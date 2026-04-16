【建築】施設建築において市場拡大のポテンシャルが高い領域を学ぶ！5/8（金）「川原秀仁の建築マネジメント勉強会～ホテルと建築マネジメント～」（ハイブリット開催・無料）

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（以下C&R社）の建築分野の子会社である株式会社ALFA PMCは、これからの設計者・施工者・マネージャーに必要となる建築マネジメントをテーマとした受講無料のセミナー「川原秀仁の建築マネジメント勉強会(https://www.arc-agency.jp/magazine/14245)」（対面・オンライン受講可）と交流会(https://tlp.edulio.com/pec03/seminars/detail/1887)（対面のみ）を5月8日（金）に開催します。



社会・経済環境が劇的に変化しているなか、施設建築において市場拡大のポテンシャルが高い領域の1つに観光領域が上げられます。具体的にはインバウンド拡大、国内人流活性化（内需拡大）によるもので、それらを支えるインフラ施設の1つがホテルです。



ホテル建設が活況な領域であることは知っているものの、その領域に関する最新知識のインプットや情報交換などのアウトプットをする機会がなく、知っているだけで活かせてない方もいるのではないでしょうか？他にも、建築領域にて日々の仕事に従事しているものの、キャリアに行き詰まりを感じさらなるキャリアップのヒントやキッカケを得たいと思っている方もいるのではないでしょうか？



今回、そんな方々を対象にした無料セミナー、

「川原秀仁の建築マネジメント勉強会～ホテルと建築マネジメント～」を開催します。



本セミナーでは、日本国内におけるCM/PM普及拡大の立役者でもあるALFA PMC代表取締役 川原 秀仁をモデレーターに、世界的なホテル等の企画・設計・開発を専門とする株式会社クリーク・アンド・リバー社ハイエンド建築事業マネージャー兼アンビット株式会社代表取締役の安藤 健志氏と、数々のホテル建設において建築マネジメントを実践してきた合同会社デロイト トーマツ 不動産アドバイザリー マネージャーの諸山 隆法氏とのディスカッション形式でお送りします。



未来の建築・建設業界で活躍できる企業・人財になるためのヒントになれば幸いです。



＜建築マネジメント勉強会とは＞

建設産業におけるプロジェクト推進・建築視点の在り方に大きな変革をもたらすために、現在は広く建設産業従事者に向けて、建築マネジメントの濃密なエッセンスを伝えることを主目的とした講座『建築マネジメント塾（※１）』を実施しています。建築マネジメント塾では、実務で成果を上げるための即戦力ノウハウと、価値ある人脈形成の機会を提供しています。



建築マネジメント塾の特別編として、様々な分野における建築マネジメントの現実をご紹介する無料の勉強会です。＋交流会『川原秀仁の建築マネジメント勉強会』シリーズを開催します。自らの現行保有スキルを時代に合わせて変化させていくための機会として活用いただけます。



建築マネジメント塾の特徴

・2023年の開講から300人以上を育成。これからの先端建築ビジネスを勝ち抜く知見とノウハウを提供。

・設計／施工の枠を超え、プロジェクト全体を動かす「ファシリテーター/情報ハブ」としての視座を獲得。

・全10回／30時間の短期集中「ブートキャンプ」。現場のモヤモヤを論理的な「確信」へ変える。

・発注者と対等に渡り合う「共通言語」を習得。技術を経営資源として語る「翻訳力」が身につく。

・「建てて終わり」から脱却。ビジネスと建築を統合し、企画から事業成功に導く発注者の「右腕」へ。

・卒業生なら無料で参加できる「卒業生コミュニティ（アフタースクール）」にて講座の復習や卒業生ネットワーク形成へ。

川原秀仁の建築マネジメント勉強会～ホテルと建築マネジメント～

■日時

2026年5月8日（金）

15：30～17：00 勉強会【対面・オンライン】

17：00～18：30 交流会【対面参加希望者のみ】



■場所

【対面】

クリーク・アンド・リバー社 東京本社５F ホールA

東京都港区新橋四丁目1番1号 新虎通りCORE

https://www.cri.co.jp/about_us/overview/#access



【オンライン】

Zoom



■登壇者

川原 秀仁（かわはら・ひでひと）

一級建築士

認定コンストラクション・マネジャー

認定ファシリティ・マネジャー

佐賀県唐津市出身。大学卒業後、農用地開発/整備公団を経て株式会社山下設計入社。その後、株式会社山下PMCに創業メンバーとして参画し、代表取締役社長、取締役会長を歴任。2023年3月に株式会社ALFA PMCを設立。日本国内におけるCM/PM普及拡大の立役者として、現在も業界各社に向けた教育やプロジェクト推進を通じて、建築マネジメントのさらなる普及に努めている。

安藤 健志（あんどう・たけし）

株式会社クリーク・アンド・リバー社 ハイエンド建築事業マネージャー

兼 アンビット株式会社 代表取締役

高級ホテルと高級別荘の企画・設計・開発を専門とするマネージング・ディレクター。日本および国際的な不動産・ホテル開発市場で15年を超える経験を有する。外資系建築設計会社でキャリアを開始し、国内外の大型リゾート・シティホテルの開発をはじめ、「ザ・リッツ・カールトン・ホテル」「ザ・リッツ・カールトン・レジデンス」「トランプインターナショナル」「インターコンチネンタル」などプレミアム・ホスピタリティ・ブランドへの不動産投資・開発業務に従事。ビジネス・プロデューサー、プロジェクト・ディレクターとして専門性を磨く。単なる「高級感」の演出ではなく、地域の風土や文化と調和し、オーナー、投資家、ゲストのすべてに持続可能な「真の豊かさ」を届けることを中核的なミッションに掲げる。「日本文化的思考」に基づく、計算された不完全性から生まれる真正性、時間と空間の関係性における深い体験設計、一対一の人間関係を重視したホスピタリティにより、グローバル・ラグジュアリー市場の在り方を問い直す。

諸山 隆法（もろやま・たかまさ）

合同会社デロイト トーマツ

不動産アドバイザリー マネージャー

組織設計事務所からキャリアをスタートし、山下PMC、NOT A HOTELを経て現職。不動産開発プロジェクトの事業構想、PJM/CM、CRE戦略や、不動産関連企業に関するM&Aなどに携わる。ホテル開発においては、用地探索・用地取得から、プロジェクトスキーム構築、ホテルオペレーター選定、設計・デザイン・施工のマネジメント、開業準備まで一気通貫で推進。携わってきた用途としては、庁舎、体育館、MICE施設、劇場、ホテル、シェア型別荘、商業施設、オフィス、ブライダル、工場、データセンターなど多岐にわたる。代表的な実績としては、「横浜市新市庁舎」「出島メッセ長崎」「ハイアットセントリック銀座」「ヒルトン長崎」「ホテルユニバーサルポートヴィータ」「アロフト大阪堂島」 「NOT A HOTEL 各拠点（FUKUOKA、TOKYO、RUSUTSU、MIURA 等）」





■対象

建築の企画・設計・PM/CM等に携わる、事業会社・ゼネコン・設計事務所・フリーランスの皆さま



■定員

セミナー本編：100名

交流会：20名



■セミナー本編参加費

無料



■交流会参加費

※交流会にご参加希望の方は、セミナー本編とは別途こちらからお申し込みいただき、交流会費のお支払い（カード決済）をお願いします。

https://tlp.edulio.com/pec03/seminars/detail/1887(https://tlp.edulio.com/pec03/seminars/detail/1887)

※会場予約の都合上、交流会のお申し込みは2026/4/30 23:59締切とさせていただきます。お早めにご検討ください。



■応募締め切り

オンラインセミナー参加：2026年5月8日（金）13:00

交流会参加：2026年4月30日（木）23:59



■ 詳細・お申し込み

https://www.arc-agency.jp/magazine/14245(https://www.arc-agency.jp/magazine/14245)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局 「川原秀仁の建築マネジメント勉強会」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

＜C&R社の建築関連サービスについて＞

C&R社は2013年より、建築業界に特化したエージェンシー事業をスタート。企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、建築業界に携わるプロフェッショナルの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。建築士や設計士など、建築分野のプロフェッショナルの皆さまに向けては転職支援サービス「アーキテクト・エージェンシー」のほか、建築業界の最新情報をお届けする情報サイト「Architect's magazine」を展開。また、住み手のライフスタイルとオーナーの収益性を兼ね備えた賃貸住宅をプロデュースする「CREATIVE RESIDENCE(R)」や、建築士・工務店と注文住宅を建てたい人の双方をVR空間で結び付けるVR建築展示場「XR EXPO(R)」も展開中です。



＜C&R社建築グループの関連サイト＞

▼建築業界専門の転職支援サービス「アーキテクト・エージェンシー」

https://www.arc-agency.jp/



▼建築業界の情報メディア「Architect's magazine」

https://www.arc-agency.jp/magazine



▼貸し手・住み手・つくり手の3者にメリットをもたらす賃貸住宅シリーズ「CREATIVE RESIDENCE(R)」

https://creative-residence.com/



▼VR建築展示場「XR EXPO(R)」

https://xr-expo.co.jp/





【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンスCXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)