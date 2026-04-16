2026年4月、5月は毎週末開催「札幌 成人前撮りフェア」- 新作衣装200着以上入荷、試着しながら最適プランをその場で提案

有限会社三景スタジオ

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/seijin

写真工房ぱれっとは、2026年4月～5月の毎週末、成人記念の前撮りをご検討中のお客様に向けて「前撮りフェア」を開催いたします。

新作衣装の大量入荷にあわせ、実際に衣装を手に取り、ご試着いただきながら、撮影内容・衣装選び・商品構成まで一括で相談できる来店型キャンペーンです。

新作衣装を「見て・触れて・着て」検討できる体験を強化

今季は新作衣装を多数追加し、フェアでは総勢200着以上のラインナップから、質感や色味、シルエットを確認しながら試着が可能です。写真での比較だけでは決めきれないお客様にも、納得感のある衣装選びを提供します。

前撮りニーズに合わせて選べる主要プラン

1）撮影のみプラン（2着撮影）

振袖1着に加え、ブライダルシーンでも人気のドレス1着を組み合わせた「合計2着」での撮影に対応。データのみプラン、アルバム付きプランなど、仕上げ方に合わせて選択できます。

2）クラスフリープラン（追加料金を気にせず“選び放題”）

振袖によって本来発生する追加料金を気にせず選べる「クラスフリー」を用意。

※一部プレミア衣装は条件・注記があります。

このほか、成人式当日の振袖レンタルとのセットなど、希望に合わせた複数プランを取り揃え、最適な組み合わせをご提案します。

無料ヘアアレンジ診断も実施

専属ヘアメイクがおすすめするヘアアレンジを大公開。

当日のイメージを固められるよう、無料で使用できる髪飾りも展示。

衣装と組み合わせて、特別なコーディネートが可能に。



フェア限定の12大特典をご用意

1）事前WEB予約でカフェチケット\500分プレゼント

2）親子来店特典でボディミストプレゼント

3）20プランご成約限定！ミルアルバムプレゼント(\66,000相当)

4）1dayプランご成約限定！プレミアライン2着目が無料(\44,000相当)

5）1dayプランご成約限定！家族集合撮影無料

6）パパママ着物レンタル&集合撮影無料

7）土日祝日撮影料金無料

8）振袖を着たままの外出OK!

9）振袖持ち込みOK!

10）ドレスレンタル無料!

11）撮影時髪飾り小物無料

12）卒業袴レンタル20%OFF!

詳細を見る :https://www.studio-palette.com/maedori0304

会社概要と店舗情報

有限会社三景スタジオは、フォトスタジオ運営事業と衣装レンタル事業を展開し、お客様の特別な瞬間を形にするお手伝いをしています。

＜会社概要＞

会社名：有限会社三景スタジオ

代表取締役：大西康弘

事業内容：フォトスタジオ運営事業（子供、婚礼、成人、卒業、証明等の記念写真）、衣装レンタル事業

＜店舗情報＞

写真工房ぱれっと サッポロファクトリー店

住所: 北海道札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリーえんとつ広場1F

電話番号: 011-207-4466

写真工房ぱれっと 札幌中央店

住所: 北海道札幌市中央区南2条西3丁目11-1k-23ビル B1F

電話番号: 011-596-8155

営業時間や定休日、その他詳細は各店舗までお問い合わせください。

【アライアンスパートナー募集】

「写真工房ぱれっと」は、共に盛り上げてくださるパートナー企業様を募集しています。ご興味をお持ちの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

担当者 : デザイン部 森田

連絡先 : design@sankeistudio.co.jp