YOKO KANNO×TOKYO MX　作曲家・音楽プロデューサー”菅野よう子”のグローバルライブ展開「地球出没？プロジェクト」始動！

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社、本社：東京都千代田区）は、アニメやドラマ、ゲーム、映画、CMなど、幅の広いジャンルの音楽作品で、世界でも人気が高い、作曲家・音楽プロデューサーの菅野よう子のグローバルライブ展開「地球出没？プロジェクト」のサポ―トを今年度より開始しました。

菅野よう子「地球出没？プロジェクト」の第一弾は、2026年4月10日（金）『「YOKO KANNO SEATBELTS」Performance』（Kings Theatre Brooklyn, New York）と4月11日（土）『YOKO KANNO 「PIANO ME」』（The Town Hall, New York）の満席の会場から始動！

◼️【ライブレポート】

◆4月10日（金）『「YOKO KANNO SEATBELTS」Performance』（Kings Theatre Brooklyn）

ニューヨーク公演初日の『「YOKO KANNO SEATBELTS」Performance』では、日本のアニメとして世界中に広がった『COWBOY BEBOP』より、先日ミュージックビデオとしても公開された「TANK! Extended」やニューヨークで活躍を続けるギタリスト&シンガーのSteve Conteをゲストボーカルに「Rain」「Call me Call me」、『COWBOY BEBOP』の渡辺信一郎監督が手掛けた背景映像と共に「Blue」等、米国では初となった本田雅人(Sax)、今堀恒夫(Gt)、佐野康夫(Dr)のシートベルツオリジナルメンバーと現地で活躍するホーンセクション等のミュージシャンで構成し、20曲以上を演奏。

◆4月11日（土）『YOKO KANNO 「PIANO ME」』（The Town Hall, New York）

菅野よう子の音楽作品の原点であるピアノを中心に編成されたライブ「PIANO ME」では、「TANK！」「PIANOBLACK」等のオリジナルピアノアレンジを始め、サウンドトラック『攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX O.S.T.1』より、シンガーのOrigaの音声と同期させた「Inner Universe」や、Scott Matthew、前日の公演にも参加したSteve Conteが出演。また、ビジュアルデザイナーとして中村桃子氏、VJを真鍋大度氏が協力し、「PIANO ME」の世界観を演出。このライブでは、現地で活動するゴスペルコーラスとの共演も実現。

今回、初となったニューヨークでの2日間連続公演は、合計5,000人超のファンを前に菅野よう子の多種多様なサウンドに演奏、パフォーマンスに客席とのコミュニケーションシーンなど、世界中のファンに愛されていることを改めて認識するライブとなりました。

TOKYO MXは、「アニメのMX」としての実績に加え、長年、東京のクリエイティビティを届けてまいりました。今後も東京の放送局としてのメディアが担う展開を始め、「東京（日本）発、世界へ！」をテーマに、国内外・グローバル展開のパートナーとして、その魅力を様々なかたちで発信して参ります。

◼️最新情報

Yoko Kanno & SEATBELTS - TANK! Extended [Official Music Video]

2026年3月28日公開（YouTube）_フルサイズ動画をニューヨーク公演に先駆けて公開

制作協力：TOKYO MX

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=d75ov4HvRrM ]

https://www.youtube.com/watch?v=d75ov4HvRrM

■菅野よう子からのコメント

音楽が言葉の壁を超えることは、レコーディングで何度か経験してきたけれど、ニューヨークのお客さんたちは、「The Real Folk Blues」を日本語で、全力で歌ってくれました。

言葉の壁を超えたさらに先に、聴き手と深いところで結ばれること、音楽がその人の人生の一部になっていることを実感した瞬間でした。

初めて知り合う演奏家たちとのセッションも、刺激的でした。

【菅野よう子 PROFILE】

作編曲家／演奏家／音楽プロデューサー。

「COWBOY BEBOP」のオープニング「TANK!」は世界中で誰もが知る楽曲となり、「攻殻機動隊 S.A.C.」「マクロスF」も世界的に高い評価を誇る。映画「海街diary」（是枝裕和監督）では日本アカデミー賞優秀音楽賞を受賞。令和元年「天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典」では奉祝曲「Ray of Water」を作編曲・献奏指揮し、天皇陛下御前にて演奏を行った。東日本大震災復興支援ソング「花は咲く」の作曲、2025年大阪・関西万博の音楽制作なども担う。

ライブアーティストとしても国内外で高い評価を受ける。バンド「SEATBELTS」は1999年渋谷で初公演を行い、2007年にはソウルの世宗文化会館大劇場（約3,000席）での初の海外単独公演を実現。2009年「超時空七夕ソニック」では日本人アーティストとして初めて平日にさいたまスーパーアリーナを満員（約2万人）にした。自身のピアノ演奏と映像演出を融合させるプロジェクト「PIANO ME」は2013年ボルチモアで初披露（約2,000人動員）。2026年4月のニューヨーク公演ではSEATBELTSと「PIANO ME」を同一遠征で初めて実現し、2公演合計5,000人超を動員。現在TOKYO MXのサポートのもと「地球出没？プロジェクト」としてグローバルライブ展開を加速させている。

■Yoko Kanno official site

https://yokokanno.ch

■Official YouTube

https://www.youtube.com/@YokoKannoCH

■Official X (Twitter)

https://x.com/YokoKannoCH

■Official Instagram

https://www.instagram.com/yokokannoch

■Official Facebook

https://www.facebook.com/YokoKannoFB/

◼️参考情報

◆TOKYO MXについて

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、1995年11月1日に開局した、東京エリアを放送対象地域とする地上波放送局です。「9ch」の地上デジタル放送を通じ、地域に密着したニュースからバラエティまで、独自の編成で多彩なコンテンツを提供しています。

特にアニメーション番組や、人気コミックを原作とした実写ドラマ制作においては、視聴者から「MXならでは」の尖った編成として信頼を寄せられています。

2025年11月に開局30周年を迎え、東京のクリエイティビティを世界へ繋ぐ架け橋となるべく、デジタル展開やイベント事業をさらに加速。これからも、視聴者の皆様と共に歩みながら、無限に広がるエンターテインメントの可能性を追求し、国際都市・東京が放つ熱狂を世界へ届けて参ります。