、トラックの心臓部パーツのリビルト品を展示。「納期1ヶ月以上」「メーカー欠品」による長期休車を阻止する、全国100社超の提携ネットワークによる調達力をご紹介しました。

■ 燃料添加剤「SUSU-GOROSHI」

Amazonランキング1位、累計出荷10万本超のトラック・バス専用燃料添加剤を展示。手動再生による路肩停車（1回あたり約30分の稼働損失）を未然に防ぎ、「止まってから再生する」から「走りながら予防する」への転換を提案しました。マスコットキャラクター「すすごろう」も登場し、来場者の注目を集めました。

■来場者の反応 ── コスト削減と車両ダウンタイムに強い関心

3日間の出展を通じて、西日本の物流事業者を中心に、保有車両数百～千台規模の企業様を含む多数のご来場・ご相談をいただきました。

特に目立った声として、「新品交換で100万円以上の見積りが来たことがある」などメンテナンスコストの高騰に課題を感じているお客様や、「DPF故障で車両が止まると配送計画全体に影響する」など車両のダウンタイムに悩みを持つお客様が多くみられました。

当社の「4つの超速サービス」──超速納品（翌日午前着）、コスト圧縮（新品比最大70%OFF）、品質保証（14ヶ月保証・国土交通省採用実績）、即応調達（全国100社超ネットワーク）──に対し、「知らなかった」「もっと早く知りたかった」という反応が多く、再生部品市場の認知拡大の余地と可能性を改めて確認する結果となりました。

■次の灯について ── 数字で見る事業インパクト

次の灯は、働く車のパーツ再生に加え、都市鉱山を含む廃部品からレアメタルを回収・精錬することで、CO2削減と資源循環の両立に挑む岡山発の環境ベンチャーです。2018年の創業以来、「地球の資源を自給するセカイを、実装する。」をミッションに掲げ、事業を拡大しています。

- 導入企業数：5,000社超（2026年4月時点、当社調べ）- CO2削減量：累計1,783トン（2025年7月時点、当社調べ）- 売上成長：創業7期で約26倍（7,700万円→20億円見込み）- 従業員数：4名→107名（2026年4月現在）- 拠点：岡山リサイクル工場・岡山物流センター・埼玉物流センター・名古屋物流センターの全国3拠点配送体制- 受賞歴：中国地域ニュービジネス特別賞、西日本ベストベンチャー100（2年連続）、GPTW「働きがいのある会社」認定

■代表コメント

次の灯株式会社 代表取締役CEO 黒川聖馬は、今回の出展について次のように述べています。

「私たちは単に『環境にいいことをする会社』になりたいわけではありません。価格、納期、品質、供給力、保証、現場の信頼──そこまで含めて選ばれないと、どれだけ正しいことを言っても現場では使われません。商用車の世界は、止まると困る。物流も、建設も、地域の経済も、はたらく車が止まると影響が大きい。だからこそ私たちは、再生できるものは再生し、回収できる資源は回収し、必要なものを必要な場所にできるだけ早く届ける。その全部を、現場で機能する形でやる。今回の関西物流展では、この考え方に共感いただける物流事業者の方々と多くの出会いがあり、大きな手応えを感じています。『捨てるしかない』を終わらせる。この挑戦を、現場から加速させていきます。」

■今後の展開

次の灯は今回の出展で得た物流事業者との接点を活かし、西日本エリアを中心にDPF再生品・リビルトパーツの導入提案を加速させてまいります。また、使用済み触媒からのレアメタル回収事業のさらなる拡大を通じて、資源循環型の物流インフラ構築に貢献してまいります。

当日展示した『4つの超速サービス』の詳細資料はこちら↓

https://tsuginohi.com/ykossori/assets/images/Tsuginohi_Pamphlet.pdf

■会社概要

会社名：次の灯 株式会社（Tsuginohi Co.,Ltd.）

所在地：岡山県岡山市北区本町6-36 第一セントラルビル1号館3F（本社）

東京都品川区北品川1-1-11 第3小池ビル5F（東京オフィス）

代表取締役：黒川 聖馬

設立年月日：2018年7月2日

事業内容：自動車部品リサイクル・環境関連技術開発

ブランドステートメント：「めぐる、つなぐ、地球にイイコト」

コーポレートサイト：https://tsuginohi.com/(https://tsuginohi.com/?utm_source=RRTimes&utm_medium=Press&utm_campaign=20260416)

事業サイト：https://dpf-dpd.com/(https://dpf-dpd.com/?utm_source=RRTimes&utm_medium=Press&utm_campaign=20260416)

関連リンク

【公式サイト】https://tsuginohi.com/(https://tsuginohi.com/?utm_source=RRTimes&utm_medium=Press&utm_campaign=20260416)

【公式ムービー】https://youtu.be/6uDLHdLkZyk(https://youtu.be/6uDLHdLkZyk?utm_source=RRTimes&utm_medium=Press&utm_campaign=20260416)

【YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/@tsuginohi_okayama(https://www.youtube.com/@tsuginohi_okayama?utm_source=RRTimes&utm_medium=Press&utm_campaign=20260416)

【事業サイト】https://dpf-dpd.com/(https://dpf-dpd.com/?utm_source=RRTimes&utm_medium=Press&utm_campaign=20260416)

【GPTW Japan】「働きがい認定企業」の次の灯をチェック！(https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/0630_4981.html)