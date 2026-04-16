スタッフの約7割が消防団員。アナウンサーの映像制作会社株式会社カタルチアが総務省消防庁より最高位「消防団協力事業所ゴールドマーク」に認定。～現役の芝消防団員である代表・高橋絵理は港区操法大会へも出場～

株式会社カタルチア

プロのアナウンサーによる映像制作およびキャスティングを行う株式会社カタルチア（本社：東京都港区、代表取締役：高橋絵理 https://catarucheer.com）は、このたび、総務省消防庁より「消防団協力事業所表示証（ゴールドマーク）」の認定をいただきました。 本認定は全国でも累計約768社（※令和7年4月1日時点、総務省消防庁発表(https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/item/upload/ninteijigyousho070401.pdf)）、年間新規交付数はわずか20～30件程度という、消防団活動への多大な貢献が認められた事業所に贈られる最高位の証です。当社では雇用するアナウンサーのうち約71％が現役の消防団員として活動しており、代表の高橋自身も5月に開催される港区の消防操法大会に「3番員」として出場いたします。

◆全国でも希少な「ゴールドマーク」認定の重み

これまで東京都よりシルバーの認定を受けていましたが、このたび国（総務省消防庁）によるゴールドの認定となりました。これは、単なる協力の枠を超え、組織として地域の防災力向上に深くコミットしている実態が評価されたものです。

◆「スタッフの約71%が団員」専門家集団の強み

2023年に代表の高橋が消防団加入したことをきっかけにスタッフへと加入が広がりました。当社では業務時間中に通常の業務と並行して消防団活動（訓練、火災予防、災害出動）に従事することを許可しています。

オフィスのある港区芝エリアが活動エリアの芝消防団第7分団に全員が所属。

女性ばかりですが操法訓練にも参加、お祭りの警戒警備や防災広報などでは職域を生かし活躍しています。

◆”アナウンサー×映像×消防団員”日本一消防・防災に詳しい広報パートナーへ

今回の認定を糧に、これからも地域の防災力向上に努めてまいります。

また、今後は防災イベントの司会、シンポジウムのファシリテーション、広報動画のナビゲーターの手配など”消防・防災に特化したアナウンサー”のキャスティング事業にも力を入れていく予定です。

操法の技術を持ち防災・応急救護の知識が豊富なスタッフが映像の制作やナレーションを担当することで、実効性の高い防災広報を可能にます。

＊「カタルチア」とは

東京都港区芝にオフィスを構える映像制作会社。2015年7月設立。

“アナウンサー”が、出演はもちろん企画・構成・撮影・編集まで手がける全く新しい映像制作会社です。地方局出身のアナウンサーの多くは、アナウンスのみならず取材や映像編集など様々な業務を経験しています。

その経験を生かし、進行やナレーションなどの出演だけではなく「伝えるプロ」の視点から映像制作を行うのが、語る応援隊「カタルチア」です。

社名には“語る人（アナウンサー）を応援する。語ることで企業様の情報発信を応援（＝チア）する。”という２つの思いが込められています。



社名：株式会社カタルチア

所在地：東京都港区芝3-21-15芝公園シティビル2階

設立：2015年7月21日

代表：代表取締役 高橋絵理

資本金：10,000,000円

URL：https://catarucheer.com

認定：総務省消防庁「消防団協力事業所ゴールドマーク」・港区ワークライフバランス推進企業

組織データ： 雇用アナウンサーの消防団加入率 約71％

事業領域： 映像制作、消防・防災専門アナウンサーのキャスティング、広報コンサルティング、紙媒体制作