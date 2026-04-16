200周年を迎えるイタリアの老舗チョコレートブランド「カファレル」の大人のかき氷「ジャンドゥーヤ ティラミスかき氷」が今年も登場！

株式会社山本商店

2026年4月16日

イタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本での総輸入代理店業務及び製造・小売事業を展開する株式会社山本商店（本社：神戸市中央区 取締役社長：名取至）は、ブランドを代表するジャンドゥーヤを濃厚なティラミスとマリアージュした特別な味わいをお楽しみいただける人気の「ジャンドゥーヤ ティラミスかき氷」を2026年4月25日(土)よりカファレル神戸北野本店限定でご提供いたします。

写真はイメージです

■概 要

商品名：ジャンドゥーヤ ティラミスかき氷

提供期間：2026年4月25日(土)～

価格：単品 1,760円(税込)

ドリンクセット 2,310円（税込み）

店舗：カファレル神戸北野本店 カフェコーナー( https://www.caffarel.co.jp/shop/kobe-kitano.html )

商品詳細：コーヒーシロップをたっぷり浸したビスキュイの上に、濃厚なマスカルポーネクリームやジャンドゥーヤジェラートを重ね、仕上げにフワフワ食感のエスプレッソのかき氷をトッピング。ティラミスをそのまま冷たいかき氷としてお楽しみいただます。また、かき氷のまわりにはキャラメリゼしたヘーゼルナッツや、トロピカルなマンゴーオレンジソースに世界の文化人を魅了したさわやかなハーブ酒「アブサン」を加え、甘味だけではなく深みを味わえるプレミアムな大人のかき氷に仕上げました。

■カファレル神戸北野本店について

カファレル神戸北野本店は、神戸を代表する観光地、北野エリアに2004年11月にオープン。種類豊富なチョコレートの数々をはじめ、専属パスティッチェーレによる焼菓子やオリジナルドルチェを販売しています。また国内のカファレルショップで唯一、カフェスペースを併設。華やかな「ドルチェお皿盛り」や、カファレルの生まれ故郷であるトリノの名物ドリンク「ビチェリン」もお楽しみいただけます。

■カファレルについて

1826年創業のイタリア・トリノ発老舗チョコレートブランド。2026年に創業200周年を迎えます。

焙煎したヘーゼルナッツのペーストとカカオを配合した「ジャンドゥーヤチョコレート」を発明し、世の中に広めました。以降、世界中で愛され続けています。

公式オンラインショップ： https://www.caffarel.co.jp/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/caffarel_hy/

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長 ： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902

創業 ： 明治44年

事業内容 ： 輸出入業、 国内卸売業、 小売業、 洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円